H.M. Kongen beskytter Norges Korforbund

H.M. Kongen er blitt oppnevnt som beskytter for Norges Korforbund. – Dette er en stor tillitserklæring til en av landets største fritidsbevegelser, sier generalsekretær i forbundet, Kåre Hanken.

Korbevegelsen er en av landets største fritidsbevegelser og stadig på frammarsj, særlig i den voksne delen av befolkningen. Både muligheten til musikalsk utfoldelse og læring, samt sosialt fellesskap, har gitt korsangen både som kunstnerisk uttrykk og som allmenn folkebevegelse.

Første gang et medlem av Kongefamilien ble oppnevnt til beskytter av det nå 20 år gamle forbundet var da Kong Olav V påtok beskytterskapet i 1985. Da han døde, ble beskytterskapet overført til hans barnebarn, prinsesse Märtha Louise. Prinsessen som hadde tittelen inntil Kongehuset valgte å revurdere alle sine beskytterskap i fjor.

H.M. Kongen vil i første omgang være forbundets beskytter fram til 2011.

– Det er en ære for vårt forbund og for alle våre medlemmer at H.M. Kongen på denne måten bidrar til å holde våre lange kortradisjoner ved like, samtidig som ny musikk og kultur skapes for fremtiden, sier Hanken i dag.

Ballade fikk også anledning til å spørre litt om hva et kongelig beskytterskap vil bety for Korforbundet, sånn helt praktisk:

— Jeg vet ikke om det betyr så mye, annet enn som en annerkjennelse av korsangen som aktivitet og kunstnerisk uttrykk. Hanken avkrefter at Korforbundet har fått noen lovnader fra sin nye beskytter.

— Nei, vi har ikke hørt noe enda. Men nå er jo dette også veldig tidlig, sier Hanken.

Men å invitere H.M. Kongen til arrangementer i regi av korforbundet, det har de rukket: – Jada, vi har alltid invitert våre kongelige beskyttere med på det vi holder på med, så de får anledning til å følge med. Slik oppmerksomhet setter vi veldig stor pris på, sier Hanken.

Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

Norges Korforbund: Glade for at kulturrådet satser på kor

1,9 millioner av den totale potten på 17,7 millioner kroner går til kor og vokalensembler. – Korfeltet er vinneren ved...

Stavanger Symfoniorkester

Politisk klarsignal for norsk proff-kor?

En enstemmig Familie- og kulturkomité på Stortinget ber Regjeringen om å styrke satsingen på kor- og vokalensembler på profesjonelt nivå...

Øystein Djupedal, SV (Foto:Stig Weston)

– Løftebrudd fra kunnskapsminister Djupedal

Mens de tre partiene bak Kulturløftet generelt får de beste skussmål fra kulturlivet, reagerer flere på at det fortsatt er...

Korforbundets sommerskole

Fra skuffelser til forventninger hos frivillig musikkliv

Mens statsbudsjettet for 2006 foreslår ytterligere reduksjon av viktige støtteordninger for det frivillige musikklivet, lover regjeringserklæringen fra Stoltenberg II bedre...

Knut Henrik Nystedt

Internasjonal hyllest til Knut Nystedt

Til helgen kommer vokalensemblet Via Nova fra München til Norge for å hylle den i år 90-årige komponisten og dirigenten...

Knut Nystedt, 2004 (fra http://foreninger.uio.no/scholacantorum/)

Knut Nystedt: Høvdingen fyller 90 år

I forbindelse med at en av nestorene innen norsk kormusikk, Knut Nystedt, er 90 år i år, kan publikum over...

Flere saker

JULIE ALAPNES showcase Scotland

Julie Alapnes på Showcase Scotland: Tenk om kultur kunne gjøre den store forskjellen

Julie Alapnes gjorde seg bemerket på Showcase Scotland i helgen. Nå står USA for tur for den engasjerte felespilleren og...

Debatt om mangfold i partiturmusikken under Festspillene i Bergen

– Vi må aldri miste kunstens mål av syne

Hva skal til for å øke mangfoldet i klassisk musikk, og hva gjør utdanningsinstitusjoner, konsertlokaler og organisasjoner for å fange...

Deeyah Khan i den prisvinnende dokumentaren White Right: Meeting the Enemy. Filmen hadde premiere i desember 2017, og høsten 2018 vant hun den internasjonale, høythengende Emmy prisen for den. Hun er mottaker av Fritt Ord prisen 2020, som vil overrekkes så snart pandemien tillater det.

Deeyah Khan: – Utrolig at vi ikke beskytter kunstnere bedre når vi ser hvor mye kunsten betyr

Deeyah Khan mener musikkutdanningen er en forutsetning for hvordan hun lager sine prisbelønte dokumentarfilmer. Hun har selv sluttet som artist,...