Folkemusikk

Landslaget for Spelemenn søker arrangementskonsulent

11.02.2003
- Red.

Landslaget for Spelemenn lyser ut ei 1/1 nyoppretta stilling som arrangementskonsulent. Arbeidsoppgåvene vil vere knytt direkte opp mot våre to store arrangement Landskappleiken og Landsfestivalen, og mot Landslaget for Spelemenn sentralt.

Landskappleiken og Landsfestivalen er to årlege arrangement som ambulerer rundt om i landet – med Landslaget for Spelemenn (LfS) som hovudarrangør og lokale medlemslag som tekniske og praktiske arrangørar.

Dei tre viktigaste oppgåvene tillagt stillinga blir å
– få til overføring av eit breitt spekter av kunnskap og erfaring frå arrangør til arrangør frå år til år
– arbeide for å skaffe sponsorar til arrangementa og organisasjonen
— ha eit spesialansvar for marknadsføring/PR, både for dei to arrangementa og for LfS.

Arbeidsoppgåvene vil bli nedfelt i ein meir detaljert jobbinstruks.

Søkaren må ha gode samarbeidseigenskapar og samtidig kunne arbeide sjølvstendig, vere kreativ og ha god kjennskap til IKT.

Den daglege leiinga i LfS har kontor i Musikkens Hus i Oslo saman med ei rekkje andre musikkorganisasjonar. Dette representerer eit miljø med ein svært brei kompetanse innan musikklivet generelt. Ein tar sikte på at også denne stillinga skal lokaliserast til Musikkens Hus, men det vil vere mogleg å diskutere andre kontorløysingar.

Lønn etter avtale. LfS har kollektiv pensjonsforsikring for sine tilsette. Nærare opplysningar om stillinga kan de få v/ dagleg leiar i LfS, tlf.: 22 42 45 92 / 950 85 647

Søknadsfrist: 20. februar .

Søknaden vedlagt attestar og vitnemål, sendast til

Landslaget for Spelemenn,
Tollbugt. 28, 0157 Oslo.

BransjeFestivalerGenreFolkemusikkTradisjonell / NorskStillinger

Randi Skeie (Foto: NRK Hedmark og Oppland)

Kvinne skal lede spelemennene

Det skulle gå 80 år før en kvinne fikk lov til å lede spelmennene. Det skjedde i helgen, da Landslaget...

Per Anders Buen Garnås

Laget for Folkemusikk inviterer til Oslokappleik

Laget for Folkemusikk inviterer til Oslokappleik lørdag 22. oktober, i Storsalen i Nordahl Brunsgate. Det vil bli konkurrert i de...

Folkemusikk – kun for store høytider og arrangementer?

Ballade trykker her en stor artikkel av Thor Flognfeldt jr., førsteamanuensis i reiselivsplanlegging og områdeanalyse. Artikkelen er basert på et...

Hallgrim Berg

Spelemannens plass i direktørkofferten

Ballade har her gleden av å bringe videre Hallgrim Bergs store, morsomme og betimelige åpningsinnlegg under Norrsken 2002 på Røros,...

Blåmann Blåmann

OsloFOLK – ny festival for folkemusikken

OsloFOLK er et nytt skudd på festivalstammen i Oslo, og byr på en langhelg i folkemusikkens tegn midt i sentrum...

Landslaget for Spelemenn støtter landslinjene

Også Landslaget for Spelemenn protesterer kraftig mot at myndighetene nå vil legge ned de to landslinjene i folkemusikk ved Vinstra...

Seks nominerte til World New Music Days

Et av disse komponistenes verk skal representere Norge på World New Music Days i Portugal 2025

Seks norske verk er nominert til å konkurrere om å representere Norge på den årlige samtidsmusikkfestivalen World New Music Days,...

Lumsk

Lumsk gir ut nytt album med André Bjerkes gjendiktninger fra verdenslyrikken

Det progressive folkmetalbandet Lumsk slipper «Fremmede Toner» i mai, hele 16 år etter forrige utgivelse.

STJERNEHALL: Telenor Arena på Fornebu huset Elton John, en av de første og største til å fylle en norsk arena etter at pandemiforbudet mot store folkesamlinger ble løfta våren 2022. Også da skrev Aftenposten at «Lyden er ikke helt optimal».

Oslo-valget: Hva sier partiene om ny stor-arena?

Blå-rødt valgflesk: De fleste partiene sier ja til ny konsertarena.