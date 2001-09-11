Folkemusikk

Øyonn Groven Myhren på FolkemusikkPØBB

Publisert
11.09.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Folkemusikkscena i Oslo har nå byttet beite til utestedet Asylet på Grønland i Oslo. Torsdag 13. september er det duket for konsert med Øyonn Groven Myhren på Kornloftet, som er et intimt og hyggelig lokale med salong innerst i andre etasje på Asylet.

Asylet har adresse Grønland 28, og er høstens arena for alle FolkemusikkPØBBENE. Folkemusikkscena i Oslo sier i en entusiastisk pressemelding at de nå har funnet et sted som både er intimt og hyggelig, og der personalet tar turen opp for å ta bestilling av drikkevarer som man kan nyte mens man hører god akustisk musikk.

Om kveldens hovedperson,som for øvrig også sto for det musikalske innslaget under den offisielle åpningen av Ballade for ett år siden, uttaler Folkemusikkscena i Oslo følgende:

Øyonn Groven Myhren mestrer hele spekteret i den vokale folkemusikken: ballade,slåttetrall, stev, vise, religiøse folketoner, huv, lokk, laling med mer. Hun ivaretar en ubrutt familietradisjon på seljefløyte. På norsk mellomalderlyre har hun utviklet en akkompagnementsteknikk som hun ofte bruker til sangen. Øyonn er en karismatisk utøver med nyskapende evner. Hun lager egne toner og arrangementer. Hun har jobbet en god del med teater, og var bl.a. hovedpersonen i oppsettingen av Haugtussa i sommer. Hun har ellers oppdrag med Vestanå teater. I tillegg til studioarbeid opptrer hun solo eller i lag med fremstående kunstnere innen ulike kunstgreiner. Aurora Boralis, Norsk Folklore ensemble og Dvergmål er grupper hun er sentral i. Det har blitt en rekke konserter både i inn- og utland for Øyonn, og hun har vært med på tre CD-utgivelser. I sommer fremførte hun et bestillingsverk sammen med Odd Nordstoga under Telemarkfestivalen.

Arrangørene håper ellers å se mange spille- og lytteglade byfolk på FolkemusikkPØBBene fremover. Gjestene oppfordres til å ta med egne instrumenter og stille opp på åpen scene, som arrangeres hver kveld etter at de mer etablerte hovedartistene er ferdige med sine akustiske sett.

Dørene åpnes kl. 20.00 under torsdagens arrangement, som er et samarbeid mellom Folkemusikkscena i Oslo og Laget for Folkemusikk.Billettene på PØBBEN koster 30,- for medlemmer, og 60,- for ikke-medlemmer.

Det komplette programmet for høstens arrangementet finner du ved å gå til artikkelen «Folkemusikk på Grønland» nedenfor, eller ved å trykke på lenken for Den Norske Folkemusikkscena på hjemmesidene til folkemusikk.no.

GenreFolkemusikkTradisjonell / NorskKonserter / ForestillingerKonsertserier

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

