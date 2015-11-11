Moldejazz refinansiert med 6 millioner kroner

Moldejazz fikk et underskudd på vel 3,7 millioner kroner i 2014. Dette førte til at man gikk inn driftsåret 2015 med en negativ egenkapital på 2,36 millioner kroner.

Når det viste seg at årets festival, tross 15 utsolgte konserter og stor kunstnerisk suksess, ikke kunne bidra med et positivt økonomisk resultat ble det samtidig klart at det var et behov for å refinansiere festivalen, skriver festivalen i en pressemelding.

Arbeidet med å refinansiere Moldejazz er nå i mål. Gassror IKS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, SpareBank1 SMN, Gjensidige og Istad bidrar med til sammen 6 millioner kroner.