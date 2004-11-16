Cissokho System på Cosmopolite

Solo Cissokho har mottatt BBCs World Music Award i 2003, blitt nominert til Nordisk Råds Musikkpris samme år, gitt ut flere kritikerroste plater, spilt med Youssou N’Dour og Ali Farka Touré og turnery uten stans både i Norge og utenlands. I oktober vakte han stor oppmerksomhet da han spilte med sitt band Cissokho System på WOMEX i Essen. Solo Cissokho har kommet langt siden han bygde sin første kora i en alder av syv år – og fredag spiller han på Cosmopolite i Oslo.

Cissokho Systems musikk er basert på koraen, en afrikansk harpe med 21 strenger, og Mandinkatradisjonen, og er framført med en moderne bandbesetning i tillegg til de tradisjonelle instrumentene. Musikken beskrives som generøs og dynamisk, virtuost fremført, og spenner fra det eksplosive og dansbare til det meditative.

Solo Cissokho tilhører Mandinka-folket, en minoritet som utgjør 3 % av befolkningen i hans hjemland Senegal. Solo kommer fra Casamance-regionen i Senegal, født inn i en familie der kunsten å spille kora har blitt formidlet fra generasjon til generasjon over mer enn 700 år.

Etter at han kom til Norge på 1990-tallet har han vært en særdeles aktiv utøver i Rikskonsertenes skolekonsertprogram, og vakt oppsikt gjennom samarbeid med nordiske tradisjonsmusikere som Kirsten Bråten Berg og Ellika Frisell. For samarbeidet med Frisell på platen Tretakt takissaba mottok han en World Music Award fra BBC i kategorien «Boundary Crossing».

Solo Cissokhos seneste prosjekt er platen «Kaïra» med bandet Cissokho System, som er utgitt på det uavnhengige plateselskapet NORCD. Cissokho System består av afrikanske og norske musikere og spiller innen for stilen mbalax. Mbalax er basert på rik polyrytmikk og sangbare melodilinjer, på en måte som har fått flere til å beskrive mbalax som en vestafrikansk parallell til brasiliansk samba. Sentralt i det hele står samspillet mellom gitar og kora, og Solo Cissokhos vokal.

Cissokho System består av Maher Cissokho, Kossa Diomande og Harald Skullerud på perkusjon og vokal, Tonny Kluften, bass, og Olav Torget på gitar – i tillegg til Solo Cissokho selv på kora og vokal. Konserten på Cosmopolite finner sted fredag 19. november – med konsertstart klokken 21.