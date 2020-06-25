900 000 kroner tildelt i jazzstipend

Stipendene er delt ut tidligere på året enn vanlig. – Vi er bekymret for musikerne som i denne perioden med smittevernrestriksjoner har mistet omtrent all mulighet til konsertaktivitet, sier Norsk jazzforums leder Gry Bråtømyr.

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmene sine, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har vi framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Musiker- og bandstipend tildeles årlig av Norsk jazzforum, og har som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning. Stipendmidlene utlyses vanligvis på høsten med tildeling i november, men på grunn av koronasituasjonen har Norsk jazzforum i år framskyndet ordningen.

– Vi er bekymret for musikerne som i denne perioden med smittevernrestriksjoner har mistet omtrent all mulighet til konsertaktivitet. I denne unntakstiden er det derimot rom for komponering, fordypning og øving. Det var derfor naturlig for oss å fremskynde stipendene for å opprettholde formidlingsvirksomheten, forteller Bråtømyr.

Norsk jazzforum har valgt å omdisponere ubenyttede turnétilskuddsmidler fra koronaperioden samt midler fra andre avlyste prosjekter til å øke tildelingspotten fra den opprinnelige avsatte summen på 335 000 kroner til 900 000 kroner. Dermed får nå 70 musikere/band tildelt stipender mot i overkant av tjue tidligere år. – Vi er veldig glade for at vi rakk å få dette ut før sommerferien, sier Bråtømyr.

Stipendordningen ble utlyst med søknadsfrist 25. mai, og ved fristens utløp var det kommet inn 348 søknader fordelt på personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band. 70 av disse er innvilget stipend.

Se tildelingsliste på Jazzinorge.no.