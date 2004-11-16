Folkemusikk

Cissokho System på Cosmopolite

Publisert
16.11.2004
Skrevet av
- Red.

Solo Cissokho har mottatt BBCs World Music Award i 2003, blitt nominert til Nordisk Råds Musikkpris samme år, gitt ut flere kritikerroste plater, spilt med Youssou N’Dour og Ali Farka Touré og turnery uten stans både i Norge og utenlands.  I oktober vakte han stor oppmerksomhet da han spilte med sitt band Cissokho System på WOMEX i Essen. Solo Cissokho har kommet langt siden han bygde sin første kora i en alder av syv år – og fredag spiller han på Cosmopolite i Oslo.

Cissokho Systems musikk er basert på koraen, en afrikansk harpe med 21 strenger, og Mandinkatradisjonen, og er framført med en moderne bandbesetning i tillegg til de tradisjonelle instrumentene. Musikken beskrives som generøs og dynamisk, virtuost fremført, og spenner fra det eksplosive og dansbare til det meditative.

Solo Cissokho tilhører Mandinka-folket, en minoritet som utgjør 3 % av befolkningen i hans hjemland Senegal.  Solo kommer fra Casamance-regionen i Senegal, født inn i en familie der kunsten å spille kora har blitt formidlet fra generasjon til generasjon over mer enn 700 år.

Etter at han kom til Norge på 1990-tallet har han vært en særdeles aktiv utøver i Rikskonsertenes skolekonsertprogram, og vakt oppsikt gjennom samarbeid med nordiske tradisjonsmusikere som Kirsten Bråten Berg og Ellika Frisell.  For samarbeidet med Frisell på platen Tretakt takissaba mottok han en World Music Award fra BBC i kategorien «Boundary Crossing».

Solo Cissokhos seneste prosjekt er platen «Kaïra» med bandet Cissokho System, som er utgitt på det uavnhengige plateselskapet NORCD. Cissokho System består av afrikanske og norske musikere og spiller innen for stilen mbalax.  Mbalax er basert på rik polyrytmikk og sangbare melodilinjer, på en måte som har fått flere til å beskrive  mbalax som en vestafrikansk parallell til brasiliansk samba.  Sentralt i det hele står samspillet mellom gitar og kora, og Solo Cissokhos vokal.

Cissokho System består av Maher Cissokho, Kossa Diomande og Harald Skullerud på perkusjon og vokal, Tonny Kluften, bass, og Olav Torget på gitar – i tillegg til Solo Cissokho selv på kora og vokal. Konserten på Cosmopolite finner sted fredag 19. november – med konsertstart klokken 21. Mer om høsten og vinterens program på Cosmopolite finner du på denne nettsiden.

GenreFolkemusikkWorld / Crossover

Cissokho System (Foto: Rikskonsertene.no)

Solo Cissokho på turné for Rikskonsertene

– Solo Cissokho er en verdensstjerne bosatt i Norge som altfor få nordmenn kjenner. Og det er for galt, sier...

Mari Boine

Mari Boine og Solo Cissokho nominert til Nordisk Råds musikkpris 2003

Mari Boine og Solo Cissokho er Norges kandidater til Nordisk Råds musikkpris 2003. – Jeg er veldig, veldig more than...

Mari Boine

Nordisk Råds musikkpris til Mari Boine

På en pressekonferanse i København igår bekjentgjorde Nordisk Råd og den nordiske musikkomiteen at Nordisk Råds musikkpris for 2003 går...

Erik Hillestad utenfor Jakobkirken (Foto: KKV)

Sterk internasjonal interesse for Hillestads vuggesanger

Kirkelig Kulturverksted slipper denne uka «Lullabies from the Axis of Evil» på det tyske markedet. På forrige ukes Womex-messe var...

Karl Seglem: Femstein cover

Womex 2004: – Dette er sjansen folkemusikkmiljøet har til å komme ut i verden

Årets Womex-stevne ble arrengert fra 27. til 31. oktober. I denne rapporten fra Tomas Lauvland Pettersen kan du lese om...

Women's Voice (Foto: BBC)

Mari Boine og Women’s Voice: Kvinnestemmer på Cosmopolite

Det multi-kulturelle kvinnebandet Women’s Voice og Tromsø kulturhus tok i fjor initiativet til et samarbeid mellom Women’s Voice og Mari...

Flere saker

Audun Vinger (t.v.) leder Kai Gustavsen, Gry Bråtømyr og Haakon Aamlid i samtale om sponsormidler og våpeneksport

Vil snakke om «blodpenger» til jazzfestival

Haakon Stiff Aamlid synes ikke det er greit at musikk finansieres av våpeneksport. Fredag møtte han Kongsberg Jazzfestival til debatt.

Nikan Khosravi

Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om...

Mette Kaaby

Ikke bare å synge gamle sanger om igjen!

Ønsker vi en politikk som kniper inn på kvaliteten i omsorg og livskvalitet når vi blir gamle, spør leder av...