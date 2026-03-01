Mary og Sverre Valen hedret med «Alle kan Synge»- prisen
Under konserten Alle kan synge julen inn lørdag 11. desember ble Mary og Sverre valen tildelt Alle Kan Syngeprisen. Denne...
Søndag 14. november holdt Cæciliaforeningen sin 125-års jubileumskonsert i Trefoldighetskirken i Oslo. At kor som Cæciliaforeningen jubilerer er en begivenhet...
I år fyller oratoriekoret Cæciliaforeningen 125 år, og på deres jubileumskonsert vil de urframføre Knut Nystedts «Reach out for Peace»....
Etter eget utsagn vil nestoren blant norske korkomponister, Knut Nystedt, nå avslutte sin komponistgjerning. Den siste urframføringen vil Ceciliaforeningen stå...
I denne andre delen av Ballades store intervju med Rolf Lislevand hevder lutenisten og gitaristen at vår oppfatning av barokkmusikken...
Luttenisten og gitaristen Rolf Lislevand var utvilsomt en av profilene ved årets utgave av Oslo kammermusikkfestival, noe han også har...
Oslo Kammermusikkfestival 2004 tok begynte sist fredag, og kommer til å holde på igjennom hele denne uken, med et svært...
Det var i sannhet en stor begivenhet som fant sted i Oslo domkirke lørdag 20. mars da London Händel Orchestra...
Som en del av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival holdt tirsdag kammerkoret Ginnungagap en konsert med ny nordisk kormusikk i Gamle Aker...
Lørdag 31. januar presenterte vokalensemblet Nordic Voices sitt konsept «Plugged» som en del av Iliosfestivalen. Konseptet ble presentert som en...
– Etter fire dager og ni konserter i Harstad sitter jeg igjen med en klar oppfatning om at adjektivet «smalt»...
Den 12. Iliosfestivlen i Harstad sparket i gang torsdag med urframføringen av verket «Der dagen er nattens bror». Dette verket...
Torsdag 15. januar arrangerte Norges Musikkorps Forbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Ung Kirkesang og Norges Korforbund en politisk markering på Løvebakken, og...
Ballade fortsetter her vår vesle artikkelserie, der vi har invitert freelance-skribenter til å komme opp med omtaler av konserter og...
Søndag fremførte Oslo Domkor to verker i Domkirken i Oslo, som en del av Ultimafestivalens program. Verkene var Egil Hovlands...