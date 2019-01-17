AktueltKunstmusikk

Programmet for Borealis 2019 lansert

17.01.2019
- Red.

Årets Borealis vil at vi skal se verden gjennom en annen linse.

Samtidsfestivalen for eksperimentell musikk har lansert et bredt program, med konserter, utstillinger, film, verksteder, radio og samtaler.

Noen utdrag fra programmet forteller om et «altomfattende» bestillingsverk, ♥LOVE av Juliana Hodkinson, et garantert iskaldt morgenbad med «Musikk for sjøbading», teaterforestillingen We have to dress gorgeously, som «setter de mer irrelevante og ubetydningsfulle begivenhetene i musikkhistorien i rampelyset med kostymer fra T-Michael» og virkelighetsbasert lydkunst fra raffineriet på Mongstad i filmformat på Cinemateket.

Samarbeid med Mexico
I år samarbeider Borealis med den meksikanske festivalen elnicho, som har satt preg på programmet: Utøvere og komponister fra Mexico, Argentina og Norge åpner festivalen med BIT20 Ensemble. Under åpningskonserten blir også et bestillingsverk av Øyvind Torvund urframført. Bestillingsverket har sin meksikanske premiere senere i år. Et annet bestillingsverk er Notas y notas y notas…. av musiker, komponist og fotograf Jenny Berger Myhre og den meksikanske filmskaperen Manuela De Laborde. De to viser «et psyko-geografisk kart over Mexico by gjennom en kompromissløs assosiasjonslek», som det heter på festivalens hjemmeside, i et format de kaller «konsert-kino-forestilling».

Mangfoldig programmering
Borealis er også en festival som er opptatt av å fremme kjønnsbalanse og mangfold. Festivalen har forpliktet seg til å presentere et program med en 50/50 kjønnsfordeling blant skapende og utøvende kunstnere, og ble i 2017 tildelt Norsk komponistforenings likestillingspris.

Juliana Huxtable (Foto: Juri Hiensch)

Kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, var tilstede under programlanseringen til Borealis tidligere i uken. I hans kommentar «Plingplong for en kranglete tid» trekker han fram at lederne for festivalen, kunstnerisk leder Peter Meanwell og daglig leder Tine Rude, har bidratt til å senke terskelen for å besøke en festival for eksperimentell musikk og gjør samtidsmusikken «mindre farlig». Som Meanwell sa under lanseringen, skriver Bjerkstrand: «Det er lov å komme på konsert og mislike det du hører. Helt greit».

Borealis skjer rundt om i Bergen mellom 6. og 10. mars.

Se video fra programmet her:

Programme Launch – Borealis 2019 from Borealis Festival on Vimeo.

Se nettsidene til Borealis for mer informasjon og fullt program.

bestillingsverkBorealiseksperimentell musikkfestivalLydkunstPeter MeanwellsamtidsmusikkTine Rude

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Trevarefest i Henningsvær i Lofoten er en av festivalene som får støtte i 2019. Foto: Julius Schindler

Kulturrådet har fordelt over 230 millioner til musikkfestivaler for 2019 og 2020

Tilskuddene går til 158 festivaler over hele landet.

Rosella/Borealis Ung Komponist 2017/2018 – Foto: Thor Brødreskift/Borealis

Borealis søker komponister til mentorprogram

Det ettårige programmet Borealis Ung Komponist skal holdes for andre gang.

Beyoncé og Rebecka Ahvenniemi Montasje: Ballade/wikipedia/Karjaka studios

You’re Beyoncé!

I Rebecka Ahvienniemis operatrailer spiller fenomenet Beyoncé en viktig rolle. Hvorfor?

Impossible Situations Foto XinLi / Borealis

Invitasjonens dilemma

En drøy måned etter at Borealis er over, sitter jeg igjen med mange spørsmål om samtidsmusikkens rolle, skriver Maja Skanding.

Fra Borealis

Nye rom for ny musikk

Åpningen av årets Borealis-festival eksperimenterte med hvordan rommet påvirker lytteopplevelsen – og omvendt, skriver Maja Skanding.

Colin Self på Borealisfestivalen i Bergen

Konfronterende kropper

Under tittelen «Sounding Bodies» fylte Borealisfestivalen Bergen Kunsthall med performance, dans og filosofiske undersøkelser.

Inni Mowinckel

Musikkvalget 2021: – Gi oss et eget musikkeksportkontor i Bergen!

Hun innleder Vill Vill Vest med å be om åpne konserter: – De kan håndtere situasjonen, men nå er jeg redd...

Fra Nordting

Like fint som å danse? Nei, fysj!

Festspillene i Nord-Norge blir både tydeligere og dristigere med grov, politisk åpningssatire à la 1970-tallet, mener Tellef Øgrim.

DOBBEL Paus Andsnes

Musikalsk bønn for Ukraina

Leif Ove Andsnes, Solistkoret, Trygve Seim, det ukrainske kvinnekoret FolkeMelodi og trekkspiller Mykola Sheremeta. Torsdagens støttekonsert for Ukraina fyller Aulaen...