Trond Okkelmo til Norsk teater- og orkesterforening

27.08.2002
Arvid Skancke-Knutsen

Administrerende direktør Trond Okkelmo forlater Oslo-Filharmonien 15. september, og allerede 16. september begynner han i en ny stilling som spesialrådgiver i Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO organiserer både institusjonsteatrene, operaen og våre seks symfoniorkestre. Oslo-Filharmonien starter nå prosessen med å ansette ny direktør, samtidig som ny kunstnerisk leder, André Previn, akkurat er kommet på plass.

— Styret i foreningen har lenge ønsket å knytte til seg en medarbeider med så vel musikkfaglig som musikkpolitisk kompetanse, og vi er begeistret over at Trond Okkelmo har sagt seg villig til å begynne hos oss, sier styreleder Leif Arne Heløe i Norsk Teater- og orkesterforening.

— Okkelmos erfaring er nærmest skreddersydd for en sentral rolle i foreningens videre utvikling, tilføyer direktør i NTO Morten Gjelten i en pressemelding Ballade mottok tirsdag formiddag.

— For meg er det personlig svært tilfredsstillende fortsatt å få bruke den kompetansen jeg besitter til å gå løs på oppgaver som jeg vet at både orkestrene og Den Norske Opera opplever som presserende, men aldri får tid til å ta seg av i en hektisk hverdag, sier Trond Okkelmo. – Her håper jeg at jeg skal kunne bidra til å sette fokus på mange felles utfordringer.

Ballade tok også en telefon til markeds- og informasjonssjef Marit Gaasland i Oslo-Filharmonien, som kunne fortelle at proseessen med å finne Okkelmos etterfølger alt er i gang.

— Prosessen er såvidt påbegynt. Antagelig utlyses stillingen som administrerende direktør nå til uken. Siden Okkelmo fratrer alerede 15. september, vil det nok bli satt i gang en interrimsordning, men utover det har jeg ikke noen endelig informasjon å komme med.

I morgen, 28. august, vil Okkelmo introdusere orkesterets nye, kunsteriske leder André Previn, i forbindelse med at denne gir sine første konserter torsdag 29. og fredag 30. august. Repertoaret består av Richard Strauss’ «Sonfonia Domestica» og Antoin Dvoráks cellokonsert, der Truls Mørk vil være solist.

Trond Okkelmo, som har vært direktør i Oslo Filharmoniske Orkester siden 1985, tok i sommer selv initiativ til å drøfte et mulig lederskifte, i forbindelse med endringer i organisasjonen. Det har den siste tiden vært mye turbulens i Oslo-Filharmonien, bl.a. i forbindelse med spørsmål rundt musikerlønninger og samarbeidsproblemer mellom orkesteret og ledelse. Du kan lese mer om dette ved å følge artikkel-lenkene nedenfor.

