H.M. Kongen beskytter Norges Korforbund

H.M. Kongen er blitt oppnevnt som beskytter for Norges Korforbund. – Dette er en stor tillitserklæring til en av landets største fritidsbevegelser, sier generalsekretær i forbundet, Kåre Hanken.

Av Knut Steen

Korbevegelsen er en av landets største fritidsbevegelser og stadig på frammarsj, særlig i den voksne delen av befolkningen. Både muligheten til musikalsk utfoldelse og læring, samt sosialt fellesskap, har gitt korsangen både som kunstnerisk uttrykk og som allmenn folkebevegelse.

Første gang et medlem av Kongefamilien ble oppnevnt til beskytter av det nå 20 år gamle forbundet var da Kong Olav V påtok beskytterskapet i 1985. Da han døde, ble beskytterskapet overført til hans barnebarn, prinsesse Märtha Louise. Prinsessen som hadde tittelen inntil Kongehuset valgte å revurdere alle sine beskytterskap i fjor.

H.M. Kongen vil i første omgang være forbundets beskytter fram til 2011.

– Det er en ære for vårt forbund og for alle våre medlemmer at H.M. Kongen på denne måten bidrar til å holde våre lange kortradisjoner ved like, samtidig som ny musikk og kultur skapes for fremtiden, sier Hanken i dag.

Ballade fikk også anledning til å spørre litt om hva et kongelig beskytterskap vil bety for Korforbundet, sånn helt praktisk:

— Jeg vet ikke om det betyr så mye, annet enn som en annerkjennelse av korsangen som aktivitet og kunstnerisk uttrykk. Hanken avkrefter at Korforbundet har fått noen lovnader fra sin nye beskytter.

— Nei, vi har ikke hørt noe enda. Men nå er jo dette også veldig tidlig, sier Hanken.

Men å invitere H.M. Kongen til arrangementer i regi av korforbundet, det har de rukket: – Jada, vi har alltid invitert våre kongelige beskyttere med på det vi holder på med, så de får anledning til å følge med. Slik oppmerksomhet setter vi veldig stor pris på, sier Hanken.