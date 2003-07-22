Cloroform er tilbake

22.07.2003
Hild Borchgrevink

Etter to års pause annonserer Rogalandsbandet plateslipp. Da de hadde spilt over 350 konserter og gitt ut fire cd-er, valgte Cloroform for to år siden å gå i hi. – Vi var møkklei hverandre, og trodde ikke vi kom til å starte opp igjen, sier bassist Øyvind Storesund.

Medlemmene fløy til hver sin kant og egne individuelle prosjekter. Storesund har spilt på flere frijazzplater og har spilt konserter i Europa og USA sammen med blant andre Paal Nilssen Love.

Trommis Børge Fjordheim har rendyrket popmusikeren i seg for en periode og har blant annet produsert og spilt trommer på Morten Abels album og samme herres konserter.

Tangentist John Erik Kaada har brukt tiden på å briljere som filmmusikkomponist. I løpet av 2002 lagde han musikken til intet mindre enn tre norske større filmer: Alt om min far, Folk flest bor i Kina og Tyven Tyven. Fra før hadde han Mongoland-musikken på samvittigheten, og i år lagde han musikken til 7. himmel, dokumentaren om kunstneren Lars Kristian Gulbrandsen, eller Tatjana som han kalles. Dette innbragte ham Amandakomiteens fagpris Gullklapperen som den yngste filmkomponisten i Amandaprisens historie.

Kaada har også rukket å gi ut soloplate på det amerikanske plateselskapet Ipecac. Plata skulle egentlig ut på EMI, men ble tatt av dragsuget i fusjonen med Virgin. Kaada var ikke så lei seg for det, fordi Mike Patton i Ipecac, som egentlig hadde fått albumet tilsendt før EMI, plutselig var interessert i utgivelse. – I realiteten er det nisjeselskapene som fungerer som multinasjonale selskaper, sier John Erik Kaada til Startsiden. – Sony, EMI, Warner og Universal er ikke multinasjonale, for de klarer ikke å få smalere musikk ut til andre land. Robbie Williams og Shakira blir gitt ut i alle land, men for småttisene er det ikke sjans. – Det er et paradoks at de små selskapene egentlig fungerer som de videste, sier han. I sommer turnerer Kaada sammen med Tomahawk og the Melvins rundt i Europa.

Kameratene i Cloroform må ha savnet hverandre litt. Nå er de i alle fall samlet igjen og har spilt inn noe de uten blygsel kaller for sin beste plate noen sinne, som har fått navnet Hey You Let’s Kiss. Gutta skal kysse seg rundt Norge på turné med dette materialet i september og oktober. Forhåpentlig betyr det mer av bandets forunderlige blanding av funk, fuzz, filmmusikk, janitsjar, opera, hiphop, punk…Albumet kommer 1. september.

Relaterte saker

Kaada

Mike Patton har tro på Kaada

Tidligere i år publiserte Ballade et intervju med Kaada, etter at han ikke fikk fornyet kontrakten sin etter oppryddingen i...

Larry Bringsjord (på Midem)

Midem 2003: Dag 1

Verdens største musikk-messe. Et inferno av lyd, stress og mas men også intensitet, aktivitet og kreativitet. Fjorårets norske Midem-satsning har...

Cloroform på norgesturné

Fredag 14. september legger Cloroform ut på norgesturné i regi av Rikskonsertene. Etter det slipper EMI Norsk soloplata til gruppas...

Jon Erik Kaada

Kaada går solo

John Erik Kaada fra gruppa Cloroform har skrevet kontrakt med EMI Norsk A/S, og slipper både album og single til...

Cloroform 2003 stort (Foto: FOMEFUGL)

Cloroform: Om kyssing og stakkarslige benbrudd

– Hadde vi fått holde på i to måneder til, hadde jeg antakeligvis ødelagt Cloroform for all fremtid. Det var...

Sarah Kane: "Psykos 4:48"

Samtidsfestivalen er i gang, Kaada med teatermusikk

I drøyt tre uker blir ny, norsk og utenlandsk dramatikk presentert på fire av Oslos teatre. Samtidsfestivalen arrangeres av Nationaltheatret,...

Flere saker

Frå femtitimarsjam på Kongsberg

Verdig og vital jubilant

Kongsbergjazz hadde i år alt som skal til for åvere Noregs beste jazzfestival, både for dei som har deltatt i...

Foto: Nathan Brough. Wikimedia Commons.

Sterkere sammen

– Norges Korforbund jobber for seg sjøl og vi for oss. Det er trist at de ikke vil være med...

Lofoten Voices og mezzosopran Marianne Beate Kielland

Storm og romantikk i Lofoten

PLATEANMELDELSE: Få overraskelser, men her og der bryter solen gjennom skyene og lyser opp Ketil Bjørnstads Lofotoratoriet.