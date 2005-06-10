Afrikansk musiker nektet innreise til hundreårs-markeringen

En musiker fra Zimbabwe og hennes datter ble onsdag stoppet av grensepolitiet ved ankomst til Torp flyplass. Sibusisiwe Ncube er invitert av «Norge 2005» for å delta på konserter med det flerkulturelle bandet Women’s Voice. Hun ble stoppet til tross for at hun har oppholdstillatelse i 1 måned, og kunne vise til invitasjon til Norge. Saken opprører SVs Ågot Valle, som nå ber om at kulturminister Valgerd Svarstad Haugland slår fast at gjestende kunstnere med minoritetsbakgrunn ikke skal ydmykes på denne måten. – Jeg er redd slike episoder ikke er tilfeldige, sier NRKs verdensmusikkekspert Sigbjørn Nedland, mens Mari Boine raser over behandlingen musikerkollegaen ble utsatt for. Valle har ellers invitert den afrikanske musikeren til Stortinget til dag. – Jeg synes det er en måte å be om unnskylding på, sier Stortingsrepresentanten.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Malika Makouf Rasmussen tok i 2001 initiativ til det multikulturelle bandet Women’s Voice, som består av seks svært så anerkjente musikere med bakgrunn fra Zimbabwe, Somalia, Tanzania, Algerie, Norge og Russland.

Det var 41 år gamle Sibusisiwe “Busi” Ncube fra Zimbabwe som onsdag ble holdt tilbake av grensepolitiet på Torp. Busi har gitt ut seks album, og har delt scene med store artister som Miriam Makeba, Hugh Masekela, Tracey Chapman, Bruce Springsteen, Sting og Yossou N’dour. Hun har også gjentatte ganger turnert i Europa, og ved flere anledninger spilt i Norge.

Ublidt møte med vertsnasjonen

Men onsdag kveld ble det et ublidt møte med norsk grensepoliti på Torp Flyplass utenfor Sandefjord. Musikeren og hennes datter kom til Torp via London fra Zimbabwe, hvorpå en tjenestemann i Grensepolitiet holdt henne og datteren tilbake til siste transport til Oslo var gått for natten.

— Grensepolitimannen stoppet Ncube fordi hun etter hans mening hadde for lite penger til månedsoppholdet her i Norge, forteller SVs Ågot Valle. – Dette skjedde til tross for at hun kunne vise til stempel i passet, invitasjon fra «Norge 2005», og det hjalp heller ikke at han snakket med prosjektleder for det flerkulturelle bandet. Da han til slutt lot henne gå, hadde siste bussen gått, og musikeren og hennes barn måtte overnatte i ankomsthallen. Hun kom seg videre med buss til Oslo dagen etterpå.

Ågot Valle: – Dette strir mot inntrykket av Norge som en åpen nasjon

Stortingsrepresentanten fra SV tok alt torsdag tak i saken, og legger ikke skjul på at hun er opprørt over måten den afrikanske musikeren ble behandlet på.

— Denne typen oppførsel fra norsk grensepoliti gir etter min mening feil signal. For det første strir det mot ønsket om internasjonal kulturutveksling, og at Norge skal være en åpen nasjon som ønsker et mangfold av kulturuttrykk. For det andre kan det gi signal til minoritetskunstnere og minoritetsbefolkningen her i Norge om at kunstnere som vil formidle deres kulturutykk, ikke er velkommen.

Saken blir kanskje særlig uheldig, når den kvinnelige musikeren var spesielt invitert til landet for å være med på å feire Norges hundreårsmarkering som fri nasjon. Women’s Voice skal være hovedattraksjonen på en stor jubileumskonsert på Voksenåsen i Oslo i kveld, sammen med artister som Mari Boine og Marie Bergman. Det er den Svensk-norska Samarbetsfonden som i samarbeid med Voksenåsen står som initiativtagere til begivenheten.

Mari Boine: – Jeg er sjokkert og opprørt

Også Mari Boine er svært oppbragt over oppførselen til grensepolitiet på Torp, og uttaler i en pressemelding at hun er ”sjokkert og opprørt over måten hennes medmusiker er behandlet på”.

— Siden grensepolitiet forsinket Busis ankomst til Norge med et døgn, kom hun naturligvis også for sent til prøvene. Det går ikke an å behandle inviterte gjester på en sånn måte – særlig ikke ved en anledning som også er en del av 2005-jublieet.

Malika Makouf Rasmussen i Womens’ Voice er ikke mindre opprørt enn Valle og Mari Boine.

— Både vi og ledelsen ved Voksenåsen er sjokkert. Vi har ingenting i mot at grensepolitiet gjør jobben sin, og foretar stikkprøver blant tilreisende. Men når alle de formelle sidene for lengst er klargjort, er det opprørende at grensepolitiet holder vedkommende ytterligere tilbake, vel vitende om at det snart blir umulig å få transport til Oslo. Jeg hadde flere ganger kontakt med politiet, og kunne forsikre dem om at Busi hadde hotell som ventet på henne, og ellers alle formaliteter i orden. Når det ble klart at grensepolitiet valgte å holde henne og datteren tilbake så lenge at de ikke kom seg videre til Oslo, spurte jeg politimannen hva de kunne gjøre for å hjelpe oss. Jeg fikk bare til svar at det ”ikke var deres problem”.

– Ikke første gang slikt skjer

Rasmussen forteller at den afrikanske musikeren aldri tidligere har fått en slik behandling av norsk politi, og synes ellers aller mest synd på Busis datter. Dette var tenåringens første møte med Norge.

— Polititjenestemannen viste ikke akkurat smidighet eller forståelse i denne saken, sier Rasmusssen. – Tvert i mot sa vedkommende at han kunne ”slenge dem i arresten” – og gjorde det også ellers nokså klart at vi var prisgitt grensepolitiets nåde.

Ågot Valle mener at saken er sterkt betenkelig, og minner om at det ikke er første gang musikere og kunstnere fra andre verdensdeler blir mottatt på denne måten i Norge.

— Da en dansegruppe ble stoppet på en ydmykende måte for et par år siden, ryddet kulturministeren opp. Det er ønskelig at hun nå sørger for besøkende minoritetskunstnere ikke blir utsatt for at denne typen ydmykende oppførsel, en oppførsel som kan representere våre hindre for det kulturelle mangfoldet et flertall i Stortinget ønsker.

Ber kulturministeren komme på banen

Ågot Valle har i dag klokken tretten invitert Sibusisiwe Ncube, datteren hennes og prosjektleder Malika Makouf Rasmussen til Stortinget.

— Jeg synes det er en måte å be om unnskylding på. Samtidig sendte jeg alt i går et spørsmål til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, som jeg har bedt om et skriftlig svar på.

Spørsmålet til kulturministeren lyder i sin helhet slik:

” En musiker fra Zimbabwe ble stoppet av grensepoliti ved ankomst til Torp flyplass. Hun er invitert av «Norge 2005» for å delta i det flerkulturelle bandet «Womens Voice» som skal turnere i Norge. Hun ble stoppet til tross for at hun har oppholdstillatelse i 1 måned, og hun kunne vise til invitasjon til Norge.Er statsråden enig i at denne oppførselen fra norsk grensepoliti strir mot ønsket om internasjonal kulturutveksling, og vil hun sørge for at gjestende kunstnere med minoritetsbakgrunn ikke blir ydmyket på denne måten?”

Grensepolitiet: – Vi forskjellsbehandler naturligvis ikke noen

Ballade har i formmidag også snakket med sjefen for grensepolitiet ved Torp, Bent Nordkvelde. Han ønsket ikke å uttale seg om behandlingen som musikeren opplvede onsdag, og understreket at man ”av prinspipp ikke uttaler seg om enkeltsaker”.

— Slike opplysninger er taushetsbelagt av hensyn til personvernet.

Personvernet til tjenestemannen, eller til den som blir behandlet på denne måten?

— Det er naturligvis av hensyn til personen som har blitt oppholdt, sier Langkvelde.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi i grensepolitiet holder folk tilbake om det finnes manglende dokumentasjon for oppholdsgrunn, eller ved andre forhold som får oss til å vurdere saken nærmere.

Men i Sibusisiwe Ncubes tilfelle var jo ikke bare alle papirer helt i orden – hun var jo attpåtil en invitert musiker i forbindelse med hundreårsmarkeringen?

— Jeg kan som sagt ikke kommentere enkeltsaker. Om vi må bruke tid på å undersøke visse forhold, er det en årsak til det. Om vi ikke gjorde jobben vår på den måten, ville jeg nok ha snakket med andre folk enn deg, for å si det slik.

Da får vel vi stille et like generelt spørsmål tilbake: Ville det samme kunne ha skjedd en hvit, klassisk fiolinist fra f.eks. Polen?

— Vi forskjellsbehandler naturligvis ikke noen, om det er det man her vil vil antyde.

Sigbjørn Nedland: – Dette er et problem man må innrømme eksisterer

Akkurat det er Malika Makouf Rasmussen ikke like overbevist om.

— Det er dessverre ingen tvil om at dette skjer oftere med svarte mennesker enn andre. Vi har ingenting i mot at grensepolitiet gjør jobben sin, men i dette tilfellet må altså en av Zimbabwes største musikere tilbringe hele natten på en benk på en norsk flyplass, fordi politiet med fullt overlegg holder henne tilbake til siste buss er gått.

Ballade har også snakket med Sigbjørn Nedland, som de siste tiårene har vært en av de største og ivrigste ambassadørene for afrikansk og ikke-vestlig musikk i norske medier. Heller ikke han tror det er et tilfelle at dette nå skjedde med en afrikansk musiker.

— Jeg tror dessverre ikke dette er tilfeldig, nei. Dette er et problem man nå innrømme eksistensen av, og våge å ta opp. Det er veldig viktig at slike episoder belyses, sier Sigbjørn Nedland, som også gir ros til Ågot Valle for hennes raske engasjement i saken.

Konserten på Voksenåsen starter klokken 21 i kveld, og byr bl.a. på opptredener med Sirkus Sapiens, Marie Bergman, Ellika Frisell & Solo Cissokho og det norsk-svenske samarbeidet Unionistene. Klokkken 22.45 er det duket for den store finalen med Women¹s Voice med Mari Boine & Inga Juuso.

Adressen for konserten er Voksenåsen, Ullveien 4. Det er ankomst med T- bane, med avstigning på Voksenkollen stasjon. Billetter koster kr. 220.-, og konserten har fått støtte fra UDs reisestøtte for land i sør.