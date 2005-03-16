NFD presenterer ny folkemusikkfestival – og åpent møte om å leve av folkemusikk og -dans

Norsk Folkemusikk- og Danselag har torsdag gleden av å invitere publikum og presse til presentasjon av «ÁRINN» – en ny og internasjonal festival for tradisjonell folkemusikk og folkedans. Festivalen har som mål å løfte frem de tradisjonelle uttrykkene innen folkemusikk og folkedans, utvikle et internasjonalt bransjetreff for sektoren, og være et alternativ til andre folkemusikkfestivaler ved å rendyrke de levende muntlige tradisjonene i et akustisk, intimt miljø. Samtidig presenterer NFD også et åpent møte kalt «Tusen takk er verdas lønn – om å leve av folkemusikk og -dans.

Tradisjonell folkemusikk og folkedans har i lang tid gitt inspirasjon, melodier og bevegelser til andre sjangere. Nå trenger disse genuine kunstneriske uttrykkene en verdensmusikk– og fusion-fri sone som gir rom og viser respekt for den tradisjonelle folkemusikken og dansen slik den er, heter det i en uttalelse fra Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Festivalen blir arrangert 29. august til 3. september 2005, og starter i Setesdal med fagseminar og konserter. Deretter flytter ÁRINN til Kristiansand der det blir lagt opp til ei internasjonal konferanse og konserter på tre scener på festivalarenaen Christiansholm Festning.

Tema for festivalen 2005 vil være tradisjoner fra nordområdene, og fagprogrammet vil ta opp tradisjonsbærere og opphavsrett.

Utvikling av ÁRINN ble satt i gang høsten 2004 med støtte frå Valle og Bykle kommune, Setesdal Regionråd, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Cultiva – Kristiansand Kommunes Enegiverks-stiftelse. Kunstnerisk råd består av Kirsten Bråten Berg, Anne Hytta og Indra Lorentzen. Prosjektstyre er Lena Brodal, Jan Lothe Eriksen, Tarjei Haugen, Harald Knutsen og Øyvind Nyvoll.



Presentasjonen er åpen for både presse og publikum, og det vil dessuten bli enkel servering, samt musikalske smakebiter. Møtet finner sted på Fabrikken, Nedre gate 7 på Grünerløkka i Oslo (like over elva for Blå), og tar til klokken 14, torsdag 17. mars.

Dernne orienteringen vil mer eller mindre gå rett over i debattmøtet «Tusen takk er verdas lønn – om å leve av folkenmusikk og -dans». Også dette møtet er åpent både for publikum og presse, og stiller bl.a. spørsmål som «korleis få til mat og mjølk som kvedar, dansar eller spelemann, korleis få fleire feite oppdrag» – og ikke minst «kva skal til for at ting bli betre».

Møtet, som også er lagt til Fabrikken, byr på følgende program:

Kl 16.00 Opning ved Halvard Kaasa , styreleiar Norsk Folkemusikk- og Danselag

Kl 16.10: Korleis få til mat og mjølk som spelemann og kvedar

Jorun Marie Kvernberg , frilansmusikant

Jon Anders Halvorsen , frilansmusikant

Kl 16.30 Korleis få fleire feite oppdrag

Ola Berge, Norsk folkemusikkformidling

Kl 16.50 – og kva gjer MFO..?

Arnfinn Bjerkestrand, Musikernes Fellesorganisasjon

Kl 17.10 Pause

Kl 17.20 Spørsmål og debatt

kl 18.00 Møteslutt

Senere på kvelden vil Norsk Folkemusikk- og Danselag også avholde sitt årsmøte. Interesserte kan ellers i tiden fremover følge utviklingen til den ferske folkemusikkfestivalen på http://arinn.no/. Utdypende informasjon er også å lese på NFDs egne nettsider, som har adressen http://www.nfd.no/.