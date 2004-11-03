Womex 2004: – Dette er sjansen folkemusikkmiljøet har til å komme ut i verden

Årets Womex-stevne ble arrengert fra 27. til 31. oktober. I denne rapporten fra Tomas Lauvland Pettersen kan du lese om interessen for Niko Valkeapää og Karl Seglem, som begge er aktuelle med ganske ferske plater. MIC og Ballade har også snakket med Etnisk Musikklubb, Norsk Folkemusikkformidling og Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, for å høre hvordan de har oppfattet årets store folkemusikk-samling.

Av Tomas Lauvland Pettersen

På Womex har Stine Farstad fra Musikkoperatørene jobbet hardt for å få den norsk/finsk/samiske Spellemannsprisvinneren Niko Valkeapää ut til et større internasjonalt publikum. Nylig vant Valkeapää den presitsjetunge Liet Ynternasjonaal-prisen i Nederland, og dette har i følge Farstad ført til økt interesse for Niko i utlandet:

— Interessen for samisk musikk er stigende i utlandet, mye på grunn av Mari Boine, men også på grunn av Niko og prisen som han nylig vant. Her nede har vi hatt interesse fra både distribusjonsselskaper og festivaler, og vi tar sikte på å lansere Valkeapääs siste album «Sierra» i Tyskland, BeNeLux-landene og Frankrike. Interessen for Niko har vært spesielt stor blant folk fra BeNeLux så det er tydelig at prisen han vant har skapt interesse og oppmerksomhet.

I tillegg til Niko Valkeapää representerer Farstad også norske etiketter som 2L, Heilo, DAT, AIM og bandet Smyr. Farstad kommer også med en henstilling til norske bookingagenter og festivaler: – Det er kjempeviktig å være tilstede her nede hvis man ønsker å henge med. Folk her er interesserte og på utkikk etter nye ting og nye acts og hvis man skal få norske band ut i verden må man være her.

Seglem gjør Europa

Karl Seglem var på Womex for andre året på rad og kunne denne gangen stolt vise fram den brennferske internasjonale versjonen av hans siste album Femstein som i disse dager lanseres i utlandet av den franske labelen Long Distance. Albumet, som har blitt meget godt motatt i Norge, distribueres av det tunge selskapet Harmonia Mundi som har en sterk posisjon i folk/verdensmusikk/crossover-segmentet på platemarkedet. Karl Seglem er godt fornøyd med interessen for hans egen utgivelse og katalogen til hans eget plateselskap, NORCD:

— Det har vært bra trøkk på standen i år med mye oppriktig interesse fra seriøse aktører. Mange uttrykker at det er flott med en utgivelse som representerer noe helt nytt og litt eksotisk for dem. Mange er godt vant med utgivelser fra afrikanske, asiatiske eller kanskje sør-amerikanske artister, men en fusjon av fokemusikk og improvisasjon fra et norsk band er nytt og eksotisk for mange. Jeg har god tro på satsninga i Frankrike og vi kommer også til å ha et visst fokus på Spania framover der vi bl.a. skal gjøre konserter i mars neste år. Her på Womex har vi fulgt opp distributører og jobbet med nye turneer ute. Vi har også hatt god interesse fra media og har gjort intervjuer med en rekke radiostasjoner i Tyskland og Frankrike.

Ola K. Berge fra Norsk Folkemusikkformidling har merket god interesse fra fra utenlandske festivaler og konsertarrangører for tradisjonell akustisk norsk folkemusikk. Berge har også jobbet med sine Danske og Svenske kolleger med et prosjekt rettet mot Irland og støttet av Nordisk Ministerråd.

— Vi har hatt et bra nordisk samarbeid her på Womex, og det har også vært positivt å møte de norske delegatene. Vi trenger Womex som et samlingspunkt – denne messa er den sjansen vi i folkemusikkmiljøet har til å komme oss ut i verden.

Selv om Berge er fornøyd med messe-delen av Womex, uttrykker han frustrasjon over at den tradisjonelle nordiske folkemusikken er nærmest fraværende på showcase-scenene:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det er kritikkverdig at det ikke er en eneste nordisk showcase på Womex. Vi har flere kjempebra afrikansk/nordiske band på OffWomex scenen i år – det er veldig positivt, men det er ingen som representerer den nordiske tradisjonsmusikken. Sist gang Norge hadde et band på Womex var helt tilbake i 1998 da Bukkene Bruse hadde showcase i Stockholm. Det er virkelig synd at ikke flere folkemusikkutøvere får sjansen til å vise seg fram her nede – vi har litt å ta igjen nå, sier han.

Etnisk musikklubb og Førde

En av veteranene på den norske standen er Etnisk Musikklubbs Arne Fredriksen som er her for femte gang.

— På årets Womex høster jeg av tidligere års innsats. Jeg har et godt nettverk som jeg pleier her nede og i tillegg har jeg lagt ned mye innsats i forberedelsene i forkant av messa. En av de konkrete avtalene jeg har fått i havn her er en lisensieringsavtale i Iran for det norsk/iranske bandet Persiano. Vi begynner etterhvert å få en solid katalog med norske og utenlandske utøvere og det er god interesse fra internasjonale interessenter for å få utgivelsene distribuert ute. Jeg jobber langsiktig og ønsker å fokusere godt på noen utvalgte artister – det er bedre å jobbe godt med få titler enn dårlig med mange.

En av de mest etterspurte norske deltagerne på Womex var Førde Internasjonale Folkemusikkfestivals Lene Furuli.

— Vi er ute etter tradisjonell, ekte og akustisk folkemusikk. Vi prøver å være tydelig på at det er dette vi er ute etter siden det er så mange crossoverprosjekter på markedet. Vi har sett en par tre interessante showcaser som kan være relevante for oss. Dessverre har mange av konsertene vært hemmet av dårlig lyd og dårlige lokaler – det er virkelig synd for artistene at utrykket deres nærmest forsvinner fordi lyden ikke holder mål. De mer roligere og akustiske showcasene på dagtid har vært mest interessante for oss. Det er litt synd at det ikke er mer tradisjonsmusikk på konsertscenene her nede – hadde man tatt bort noen av synthene og trommene fra lydbildet til en del av bandene ville det hele blitt mye mer interessant.

På årets Womex-messe var ca 450 musikere fra 42 showcase-acts i sving på scenene mens over 2000 delegater besøkte messa. 3000 lokale publikummere møtte opp på konsertene. Mediadeltagelsen var god med nesten 250 akkrediterte journalister. Neste års Womex har blitt lagt til Newcastle og byens helt nye og flotte musikksenter The Sage Gateshead som er tegnet av stjernearkitekten Norman Foster.