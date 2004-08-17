Engasjerende og medrivende musisering fra Rolf Lislevand og Ensemble Kapsberger

Oslo Kammermusikkfestival 2004 tok begynte sist fredag, og kommer til å holde på igjennom hele denne uken, med et svært variert utvalg konserter fra norske og utenlandske utøvere. Noen av dem er også gjengangere på festivalen. – Rolf Lislevand har holdt mange konserter på Oslo Kammermusikkfestival de siste årene. I går viste han til fulle at festivalen gjør klokt i å invitere ham. Konserten var nemlig både engasjerende og medrivende, skriver Aksel Korbøl i denne anmeldelsen av mandagens konsert.

Av Aksel Korbøl

På mandagens konsert med Rolf Lislevand og Ensemble Kapsberger sto musikk fra ensemblets Alfabeto-prosjekt, og deres plateinnspilling Santiago de Murica på programmet.

Alfabeto er betegnelsen på et notasjonssystem som ble benyttet tidlig på 1600-tallet for å notere akkordprogresjoner på. Lislevand sammenlignet det i sin presentasjon med det besifringssystemet som i våre dager er vanlig i visebøker og lignende, og i likhet med det sistnevnte er kun det aller nødvendigste notert.

De musikalske elementene som man kunne anta at alle hadde i blodet ble utelatt. For oss i dag vil notasjonen nødvendigvis framstå som noe mangelfull, hvilket sannsynligvis har vært en utfordring for Lislevand og Ensemble Kapsberger under rekonstruksjonen av repertoaret. At de har møtt denne utfordringen på en fremragende måte var mandagens konsert et bevis på.

Lislevand og hele ensemblet spilte programmet med stor overbevisning, og karaktermessig svingte det fra det vare og innsmigrende til det rytmisk ville og svingende. Og svinge det gjorde det virkelig.

Bjørn Kjellemyr på bassinstrumentet Collascione og Pedro Estevan på perkusjon sto for et stødig rytmisk driv der det trengtes, og sammen med de to gitaristenes rytmiske og snertne rasguadospill (rasguado er en gitarteknikk mye brukt i f.eks. flamenco) framsto de rytmiske danseformene med masse driv og livfullhet.

Det som i mine ører framsto som det aller flotteste var måten ensemblet disponerte frasene på. De ble spilt på en rytmisk fri måte uten at det av den grunn gikk ut over framdriften. Her ligger noe det jeg oppfatter som Lislevands spesielle og særegne musisering: han makter å spille rytmisk fritt og plastisk innenfor relativt lange musikalske perioder uten at framdriften og dansfullheten blir skadelidende.

Når ensemblet i tillegg følger opp og underbygger denne plastisiteten, slik de gjorde mandag, blir resultatet meget godt. I mine ører var konserten et eksempel på hvor medrivende og engasjerende kammermusikk er når musikerne lytter og reagerer så godt på det de hører som Ensemble Kapsberger gjorde mandag.

Medvirkende: Rolf Lislevand – Barokkgitar, Arianna Savall – Sopran og trippelharpe, Lisa Bidault – Soprangambe, Bjørn Kjellemyr – Collascione, Thor-Harald Johnsen – Chitarra Battente, og Pedro Estevan – perkusjon. Adrian Brendel – cello, spilte fem korte solostykker av den ungarske komponisten Kurtag.