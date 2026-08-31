Tono-debatten: Mer enn tall

"I TONOs videre utvikling oppfordrer vi til at verdien av eksperimentering og nyskapning blir tatt hensyn til," skriver nyMusikks Tijs Ham.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner. Her kan du følge Tono-debatten på Ballade.

Av Tijs Ham, kunstnerisk leder i nyMusikk

For nyMusikk handler debatten rundt TONO om mye mer enn tall. Hvis man bare tar hensyn til antall avspillinger og fremføringer risikerer vi å miste den prinsipielle diskusjonen om hva TONO kan være for et mangfoldig norsk musikkliv.

nyMusikk er Norges viktigste produsent og formidler av samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst. Vi viser frem nyskapende lyd i alle sjangre, og fremmer den radikale, sjangerovergripende og eksperimentelle musikken, over hele landet.

Den eksperimentelle musikken legger ofte grunnlaget for at nye uttrykk kan dukke opp innen bredere sjangere, selv om den sjelden preger hitlistene. Når man lytter til populærmusikk i dag, er det lett å glemme at hele produksjonskjeden – mikrofoner, høyttalere, programvare, synther – er et produkt av mange tiår med lydeksperimentering.

Før elektroniske instrumenter eller programvare blir kommersielt tilgjengelig, blir de utarbeidet gjennom grundige eksperimenter, utført av kunstnere som drives av nysgjerrighet og en hengivenhet til å utforske ukjente lyder. Ikke alle disse eksperimentene vil prege fremtiden, men historien viser hvor viktig dette har vært for musikkens utvikling, på tvers av sjangere.

Et blomstrende musikkliv trenger et mangfoldig utvalg av aktører. På inspirerende vis går eksperimentell musikk på tvers av tiden vi lever i. Den prøver ting før de er fullt ut mulige, eller ser langt tilbake i tid for å hente inspirasjon fra glemte tradisjoner. Når vi presenterer våre oppdagelser for publikum, ber vi dem om å dele vår forundring, avstå fra å dømme, og bare la opplevelsen være på sine egne premisser.

Eksperimentell musikk åpner opp for en rikere fremtid. Ikke bare videreutvikling av eksisterende musikk, men noe langt mer vidtrekkende og radikalt – en ny definisjon av hva det vil si å lage musikk.

Et levende og vitalt kulturliv trenger omveltninger. Dette skjer imidlertid bare når kunstnere får rom til å ta risiko, til å prøve noe uten å vite om resultatet kan telles i kroner. Norge har heldigvis en lang historie for å fordele kulturelle midler på en måte som gir oss mulighet til å utforske.

Bidrag til musikkfeltet måles ikke bare i tall. I TONOs videre utvikling oppfordrer vi til at verdien av eksperimentering og nyskapning blir tatt hensyn til.