Norske Sassy 009 har samarbeidet med rapperen Don Toliver på låten "Pleasure's Mine" fra det Grammy-nominerte albumet "Octane".

Sunniva Lindgård, aka Sassy 009, er låtskriver, vokalist og produsent. For tiden turnerer hun og bandet USA, Canada og Italia, etter å ha gjort en rekke konserter på utsolgte arenaer i Norden, Storbritannia og Europa gjennom året. I bandet har hun med seg Elias Tafjord på trommer og Markus Eide Anskau på keys.

I januar i år ga hun ut albumet Dreamer+. «Frå å vere ein spanande artist, er ho no også arkitekt over sitt eiget univers,» skrev NRKs anmelder, mens Aftenposten kalte henne «et sjeldent talent». Albumet fikk også rosende kritikk i internasjonale medier som Pitchfork, Vogue, Fader, Crack, NME og flere.

Rundt samme tiden ble også albumet Octane til den amerikanske rapperen og låtskriveren Don Toliver sluppet. Albumet nådde førsteplassen på Billboard, og nå er plata nominert til den prestisjetunge Grammy-prisen i kategorien «Best Rap Album». Norske Sassy 009 er medforfatter og vokalist på platas spor «Pleasure’s Mine».

– Det føles rett og slett helt abstrakt, kommenterer Sunniva Lindgård til Ballade.

– Jeg visste at plata kom til å gjøre det stort, men å ha fått tilliten til å legge min egen signatur og stemme på albumet føles enda mer uvirkelig.

Den store prisutdelingen, selveste Grammy night, skjer 7. februar 2027, på de 69. Annual Grammy Awards. Se og hør musikkvideoen til «Pleasure’s Mine» her: