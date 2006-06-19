Folkemusikk

Grappa med ny debutantpris

19.06.2006
- Red.

Plateselskapet Grappa stifter sin egen pris – som årlig skal deles ut til en debutant under 30 innenfor folkemusikk, vise, jazz, samtidsmusikk eller musikk for barn. Vinneren får platekontrakt, CD-utgivelse lansering og markedsføring av Grappa Musikkforlag. Innsendelsesfristen er allerede 1. juli 2006.

Grappas Debutantpris skal være en pris som utdeles med det formål å øke fokus på og kjennskap til uetablerte artister innenfor norsk musikkliv, samt å fremme musikalsk nysatsning. Prisstiftere er Marianne Berg, Helge Westbye, Grappa Musikkforlag AS og Øystein Sunde, Fagerborg Studio.

Hvem kan søke

Solister og grupper som er under 30 år som tidligere ikke i vesentlig grad har deltatt på CD-utgivelser. Søkere må anses for å være debutanter. Det legges hovedvekt på følgende musikalske genre: folkemusikk, vise, jazz, samtidsmusikk og musikk for barn. Vokalmusikk skal fremføres på norsk.

Prisen

Prisen honoreres med platekontrakt med CD-utgivelse , lansering og markedsføring av Grappa Musikkforlag AS. Innspilling skal skje i Fagerborg Studio i Oslo.

Nominasjonskomiteen

Utvelgelsen av kandidaten foretas av en innstillende nominasjonskomité. Komitéen innstiller fra én til fem kvalifiserte kandidater overfor prisstifterne, som i sin tur velger ut vinneren. Nominasjonskomiteen består av 3-5 medlemmer som har god og bred kjennskap til de relevante musikksjangere. Komitéen er hemmelig inntil prisutdelingen og det er kun prisvinnerens navn som offentliggjøres. Nominasjonskomiteen kan avvise alle innsendte forslag, hvis de ikke finner noen verdige kandidater.

Prisstifterne

Grappa Musikkforlag ble etablert i 1983. Selskapet er i dag ett av de eldste og største uavhengige plateselskaper i Norge. Grappa-navnet forbindes med musikalsk bredde og kvalitet. Selskapet representerer norske utøvere av ypperste klasse. Grappas utgivelser er representert gjennom ulike «labels» så som Heilo, Simax Classics mfl. Grappa har også engasjement i flere andre norske «labels» innenfor de fleste musikkgenre.

Grappa samarbeider også med Norsk Komponistforening samt representerer ECM i Norge. Fagerborg Studio er et av Norges eldste, og er regnet som et av landets fremste lydstudioer. Studioet er kjent for sin gode akustikk, store mikrofonpark og noen av landets mest erfarne teknikere. Øystein Sunde representerer Fagerborg Studio.

Frister

CD med kort prosjekt- og personbeskrivelse sendes til:

Grappa Musikkforlag as

Akersgata 7

N-0158 Oslo.

Innsendelsesfristen er 1. juli 2006. Prisutdelingen er 1. september 2006. Målsettingen er å realisere prosjektet innen ett år etter prisutdelingen.

Relaterte saker

Trio Mediæval

Trio Mediæval på Billboard Classical-listen

I den travleste delen av året ligger ECM-plater med både Arvo Pärt og Trio Mediæval i toppsjiktet på Billboard Classical...

Lasse Thoresen (Foto: Lisbeth Risnes, Mic)

Rapport fra Huddersfield: Rimfrost, lokk og jernbanelinjer

Ballade utfordret Erik Gard Amundsen i Grappa til å skrible ned noen linjer i forbindelse med en hektisk samtidsmusikk-helg i...

Nils Økland

43 plater påmeldt til Folkelarm-prisen

Lørdag deles de første Folkelarm-prisene – også kjent som Norwegian Folk Music Award – ut under en stor fest på...

sort/hvitt bilde av hvit mann ca 50 år med hornbriller, kløft i haken og rutete skjorte, ser i kameraet og smiler

Kjell Bækkelunds siste plateinnspilling

Pro Musica slapp tirsdag denne uke Kjell Bækkelunds siste plateinnspilling, der han tar for seg miniatyrer fra den norske musikkskatten....

CD fraktal

Vinneren av Grappas debutantpris kåres på torsdag

Torsdag 28.september kl 19.00 utdeles historiens første Grappa Debutantpris. Det skjer på utestedet Valkyrien i Oslo. Lars Martin Myhre er...

Valkyrien Allstars

Valkyrien Allstars: Urbane folketoner

Historiens første vinner av Grappas Debutantpris har sitt utgangspunkt i tradisjonsmusikken. De spiller slåttemusikk i sin originalform, men på en...

Flere saker

Astrid Kvalbein og Joachim Kwetzinsky gjør konsertkåseri om Pauline Hall på Historisk Museum

Kjønn i tradisjonen – sju kritiske kvinneblikk

I anledning tildelingen av Komponistforeningens likestillingspris publiserer vi denne 20 år gamle artikkelen fra prisvinner Astrid Kvalbein – som viser...

Ole Henrik Antonsen

Ole Henrik Antonsen ny styreleder i TONO

Etter årsmøtet tirsdag kveld denne uken ble Ole Henrik Antonsen valgt til ny styreleder.

Alisa Weilerstein

Alisa Weilerstein inngår sambeid med Trondheimsolistene

Cellisten, som også er solist, vil jobbe som såkalt artistic partner på flere av orkesterets kommende prosjekt.