Ingen koreansk felleskonsert

Worldview Rights, i samarbeid med Ny Musikk, inviterte til et historisk gjestespill i Stavanger og Oslo . I dag kom det inn en dramatisk melding om en endring i de tillyste kulturdialog-konsertene med Isang Yun Ensemble fra Nord-Korea og Sumi Jo fra Sør-Korea lørdag og søndag. Isang Yun Ensemble fra Pyongyang i Nord-Korea vil nå opptre alene på de annonserte tidspunktene.

Felleskonserten mellom de to partene er besluttet utsatt, og planlegges flyttet til Pyongyang. Mange vil huske Sumi Jo fra utdelingen av Nobels Fredspris tidligere i år. Hun skulle i Stavanger (lørdag) og i Oslo (søndag) ha fremført et klassisk program sammen med pianisten Erling Eriksen. Dette ville skjedd i en egen avdeling, men hadde likevel vært et uhyre sjeldent møte mellom kunstnere fra de to koreanske landene. Nå blir det isteden kun konsert med Isang Yun Ensemble.

Siden 1953 har Korea vært delt i to ved den 38. breddegrad. De to koreanske statene, som formelt sett ennå ikke har sluttet fred, er inne i en søkende tilnærmingsprosess, noe som var reflektert i den opprinnelige overskriften «2 konserter – ett møtested».

Gjenforening mellom Nord- og Sør-Korea var en av komponisten Isang Yuns drømmer. Yun ble født 1917 i Korea og døde i 1995 i Berlin som tysk statsborger. Han ble en betydelig brobyggerfigur mellom Vestens og Øst-Asias musikk.

Spillet mellom motpoler, og energien midt i dette, er en grunnleggende forestilling i Taoismen – og i Isang Yuns musikk. På tross av det planlagte dobbeltprogrammet ikke blir noe av, vil dette for nordmenn likevel være en enestående sjanse til å høre Yuns stemningsfulle og poetiske musikk fremført av Nord-Koreas fremste utøvere, Isang Yun-ensemblet fra Pyongyang.

Isang Yun Ensemble ankom til Stavanger onsdag kveld, og deres gjestespill i Norge regnes som enestående. De har kun vært utenlands én gang tidligere – i Tyskland sommeren 1999. Ensemblet består av strykekvartett, harpe og piano. De framfører et helt konsertprogram med musikk av Yun, som du kan lese mer om ved å trykke på artikkellenken nedenfor.

De som har forhåndskjøpt billett til den tiltenkte dobbeltforestillingen, og på grunn av programendringen ønsker å få den refundert, kan få pengene tilbake der hvor billetten er kjøpt. Konserten i Bergen var hele tiden tenkt som en solokonsert med Isang Yun Ensemble.

Ensemblet vil opptre følgende steder i Norge:

Stavanger: Bjergsted Lille Konsertsal, lørdag 26.mai kl. 19.00

Oslo: Kulturkirken Jakob, søndag 27.mai kl. 19.00

Bergen: Edvard Griegs Museum, Troldhaugen, mandag 28.mai kl. 18.00