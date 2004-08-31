Frøy Aagre og Offbeat med interaktiv jazzplate

Saxofonitsen Frøy Aagre gir neste uke ut sitt debutalbum sammen med bandet OffbeaT, der hun komponerer all musikk. Albumet inkluderer multimedieprosjektet «katalyze», og beskrives som Norges første, interaktive jazz-CD-ROM. «Katalyze»-prosjektet har alt høstet prestisjefulle priser både nasjonalt og internasjonalt. Plateutgivelsen feires på Blå 2.september og Bare Jazz 6.september.

OffbeaT består av Frøy Aagre (sax), Andreas Ulvo Langnes (piano), Roger Williamsen (bass) og Freddy Augdal (trommer). Musikerne har sitt utspring fra Norges Musikkhøgskole, Agder Musikkonservatorium og Det Rytmiske Konservatoriumet i København.

Debutplaten til bandet inkluderer Frøy Aagres multimedieprosjekt «Katalyze», som er et interaktivt musikkprogram hvor brukeren kan lage egne versjoner av Aagres musikk. Prosjektet gikk helt til topps i Emma Foundation – en av verdens mest prestisjefulle multimediekonkurranser, med deltakere fra over 40 land. «Katalyze» fikk også sølv i den norske multimediekonkurransen Visuelt.

Frøy Aagre dro fra Norge som 19-åring for å studere musikk i utlandet. Hun har studert saxofon og komposisjon i Birmingham, London, Buenos Aires og New York, og har blant annet studert med jazzsaksofonisten og pedagogen David Liebman. I 1999 mottok hun en pris fra Norsk Jazzforum og SAS. I 2001 flyttet Frøy Aagre til Oslo og startet jazzkvartetten OffbeaT, som nå gir ut sin første plate på AIM Records. Frøy Aagre har bl.a. opptrpådt på steder som Ronnie Scott’s og Jazz Cafe i London, Kennedy Centre i Washington DC og Nyorican Poets Cafe i New York.

Musikken spenner fra lyriske ballader til energiske, kollektive improvisasjoner. Norsk Jazzforim har omtalt Frøy Aagre som «en flott instrumentalist, komponist og arrangør, mens Dagsavisenhar kalt musikken hennes «vakker, illustrerende og fargerik». Plateslippet skjer på Blå 2. september, med ytterligere en markering på Bare Jazz 6. september. I slutten av september spiller Frøy Aagre og OffbeaT også konserter på Urijazz i Tønsberg og Promenade Cafeen i Sandefjord, og for deretter å presenetere ytterligere en Oslokonsert på Original Nilsen 20. november.

hjemmesidene til Aagre og Offbeat er å finne her: http://www.offbeat.no.