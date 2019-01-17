Programmet for Borealis 2019 lansert

Årets Borealis vil at vi skal se verden gjennom en annen linse.

Samtidsfestivalen for eksperimentell musikk har lansert et bredt program, med konserter, utstillinger, film, verksteder, radio og samtaler.

Noen utdrag fra programmet forteller om et «altomfattende» bestillingsverk, ♥LOVE av Juliana Hodkinson, et garantert iskaldt morgenbad med «Musikk for sjøbading», teaterforestillingen We have to dress gorgeously, som «setter de mer irrelevante og ubetydningsfulle begivenhetene i musikkhistorien i rampelyset med kostymer fra T-Michael» og virkelighetsbasert lydkunst fra raffineriet på Mongstad i filmformat på Cinemateket.

Samarbeid med Mexico

I år samarbeider Borealis med den meksikanske festivalen elnicho, som har satt preg på programmet: Utøvere og komponister fra Mexico, Argentina og Norge åpner festivalen med BIT20 Ensemble. Under åpningskonserten blir også et bestillingsverk av Øyvind Torvund urframført. Bestillingsverket har sin meksikanske premiere senere i år. Et annet bestillingsverk er Notas y notas y notas…. av musiker, komponist og fotograf Jenny Berger Myhre og den meksikanske filmskaperen Manuela De Laborde. De to viser «et psyko-geografisk kart over Mexico by gjennom en kompromissløs assosiasjonslek», som det heter på festivalens hjemmeside, i et format de kaller «konsert-kino-forestilling».

Mangfoldig programmering

Borealis er også en festival som er opptatt av å fremme kjønnsbalanse og mangfold. Festivalen har forpliktet seg til å presentere et program med en 50/50 kjønnsfordeling blant skapende og utøvende kunstnere, og ble i 2017 tildelt Norsk komponistforenings likestillingspris.

Kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, var tilstede under programlanseringen til Borealis tidligere i uken. I hans kommentar «Plingplong for en kranglete tid» trekker han fram at lederne for festivalen, kunstnerisk leder Peter Meanwell og daglig leder Tine Rude, har bidratt til å senke terskelen for å besøke en festival for eksperimentell musikk og gjør samtidsmusikken «mindre farlig». Som Meanwell sa under lanseringen, skriver Bjerkstrand: «Det er lov å komme på konsert og mislike det du hører. Helt greit».

Borealis skjer rundt om i Bergen mellom 6. og 10. mars.

