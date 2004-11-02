Sterk internasjonal interesse for Hillestads vuggesanger

Kirkelig Kulturverksted slipper denne uka «Lullabies from the Axis of Evil» på det tyske markedet. På forrige ukes Womex-messe var mediainteressen for den norske utgivelsen stor, kan MICs utsendte i Essen, Tomas Lauvland Pettersen, fortelle. I denne oppsummeringen av årets messe skriver han at vuggesang-prosjektet, sammen med en sterk konsert med Cissokho System, skapte en tydelig norsk tilstedeværelse på Womex. Den norske standen rapporterer om stor interesse og flere gode avtaler. – Dette prosjektet kan gi økt synlighet for norsk bransje. Mottagelsen har vært fantastisk, selv fra folk som jeg ikke hadde forventet skulle like utgivelsen, sier Sarah Chanderia fra publishingselskapet Hacate Entertainment Group, som har jobbet med Lullabies-CDen i mer enn ett år.

Av Tomas Lauvland Pettersen

For tredje året på rad var det i år en samlet norsk deltagelse på Womex i Essen, Tyskland. Den norske deltagelsen ble koordinert av Music Export Norway med Musikkinformasjonssenteret som bidragsyter med infomateriell. Den norske standen bestod av representanter fra Etnisk Musikklubb, Kirkelig Kulturverksted, Musikkoperatørene, NORCD, Rikskonsertene, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Norsk Folkemusikkformidling samt MIC og MEN. I tillegg deltagerne på standen var også Festpillene i Nord-Norge og Vestfold pluss NRK tilstede på Womex.

I år var det da endelig tid for en norsk showcase på Womex. På torsdag kveld leverte Cissokho System en sterk konsert på den såkalte OffWomex-scenen på messeområdet som er lagt til et nedlagt gruveanlegg. Med Solo Cissokhos kora i front var det en overbevisende konsert som ble levert fra et selvsikkert og meget samstemt band. Samspillet mellom Cissokhos kora og Olav Torgets gitarer er unikt – de to forskjellige instrumentene smelter nermest sammen i raske og komplekse unisone løp. Backet opp av et solid norsk/senegalesisk komp og med flotte vokalharmonier klarte Cissokho & co. virkelig å få publikum på føttene i slutten av settet. Interessen for bandet var sterk i etterkant av showcasen og det snakkes bl.a. om turné og ytterligere satsning i Frankrike. Cissokho System skal i disse dager starte arbeidet med et nytt album som blir sluppet på vårparten neste år.

Sterk internasjonal interesse for Lullabies …

Denne uken slippes Kirkelig Kulturverksteds storsatsning ”Lullabies from the Axis of Evil” på det tyske markedet. Utgivelsen er lisensiert til det sentrale uavhengige selskapet Indigo som allerede kan rapportere om kraftig interesse for det politisk ladede albumet. Plata er allerede ute i USA, England, BeNeLux, Australia, New Zealand, Østerrike og Sveits. I forrige uke ble Lullabies… gjenstand for en lang og meget positiv artikkel i The Washington Post. Et lite sitat fra artikkelen:

”Never mind the Bruce Springsteen-led Vote for Change movement, the Hip-Hop Summit Action Network, punkvoter.com or event the two ”Rock Against Bush” albums. The most thought-provoking musical statement made this election year just might be a CD of heartbreakingly beautiful songs for babies.”

Utgivelsen som innheholder vuggesanger sunget av utøvere fra vesten og land som USAs president George W. Bush kategoriserer som Ondskapens Akse har også blitt behørig presentert i britiske The Independent. «Voggesanger fra Ondskapens Akse» ble lansert som idé for et år siden i form av en EP med smakebiter, og nå presenterer Kirkelig Kulturverksted en internasjonal CD i fullformat. Selskapet omtaler platen som noe av det viktigste de noensinne har gjort.

Originalopptakene er gjort i autentiske situasjoner i landene Irak, Iran, Aghanistan, Palestina, Nord Korea, Cuba og Syria. Kvinner har sunget i sin hjemmesituasjon, ofte med et barn på fanget. Produsenten Erik Hillestad har oppsøkt dem der de bor, – i små landsbyer i Galilea, i storbyer som Damaskus, Tehran og Baghdad, i Kabul og Santiago på Cubas østkyst.

På Womex var Kirkelig Kulturverksteds Erik Hillestad sammen med den palestinske vokalisten og «Lullabies..»-.bidragsyteren Rim Banna en meget ettertraktet duo. En lang rekke tyske, franske og nederlandske radiostasjoner og aviser samt BBC stod i kø for å sikre seg litt tilmålt tid med Hillestad og Banna.

— Journalistene var veldig interesserte i bakgrunnen for prosjektet og ville høre mer om ideen som er grunnlaget for utgivelsen, forteller Hillestad. – Mange var også interessert i problematikken rundt mangel på frihet, både i øst og i vest, samt hvilke hindringer et prosjekt som dette møter i de forskjellige landene. Vi har møtt motstand i begge leire, både i den vestlige så vel som østlige del av verden.

Hillestad tror at oppslaget i Washington Post kan avstedkomme en positiv spin-off effekt for lanseringen av «Lullabies from the axis of Evil» i USA.

I konferansedelen av Womex-programmet gjorde Hillestad og Rim Banna en overbevisende og følelsesladet presentasjon av prosjektet og utgivelsen. Med utvalgte kutt fra albumet og en meget vakker fremførelse av en av Rim Bannas vuggesanger samt poengterte og engasjerte innlegg var grunnlaget lagt for entusiasme blant de fremmøtte. Etterspørselen etter promoeksemplarer og info om utgivelsen var da også meget stor på den norske standen i etterkant av Hillestad og Bannas presentasjon.

— Kanskje verden ikke er så forskrudd?

Hillestad kan også fortelle at KKV planlegger utgivelse av «Lullabies…» i Midt-Østen.

— Vi kommer til å ta en ting om gangen og ikke gape over for mye på en gang, men vi har planer om å få ut utgivelsen til neste år i Libanon, Syria, Jordan, Egypt og Iran.

Det er også planer for å videreføre konseptet fra plate til scene. – Vi har planer om å gjøre noen konserter med utøvere fra platen, kanskje spesielt i USA, men dette kommer ikke til å bli helt lett. Flere av utøverne har store vanskeligheter med å få utreisetillatelse fra sine hjemland, men vi vil likevel gjøre forsøk på å få til en konsertserie, forteller en meget travel Hillestad, hastende på vei til neste møte.

Sarah Chanderia fra publishingselskapet Hacate Entertainment Group har jobbet med «Lullabies…»-prosjektet i mer enn ett år. En av hennes arbeidsoppgaver har vært å få bidragsytere fra den vestlige verden til å delta på albumet. En lang rekke forespørsler til verdenskjente storartister ble sendt ut, og tilbakemeldingene var overveldende positive, forteller Chanderia:

— De fleste artistene som ble spurt om å bidra til prosjektet var veldig positive til ideen og til det faktum at initiativet kom fra Norge, et land som er kjent for sin innsats for menneskerettigheter. Flere store og meget kjente vokalister ville delta på utgivelsen men hadde ikke tid – flere av disse har vist stor interesse for prosjektet i etterkant.

Chanderia, som er amerikansk statsborger bosatt i Norge, håper at «Lullabies..». skal være en døråpner for norsk musikkbransje ute i verden:

– Jeg ser på dette prosjektet som et steg opp på stigen for norsk musikkbransje. Jeg ønsker at den internasjonale bransjen skal anse oss som profesjonelle og ansvarlige aktører. Dette prosjektet kan gi økt synlighet for norsk bransje og ringvirkningene spre seg over hele verden. Her på Womex har mottagelsen vært fantastisk, selv fra folk som jeg ikke hadde forventet skulle like utgivelsen. Denne høsten har media vært gjennomtrukket av stoff om presidentvalget i USA. Det faktum at en samling enkle men rørende vuggesanger får oppmerksomhet av Washington Post i disse valgtider gir meg et håp om at verden ikke er så nedsløvet som jeg trodde den var.