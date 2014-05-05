Utlysing av pris

Innan 31. mai kan du føreslå kandidatar til Egil Storbekkens Musikkpris

Prisen på kr 25 000 går til personar som har gjort ein ekstraordinær innsats innan norsk folkemusikk, og særleg dei eldre folkemusikkinstrumenta, innan

— utøving, komponering og arrangering

— forsking og formidling

— instrumentbygging og instrumentutvikling

— formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen er eit samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag og familien Storbekken, og har tidlegare gått til

2006 Geir Egil Larsen, Verdal

2007 Leif Løchen, Vågå

2008 Magnar Storbækken, Tolga

2009 Steinar Ofsdal, Oslo

2010 Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

Forslag på priskandidatar kan sendast komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innan 31. mai 2014 til simen at lindberg.no