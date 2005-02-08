Folkemusikk

Majorstuen lanseres på World- og Folkmarkedet i USA

Publisert
08.02.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

– Som første norske band har Majorstuen blitt valgt ut til den offisielle showcasen på den prestisjetunge amerikanske World- og Folkmessen «Folk Alliance», forteller bratsjist og felespiller Andreas Ljones. I år er festivalen i tillegg slått sammen med den europeiske bransjetreffen «Strictly Mundial», som samler alle europeiske festivaler og plateselskaper innen sjangeren.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Begivenheten finner sted i Montreal i Canada mellom 24 og 27 februar 2005, og i det fransktalende Canada ligger alt til rette for det norske instrumentalbandet, melder Norsk Folkemusikkformidling, som også forsikrer om at det er kjøpt inn masse ekstra buehår til showcasen i Montreal. Det norske folkemusikkbandet vil spille i alt to konserter under oppholdet på world- og folk-messen.

Showcase-engasjementet vil innebære at Majorstuen kommer et betydelig skritt nærmere det internasjonale markedet. Det er nemlig i Canada og Frankrike gruppa har gjort sine første utenlandsturneer, og responsen tyder på at musikken har minst like stor påvirkningskraft i utlandet som i Norge, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

Majorstuen kom som et friskt pust inn i norsk musikkliv i 2002, og fikk Spelemannprisen i 2003 for sitt debutalbum «Majorstuen». I 2004 ble bandet belønnet med Kulturrådets ensemblestøtte, og i tillegg til turneer både i Norge, Frankrike og Canada rakk de å lage plata «Jorun Jogga», på eget plateselskap, som høstet gode kritikker før jul. Bandet består av Ragnhild Furebotten (fele), Jorun Marie Kvernberg (fele), Andreas Ljones (fele/bratsj), Synnøve S. Bjørset (fele/bratsj), Gjermund Larsen (fele/cello) og Tove Hagen (fele/cello).

Majorstuens deltagelse er sponset og tilrettelagt av Norsk Folkemusikkformidling, som du kan lese mer om på http://www.folkogdans.no/nff. Majorstuen, som har base i Oslo, rekker ellers også å spille en konsert i hjemlandet, før de må pakke koffertene. Dette dreier seg om Midtvinterdansen i Verdal, som kommende helg samler rundt 180 barn og unge fra Midt-Norge.

Vi tar også med at Andreas Ljones i disse dager er i ferd med å lanse et mer eksperimentelt band i grenselandet mellom tradisjoner og teknologi, og i løpet av kort tid vil dukke opp med sin første utgivelse under eget navn. Dette vil du etter hvert kunne lese mer om på www.andreasljones.com.

FestivalerUtlandetGenreFolkemusikkKonferanser / SeminarerUtlandetUtlandet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

