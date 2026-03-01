Forfatter: Aksel Korbøl

Mary og Sverre Valen hedret med «Alle kan Synge»- prisen

Under konserten Alle kan synge julen inn lørdag 11. desember ble Mary og Sverre valen tildelt Alle Kan Syngeprisen. Denne...

Knut Nystedt, 2004 (fra http://foreninger.uio.no/scholacantorum/)
Kunstmusikk

«Reach out for peace» – den siste urframføring av et Nystedt-verk

Søndag 14. november holdt Cæciliaforeningen sin 125-års jubileumskonsert i Trefoldighetskirken i Oslo. At kor som Cæciliaforeningen jubilerer er en begivenhet...

Knut Henrik Nystedt
Kunstmusikk

Knut Nystedts siste urframføring

I år fyller oratoriekoret Cæciliaforeningen 125 år, og på deres jubileumskonsert vil de urframføre Knut Nystedts «Reach out for Peace»....

Knut Nystedt
Kunstmusikk

Knut Nystedts sist skrevne verk urfremført lørdag

Etter eget utsagn vil nestoren blant norske korkomponister, Knut Nystedt, nå avslutte sin komponistgjerning. Den siste urframføringen vil Ceciliaforeningen stå...

Luttspillende Venus med Cupido
Kunstmusikk

Rolf Lislevand om autentisitet og historiske røtter i tidligmusikken

I denne andre delen av Ballades store intervju med Rolf Lislevand hevder lutenisten og gitaristen at vår oppfatning av barokkmusikken...

Lutt
Kunstmusikk

Rolf Lislevand – fra alfabeto til improvisasjon

Luttenisten og gitaristen Rolf Lislevand var utvilsomt en av profilene ved årets utgave av Oslo kammermusikkfestival, noe han også har...

Rolf Lislevand
Kunstmusikk

Engasjerende og medrivende musisering fra Rolf Lislevand og Ensemble Kapsberger

Oslo Kammermusikkfestival 2004 tok begynte sist fredag, og kommer til å holde på igjennom hele denne uken, med et svært...

Oslo Kirkefestival symbol
Kunstmusikk

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: En storartet avslutningskonsert

Det var i sannhet en stor begivenhet som fant sted i Oslo domkirke lørdag 20. mars da London Händel Orchestra...

Ginnungagap (fire av seksten korister)
Kunstmusikk

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: Avmålt nordisk kirkemusikk med Ginnungagap

Som en del av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival holdt tirsdag kammerkoret Ginnungagap en konsert med ny nordisk kormusikk i Gamle Aker...

Nordic Voices,
Kunstmusikk

Ilios 2004: Nordic Voices Plugged

Lørdag 31. januar presenterte vokalensemblet Nordic Voices sitt konsept «Plugged» som en del av Iliosfestivalen. Konseptet ble presentert som en...

Lene Grenager, profil (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)
Kunstmusikk

Ilios 2004: En vesentlig begivenhet i norsk samtidsmusikk

– Etter fire dager og ni konserter i Harstad sitter jeg igjen med en klar oppfatning om at adjektivet «smalt»...

Bjørn Andor Drage
Kunstmusikk

«Der dagen er nattens bror»: Uforløst Finnmarksoratorium

Den 12. Iliosfestivlen i Harstad sparket i gang torsdag med urframføringen av verket «Der dagen er nattens bror». Dette verket...

Fra demonstrasjon for det frivillige musikklivet (Foto: Tone Sæle)
Bransjen

Vellykket markering fra det frivillige musikklivet

Torsdag 15. januar arrangerte Norges Musikkorps Forbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Ung Kirkesang og Norges Korforbund en politisk markering på Løvebakken, og...

Det Norske Solistkor
Kunstmusikk

Det Norske Solistkor: En mangfoldig og flott konsertopplevelse

Ballade fortsetter her vår vesle artikkelserie, der vi har invitert freelance-skribenter til å komme opp med omtaler av konserter og...

Oslo Domkor (pressebilde)
Kunstmusikk

Oslo Domkor: – Mye vellyd, men få overraskelser

Søndag fremførte Oslo Domkor to verker i Domkirken i Oslo, som en del av Ultimafestivalens program. Verkene var Egil Hovlands...