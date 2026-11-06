Sven Ingvars

Sven Ingvars har holdt det gående i 70 år. Ingen fra bandets originalbesetning er med leneg - naturlig nok - men vokalisten er Oscar Magnusson, sønnen til bandets tidligere sanger og gitarist, Sven-Erik Magnusson, som gikk bort i 2017.(Foto: Anna-Lena Ahlström)

NotisDansemusikk

Sven Ingvars tar 70-årsfeiringen til Norge

Publisert
06.11.2026 16:54
Skrevet av
- Red.

Det svenske dansebandet Sven Ingvars feirer 70 år med 70 konserter. Nå får også det norske publikummet være med på feiringen.

Den 10. desember kommer nemlig jubileumsturneen «Igår idag imorgon» til Lillestrøm kultursenter. Det legendariske svenske dansebandet har turnert Sverige gjennom hele året. Nå utvider Sven Ingvars jubileumsturneen og inkluderer Norge på ruta.

– Egentligen vet jag inte vad jag ska säga om det här, att ett band, orkester, företeelse, ja, kalla det vad man vill, 70 år efter sin födelse fortfarande lockar till fullsatta hus och sprider glädje över generationer. Det gör en ödmjuk och jag är tacksam att få dela den upplevelsen med publiken. Nu lägger vi dom sista bitarna i vårt 70-bitars turnépussel med några extra datum. Kom och fira med oss!, oppfordrer bandets vokalist, Oscar Magnusson. Han er sønnen til bandets tidligere sanger, gitarist, klarinettist og saksofonist, Sven-Erik Magnusson, som gikk bort i 2017.

Jubileumsfeiringen byr også på ny musikk, melder bandet. I slutten av oktober ble singelen «Historien om ett band» sluppet. Det er en passende tittel i et år der Sven Ingvars både ser tilbake og skriver neste kapittel sammen med publikum, kommenterer de.

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