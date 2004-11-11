Folkemusikk

Årsmøte i Landslaget for Spelemenn

Publisert
11.11.2004
Skrevet av
Magnar Sundt

Randi Skei vart attvald som styreleiar da Landslaget for Spelemenn heldt årsmøtet sitt i helga. Randi går dermed på sitt 3. år som folkemusikkens førstedame, fortel dageleg leiar Magnar Sundt. Saman med seg i styret har ho Jan H Lislien, Frode Rolandsgard, Jorun Marie R Kvernberg og Solbjørg Tveiten. – Dette er eit styre med ei fin blanding av rutine, ungdommeleg fornying og allsidig kompetanse, meiner LfS.

Av Magnar Sundt, dagleg leiar, Landslaget for Spelemenn

Årsmøtet vedtok eit omfattande arbeidsprogram med store og ambisiøse prosjekt i fokus. Frå dette programmet saksar vi nokre enkelttiltak:

Folkemusikkscena vart etablert i 2000, og er eit formidlingstiltak som no har komesvært godt i gang. Det vellykka tiltaket vil ein vidareutvikle til eit profesjonelt nettverk og oppdragsgjevar for norske folkemusikkartistar.

Folke:larm er arbeidstittelen på ei stor formidlings-, presentasjons- og salsmesse som skal gjennomførast første gongen hausten 2005. Dette skal bli ein brei og viktig møteplass for folkemusikkartistar, distributørar, utgjevarar, arrangørar og andre som vil sikre seg folkemusikarar på den kulturelle menyen.

LfS vil også arbeide for å etablere ein eigen folkemusikkpris der denne prisutdelinga skal skje på folke:larm.

Sjokoladekappleik er tittelen på ei spennande barne- og ungdomssatsing. Det har vore arrangert sjokoladekappleikar i fleire år på enkelte plassar i landet, og LfS vil no gjere dette til ei landsomfattande satsing. Vi skal utvikle og legge grunnlaget for konseptet som skal starte i 2005. På sjokoladekappleiken skal i prinsippet ungdommen sjølv stå for alle gjeremål, både på arrangør- og utøvarsida.

Landskappleiken / Landsfestivalen er godt etablerte arrangement , men som likevel treng fornying og vidareutvikling. Ein vil gjennom ymse grep styrke arrangementa reint teknisk. Vidare skal det bli enda meir attraktivt å vinne tevlingane – i den forstand at LfS vil jobbe for å sikre vinnarane nye oppdrag gjennom heile året nettopp som vinnarar. LfS vil ta i bruk tittelen Noregsmeister på vinnarane.

Oslo 8. november, 2004
Vennleg helsing
Landslaget for Spelemenn

Relaterte saker

Magnar Sundt, LfS (Foto: Kjell Bitustøyl)

Statsbudsjettet 2005: – Skuffande statsbudsjett for folkemusikksektoren, seier LfS

– Det er knapt nok smular i auke til folkemusikksektoren i regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2005, skriv Magnar Sundt...

1000 lapp (Norges Bank)

Statsbudsjettet 2005: «Samstemt»-organisasjonene er skuffet

De sju organisasjonene Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk og Danselag, Gramart, NorgesNettet og Fono startet arbeidet...

Landslaget for Spelemenn – åpningsbilde

Landslaget for Spelemenn med drahjelp frå Frelsesarmeen

Norsk folkemusikk tyr til hjelp frå Frelsesarmeen når dei skal meisle ut vegen framover. Tidlegare marknadssjef Jan Størksen i Frelsesarmeen...

Bukkehorn lagd av Odd S. Lund

Lokketoner og bukkehorn på Bygdøy

I samarbeid med Norsk Folkemuseum arrangerer Norsk Lur- og Bukkehornlag for tredje gang Lur- og Bukkehorndag på Bygdøy. Her kan...

Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk og Danselag)

Idédugnad for Riksscene for folkemusikk og folkedans

Norsk Folkemusikk- og Danselag, i samarbeid med Forum for folkemusikk og folkedans, inviterer til åpent møte om Riksscene for folkemusikk...

Odd Nordstoga

OsloFOLK flytter til Fabrikken

FolkemusikkSCENA i Oslo har nå sluppet sitt vårprogram og flytter alle sine arrangementer til Fabrikken på Grünerløkka. . – Fabrikken...

Flere saker

Cecilie Ore

20 nominerte til Årets verk 2023

Prisen skal gå til tre av de 20 nominerte komponistene, som alle arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Performance av Camille Norment og David Toop, 8. mai i den Nordiske paviljongen. Foto: OCA / Marta Buso.

Historisk fremover

I Camille Norments kunstnerskap leder historie like mye vei som fremtid. Her finner hun frem til kraften av lyd.

Arif på Sentrum Scene under Bylarm i Oslo,

Amerikanske Grammy Awards endrer sin «urban»-kategori

Den store musikkprisen annonserte onsdag at de bytter navn på “Best Urban Contemporary Album”-kategorien.