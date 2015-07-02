Jazz

DNB-prisen til Ellen Andrea Wang

Publisert
02.07.2015
Skrevet av
- Red.

Kongsberg Jazzfestival sin musikkpris, DNB-prisen, går i år til bassist og vokalist Ellen Andrea Wang.

Prisen som er på 300 000 kroner deles hvert år ut til en musiker som har markert seg på den norske jazzscenen. Samtidig skal mottageren vise potensial for videre utvikling – både nasjonalt og internasjonalt. 

I en pressemelding begrunnes tildelingen at Wang, tross ung alder, har rukket å sette tydelig spor etter seg i norsk jazzliv. Videre står det: «Plateutgivelser med både unge og mer etablerte musikere vitner om en musikalsk modenhet utenom det vanlige. Prisvinneren har de siste årene utfordret tradisjonell sjangertankegang.»

Ellen Andrea Wang har en bachelorgrad i musikkpedagogikk, mastergrad som jazzbassist, erfaring som bandleder, bandmusiker, låtskriver og plateartist. Som en del av prisen holder mottagere konsert på Kongsberg Jazzfestival året etter.

BransjeFestivalerPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

