Cloroform er tilbake

Etter to års pause annonserer Rogalandsbandet plateslipp. Da de hadde spilt over 350 konserter og gitt ut fire cd-er, valgte Cloroform for to år siden å gå i hi. – Vi var møkklei hverandre, og trodde ikke vi kom til å starte opp igjen, sier bassist Øyvind Storesund.

Av Hild Borchgrevink

Medlemmene fløy til hver sin kant og egne individuelle prosjekter. Storesund har spilt på flere frijazzplater og har spilt konserter i Europa og USA sammen med blant andre Paal Nilssen Love.

Trommis Børge Fjordheim har rendyrket popmusikeren i seg for en periode og har blant annet produsert og spilt trommer på Morten Abels album og samme herres konserter.

Tangentist John Erik Kaada har brukt tiden på å briljere som filmmusikkomponist. I løpet av 2002 lagde han musikken til intet mindre enn tre norske større filmer: Alt om min far, Folk flest bor i Kina og Tyven Tyven. Fra før hadde han Mongoland-musikken på samvittigheten, og i år lagde han musikken til 7. himmel, dokumentaren om kunstneren Lars Kristian Gulbrandsen, eller Tatjana som han kalles. Dette innbragte ham Amandakomiteens fagpris Gullklapperen som den yngste filmkomponisten i Amandaprisens historie.

Kaada har også rukket å gi ut soloplate på det amerikanske plateselskapet Ipecac. Plata skulle egentlig ut på EMI, men ble tatt av dragsuget i fusjonen med Virgin. Kaada var ikke så lei seg for det, fordi Mike Patton i Ipecac, som egentlig hadde fått albumet tilsendt før EMI, plutselig var interessert i utgivelse. – I realiteten er det nisjeselskapene som fungerer som multinasjonale selskaper, sier John Erik Kaada til Startsiden. – Sony, EMI, Warner og Universal er ikke multinasjonale, for de klarer ikke å få smalere musikk ut til andre land. Robbie Williams og Shakira blir gitt ut i alle land, men for småttisene er det ikke sjans. – Det er et paradoks at de små selskapene egentlig fungerer som de videste, sier han. I sommer turnerer Kaada sammen med Tomahawk og the Melvins rundt i Europa.

Kameratene i Cloroform må ha savnet hverandre litt. Nå er de i alle fall samlet igjen og har spilt inn noe de uten blygsel kaller for sin beste plate noen sinne, som har fått navnet Hey You Let’s Kiss. Gutta skal kysse seg rundt Norge på turné med dette materialet i september og oktober. Forhåpentlig betyr det mer av bandets forunderlige blanding av funk, fuzz, filmmusikk, janitsjar, opera, hiphop, punk…Albumet kommer 1. september.