Folkemusikk

Kalottspel tar opp planer om folkemusikksenter

22.05.2007
Carl Kristian Johansen

Folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel i Målselv, har blitt arrangert med jevne mellomrom siden 1970. I år går den av stabelen i perioden 7. – 12. august. Kalottspel vil i år arrangere et faglig seminar som vil handle om å etbaleringen av et senter for folkemusikk. – Vi vil tar opp gamle planer om et Nord-Norsk folkemusikksenter, sier Terje Foshaug. Det kunstneriske fokuset vil blant annet dreie seg om dans, og konsertprogrammet innledes med en helaften med dans i Istindportalen.

— Vi har ikke lagt navnene på plass enda derfor vil jeg ikke gå ut med mer detaljert innhold på seminaret, sier Terje Foshaug, daglig leder i Kalottspel.

– Det vi skal se på er Samstemt-innspillet på regionale kompetansesentre innenfor rytmiske genre. Vi fra Målselv og Kalottspill tar opp gamle planer om et Nord-Norsk folkemusikksenter. Vi har jobbet med det på prosjektstadiet over lang tid, men fikk aldri på plass en ordentlig finansieringsmodell. Det blir spennende å se hva det fører til på neste års stasbudsejtt, sier Foshaug.

Festspillene i Nord-Norge orienterer seg mot grenseproblematikken mot Russland. Har dere den dimensjonen?

— Det er lite ressurser innenfor administrasjon i folkemusikken. Hadde vi fått en stilling eller to kunne vi jobbet med de problemstillingene, men det er mer enn vi greier å få til i løpet av en festivaluke. Men det vil være et naturlig neste steg videre.

— I første omgang tar vi tak i et senter folkemusikk, sier Foshaug.

Program

— Vi er svært fornøyd med sammensetningen av årets program, og ikke minst at Finland er så godt representert, sier styreleder i Kalottspel, Kjetil Jensberg.

I fjor ble elvesafarien KulTur på Målselva en stor suksess, og Kalottspel satser på ny flåtetur med nye kulturinnslag i år.

— Her har vi virkelig god hjelp fra Forsvaret som er en av våre hovedsamarbeidspartnere, sier Jensberg. Forsvaret stiller balnt annet med flåter og sikkerhetsutstyr til elvesafarien.

Kalottspel inneholder også et eget kurs for ungdom. Det Heter Barentsugdom og samler ungdommer i alderen 12-22 år. Det blir også et Kalottspel for unger i alderen 6-11 år.

Blant musikkgruppene som kommer er finsk-norske Frigg, fra Umeå i Sverige kommer vokalgruppa Kraja, hardingfeletrioen Valkyrien Allstars dukker opp, det gjør også Tore Brunvoll.

Selve konsertprogrammet innledes onsdag med en helaften med dans i Istindportalen i Heggelia. Dansekompaniet Rimpparemmi fra Rovaniemi står for første avdeling, før det blir premiere på Kalottspel sin egen danseforestilling ”Fot”. Seks nordnorske folkedansere har i samarbeid med koreograf Trine Saltermark laget forestillinga, der Ragnhild Furebotten står for den nykomponerte musikken.

Les mer om Kalottspel på deres hjemmesider.

