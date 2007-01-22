Jazz

Frøy Aagre & Offbeat med plate og turné

Publisert
22.01.2007
Skrevet av
- Red.

Frøy Aagre er en av de få kvinnelige jazzsaksofonistene her til lands. Nå er hun og hennes faste band, Offbeat, klare med et nytt album kalt «Countryside». Platen lanseres i ettermiddag på Bare Jazz i Oslo.

Albumet «Countryside» lanseres 22. Januar kl. 15 på Bare Jazz. Deretter følger lanseringsturne og slippfest 7.februar på Belleville.

Frøy Aagre jobber innovativt som komponist og presenterte som en av de første i verden muligheten for platekjøpere å lage egne versjoner av låtene med debutalbumet «Katalyze» i 2004. «Katalyze er et prisbelønnet multimedieprogram som Aagre selv har utviklet. Aagre sto også for samtlige komposisjoner, og debuten fikk meget gode kritikke, der hovedpersonen ble sammenliknet med saxofonister som Wayne Shorter, David Liebman og Jan Garbarek.

Nå med andrealbumet er det igjen Frøy Aagres musikk som står på programmet,med det som betgens som «vakre og særegne kammerjazzkomposisjoner som er fengende og komplekse på samme tid».

— I sat completely still for several minutes after having listened through this album, completely captivated by an entirely other musical universe. Easy to enter, I thought, yet so hard to leave. I knew I had just experienced something quite unique, skamroser Bjørn Kruse i sin ledsagende tekst på CD-omslaget.

Frøy Aagre har studert musikk i England, Argentina, USA og Oslo, blant annet studert med den før nevnte jazzsaxofonisten og pedagogen David Liebman. CVen omfatter også turnévirksomhet i en rekke land, inkludert Afrika. Frøy Aagre har også mottatt flere priser og stipend, blant annet arbeidsstipend i komposisjon fra Statens Kunstnerstipend i 2005.

Pianist Andreas Ulvo i Offbeat er tatt opp på den prestisjefulle masterstudiet i jazz og improvisert musikk ved Norges Musikkhøgskole. Han spiller også i band som Shining, Eple Trio og Andreas Ulvo Ensemble.

Bassist Audun Ellingsen har studert ved Leeds College of Music og Norges Musikkhøgskole. I 2004 spilte han med Tomasz Stanko/ Bobo Stenson i European Jazz Odyssey Orchestra, og han har også turnert jevnlig i Europa med bandet Sphinxs.

Trommeslager Freddy Wike har vært involvert i en rekke ulike prosjekter, og jobbet med musikere som Trygve Seim, Helge Lien, Ove Støylen, Nils Olav Johansen og Jan Magne Førde.

Mer om Frøy Aagre og Offbeat kan du også finne ut ved å gå til www.offbeat.no.

Lanseringsturne for «Countryside»:

*
22.januar kl. 15.00 – Bare Jazz, Oslo
*
02.februar kl. 21.00 – Hadeland Jazzforum, Brandbu
*
07.februar kl. 20.00 – Slippfest på Belleville, Oslo. ?
*
08.februar kl. 20.00 – Kulturarena Bærum, Sandvika
*
09.februar kl. 20.00 – Urijazz, Tønsberg?
* 10.februar kl. 20.00 – Blue Note Jazzklubb, Lillehammer

