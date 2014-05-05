Utlysing av pris
Innan 31. mai kan du føreslå kandidatar til Egil Storbekkens Musikkpris
Prisen på kr 25 000 går til personar som har gjort ein ekstraordinær innsats innan norsk folkemusikk, og særleg dei eldre folkemusikkinstrumenta, innan
— utøving, komponering og arrangering
— forsking og formidling
— instrumentbygging og instrumentutvikling
— formidling av Egil Storbekkens musikk
Prisen er eit samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag og familien Storbekken, og har tidlegare gått til
2006 Geir Egil Larsen, Verdal
2007 Leif Løchen, Vågå
2008 Magnar Storbækken, Tolga
2009 Steinar Ofsdal, Oslo
2010 Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
Forslag på priskandidatar kan sendast komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innan 31. mai 2014 til simen at lindberg.no