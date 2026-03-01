Forfatter: Olav Opsvik

Boundless – Jovan Pavlovic Trio med Ahmad Al Khatib
AnmeldelserFolkemusikk

Vaksne skuleborn

Jovan Pavlovic trio og Ahmad Al Khatib spelte for folkehøgskuleelevar i Østfold. Kvar går grensa mellom ein skulekonsert og ein...

Frå venstre: Ordstyrar Rob Young (m.a. Jazznyttredaktør), Nabil Canaan, Tone Hansen, Rabah Mezoane (fransk kritikar og kulturarbeidar) og Anne Hilde Neset (Kunstnernes Hus).
KommentarPolitikk & debatt

Kulturrådsleiaren er forbanna på Siv Jensen

Eller, ho burde i alle fall vere det? Kven ville i så fall brydd seg?

Fra Eldbjørg Raknes babykonsert under Oslo World Foto: Lars Opstad
AnmeldelserKunstmusikk

Eit spel på spedbornlydar

I sin babykonsert på Oslo World brukte Eldbjørg Raknes spedborna sine musikalske utsegn og løfta med det musikken, skriv Olav...

Miloud Guiderk
IntervjuJazz

– Fusion er ein fin ting, altså!

Cosmopolite-grunnleggjar Miloud Guiderk mottok Kulturrådets ærespris 2017. Sjølv meiner han tildelinga er eit godt signal til norske kulturarbeidarar.

Winter Choir: Ekebergparken Foto: Vegard Kleven
AktueltKunstmusikk

Eksperimentell koranresitasjon

Kunstnar Johanne Laache utfordrar norske kor til å improvisere fram tolkingar av koranvers. – Det er ikkje alltid lett å...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IntervjuKunstmusikk

Reklame og tidsånd

Per Vollestad har teke føre seg norsk reklamesong frå 1844-1940. – Ein periode fekk Tiedemanns Tobaksfabrik med seg heile lyrikkeliten...

Stian Westerhus
AktueltJazz

Med studioet som bærbart instrument

Med temaet «improvisasjon i studio» inviterte Norges musikkhøgskole til On the Edge. Gitarist Stian Westerhus har nytta teknologien til å...

Nakama labelkveld
AnmeldelserJazz

Improkameratane

På eit år har det nye plateselskapet Nakama gitt ut (snart) åtte plater og gjort seg synlege i det norske...

Skodespelar Ida Holten Worsøe, Jon Arne Bjørnstad på bass og på akustisk gitar og sang Ronny Yttrehus
AnmeldelserPopulærmusikk

Slagers og smertefulle minne

Dei fleste av oss har sterke, og truleg ganske mange vonde, minner frå ungdomstida «Musikk fra en walkman» demonstrerer korleis...

Awesomnia Foto: Olav Opsvik
AnmeldelserPopulærmusikk

Fett nok for ungdommen?

Er Awesomnia corny fordi dei held skulekonsertar, eller har Den kulturelle skolesekken plukka dei fordi dei er corny?

IMG
AnmeldelserPopulærmusikk

Obskur bygdefest

Festivalen Indiefjord på Sunnmøre freistar å blande bygda og indiepopen. Det gir både store opplevingar og anstrengt kulturkræsj.

Teikning av Geir Moen
AnmeldelserPopulærmusikk

Sterke fargar og ekspressivt fotarbeid

Kva har dagens unge å lære om hiphop som dei ikkje allereie veit? Mathias Jin Budtz og Geir Moen styrte...

Klaus Kürvers, Isak Hedtjärn og Inga Margrete Aas. Foto: Privat
KommentarKunstmusikk

Smittefarlig sanntidsmusikk

Adrian Fiskum Myhr gav ein handfull Osloborgarar ein smak av improscena i Berlin. Er Oslo på veg mot noko av...

Ismusikk. Fra en tidligere forestilling i 2014. Foto: Lars Opstad
AnmeldelserKunstmusikk

Utan rammer flyt det ut

Kvar ligg ansvaret når borna ikkje er med på leiken? Ismusikk sin skulekonsert i Fetsund var ei prøving for gruppa,...

The Sound of North Foto: Soundofnorth.net
AnmeldelserJazz

50 år med norsk jazz – på 250 sider

Med The Sound of the North oppsummerer italienske Luca Vitali det aller meste av det viktigaste innanfor norsk jazz. Men...

3T, Foto: Knut Åseng
AnmeldelserKunstmusikk

Enkel klokskap

Trioen 3T trekkjer fram noko av det mest grunnleggjande musikken triggar i oss: glede og samkjensle, skriv Olav Opsvik.

Coverlåtquiz
AnmeldelserPopulærmusikk

Lyderia – eit førsteinntrykk

Rikskonsertane er opptekne av at dataspelet ikkje skal bli ei døgnfluge, men det spørs om dei held følge med borna,...

Asta Busingye Lydersen i Queendom Foto: LarsOpstad
AnmeldelserBransjen

Ein beskjeden start

Festivalen Afroslo var akkurat vellukka nok til at ein kan ta konseptet vidare. Men er det behov for eit slikt...

Carmen Linare & Javier Baron, Oslo World Music Festival 2015 Foto: Lars Opstad
KommentarFolkemusikk

Ein festival for ytringsmangfaldet

Ytringsfridom for musikarar handlar om å gi dei ei plattform for sin musikk, sa Mohamed Beshir Abady på Oslo World...

Sarah Riedel. Foto: Stavanger Konserthus.
AnmeldelserJazz

Borna først

Den ‘’store’’ familiekonserten på MaiJazz var ikkje så stor, men snarare ein forsiktig seanse. Tobias (13) og Lotta (7) hadde...

Significant Time, foto: André Sahlman Hanssen.
AnmeldelserJazz

Middelaldermusikk og ein kritikar med identitetskrise

Sjølv på konsertane med unge musikarar heldt helgepublikumet på årets MaiJazz høg gjennomsnittsalder. Korleis påverkar dette framtida i norsk jazz?

Music freedom
InnleggPolitikk & debatt

Musikk og ytringsfridom

I ordvekslinga etter åtaket i Paris var det merkeleg stille frå aktørar i norsk musikkliv. Men alle aspekt av debatten...

Incapacitants
AnmeldelserJazz

Impro i vill variasjon

All Ears har kanskje ein relativt smal publikumsappell, men musikalsk sett større breidde. Så kva er smal musikk, spør Olav...

Frå Oslo World Music Festival
Folkemusikk

Fjernt fokus

Oslo World-artisten Khyam Allami meiner han alltid blir sett i ein politisk kontekst fordi han har bakgrunn frå Irak og...

Jan Erik Vold
Jazz

Då Garbarek spelte blues

Jubilant Jan Erik Vold ser tilbake på ein lang karriere som jazzdiggar.

Frå femtitimarsjam på Kongsberg
KommentarJazz

Verdig og vital jubilant

Kongsbergjazz hadde i år alt som skal til for åvere Noregs beste jazzfestival, både for dei som har deltatt i...

Fra Sommerøya 20. juni
AnmeldelserPopulærmusikk

God musikk er ikkje nok

– Musikk og dans skapar samhald og lojalitet, forklarte sosialantropolog Alan Fiske ved Sommerøyafestivalen. Kvifor lukkast ikkje Sommerøya med dette,...

Glow (Øystein Skar og Øyvind Hegg Lunde)
Jazz

Stort og smått på Nattjazz

ANMELDELSE: Duoen Glow, med sitt lågmelte, minimalistiske uttrykk, gjorde større inntrykk enn det enorme Fire! Orchestra ved årets Nattjazz, meiner...

Ine Hoem
Jazz

– Takhøgde ved jazzlinja

Dei siste åra har mange av dei mest lovande aktørane i norsk pop kome ut frå jazzlinja ved NTNU. Kva...

Frå operaen Johnny og Mariann
Kunstmusikk

Kjedeleg skuleframsyning

ANMELDELSE: Kammeroperaen «Johnny og Mariann» blei for udramatisk, og lukkast ikkje med å engasjere elevane ved Kongshavn vgs. Kvifor?