Vaksne skuleborn
Jovan Pavlovic trio og Ahmad Al Khatib spelte for folkehøgskuleelevar i Østfold. Kvar går grensa mellom ein skulekonsert og ein...
Eller, ho burde i alle fall vere det? Kven ville i så fall brydd seg?
I sin babykonsert på Oslo World brukte Eldbjørg Raknes spedborna sine musikalske utsegn og løfta med det musikken, skriv Olav...
Kunstnar Johanne Laache utfordrar norske kor til å improvisere fram tolkingar av koranvers. – Det er ikkje alltid lett å...
Per Vollestad har teke føre seg norsk reklamesong frå 1844-1940. – Ein periode fekk Tiedemanns Tobaksfabrik med seg heile lyrikkeliten...
På eit år har det nye plateselskapet Nakama gitt ut (snart) åtte plater og gjort seg synlege i det norske...
Dei fleste av oss har sterke, og truleg ganske mange vonde, minner frå ungdomstida «Musikk fra en walkman» demonstrerer korleis...
Er Awesomnia corny fordi dei held skulekonsertar, eller har Den kulturelle skolesekken plukka dei fordi dei er corny?
Festivalen Indiefjord på Sunnmøre freistar å blande bygda og indiepopen. Det gir både store opplevingar og anstrengt kulturkræsj.
Kva har dagens unge å lære om hiphop som dei ikkje allereie veit? Mathias Jin Budtz og Geir Moen styrte...
Adrian Fiskum Myhr gav ein handfull Osloborgarar ein smak av improscena i Berlin. Er Oslo på veg mot noko av...
Kvar ligg ansvaret når borna ikkje er med på leiken? Ismusikk sin skulekonsert i Fetsund var ei prøving for gruppa,...
Med The Sound of the North oppsummerer italienske Luca Vitali det aller meste av det viktigaste innanfor norsk jazz. Men...
Trioen 3T trekkjer fram noko av det mest grunnleggjande musikken triggar i oss: glede og samkjensle, skriv Olav Opsvik.
Rikskonsertane er opptekne av at dataspelet ikkje skal bli ei døgnfluge, men det spørs om dei held følge med borna,...
Festivalen Afroslo var akkurat vellukka nok til at ein kan ta konseptet vidare. Men er det behov for eit slikt...
Ytringsfridom for musikarar handlar om å gi dei ei plattform for sin musikk, sa Mohamed Beshir Abady på Oslo World...
Den ‘’store’’ familiekonserten på MaiJazz var ikkje så stor, men snarare ein forsiktig seanse. Tobias (13) og Lotta (7) hadde...
Sjølv på konsertane med unge musikarar heldt helgepublikumet på årets MaiJazz høg gjennomsnittsalder. Korleis påverkar dette framtida i norsk jazz?
I ordvekslinga etter åtaket i Paris var det merkeleg stille frå aktørar i norsk musikkliv. Men alle aspekt av debatten...
All Ears har kanskje ein relativt smal publikumsappell, men musikalsk sett større breidde. Så kva er smal musikk, spør Olav...
Oslo World-artisten Khyam Allami meiner han alltid blir sett i ein politisk kontekst fordi han har bakgrunn frå Irak og...
Jubilant Jan Erik Vold ser tilbake på ein lang karriere som jazzdiggar.
– Musikk og dans skapar samhald og lojalitet, forklarte sosialantropolog Alan Fiske ved Sommerøyafestivalen. Kvifor lukkast ikkje Sommerøya med dette,...
ANMELDELSE: Duoen Glow, med sitt lågmelte, minimalistiske uttrykk, gjorde større inntrykk enn det enorme Fire! Orchestra ved årets Nattjazz, meiner...
Dei siste åra har mange av dei mest lovande aktørane i norsk pop kome ut frå jazzlinja ved NTNU. Kva...
ANMELDELSE: Kammeroperaen «Johnny og Mariann» blei for udramatisk, og lukkast ikkje med å engasjere elevane ved Kongshavn vgs. Kvifor?