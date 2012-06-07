INNLEGG: Plateselskaper, managere og artister bør ta større ansvar for å promotere musikken sin, mener WiMPs daglige leder Per Einar Dybvik.

Larry Bringsjord fra FONO uttaler på Ballade at Spotify og WiMP i mye større grad på bred front i flere sjangre. IFPI-direktør Marte Thorsby anslår at av musikken som strømmes er norsk.

WiMP fronter imidlertid over 50 prosent norsk i sine aktiviteter.

Lokal forankring

WiMP har som kjent valgt en redaksjonell linje med lokale redaksjoner på plass i alle land, som daglig er i kontakt med plateselskaper og artister for å promotere norsk musikk. Vi har også uttalt at vi ønsker å være best på norsk. Her inngår det også et mål om at norsk musikk skal vises fram.

En rask titt på innholdet i WiMP en tilfeldig utvalgt dag viste over 55 prosent norskandel i våre promoteringsflater, som vi også løfter fram på bloggen vår, i nyhetsbrev og sosiale medier.

I tillegg til at WiMP i høy grad fronter nye norske utgivelser ser vi det også som en viktig oppgave å bry seg om den norske musikkhistorien og eksponere en flott norsk katalog. Blant annet kan vi her nevne omfattende prosjekter som ”Nygammalt”, der WiMP i samarbeid med plateselskapene har digitalisert og promotert mange hundre album som ikke tidligere har vært tilgjengelig digitalt.

Ønsker mer aktiv bransje

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

WiMP har helt fra starten av jobbet med stor oppmerksomhet på norsk musikk og etablert sterke relasjoner med både små og store plateselskaper. Vi mener at mange plateselskaper, managere og artister selv bør ta et større ansvar for å promotere musikken sin i streamingstjenester. Redaksjonen vår er også alltid åpen for aktivitetsforslag fra folk med idéer, så her kan også bransjen bli enda mer aktiv selv.

WiMP jobber også aktivt med blant annet sjangersider for å vise fram bredden i norsk og internasjonal musikk. To nylige eksempler fra de siste ukene er relanserte Klassisk-sider i samarbeid med Festspillene i Bergen og barnemusikksidene MiniWiMP i samarbeid med Miniøya, begge med hovedsakelig norsk innhold.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Mens norsk er et hovedfokus skal WiMP naturligvis også vise fram et relevant utvalg internasjonal musikk. Vi har et klart internt mål om at over halvparten av våre promoteringsflater skal være av norsk musikk, men i mange sammenhenger må vi ta hensyn til hva som til enhver tid er naturlig innenfor alle sjangere som vi jobber aktivt med, for eks. pop & rock, indie, hip hop / r&b, country & blues, metal, jazz, barnemusikk, folkemusikk, danseband, osv.

Som uavhengig redaksjon ønsker vi heller ikke å forfordele norsk musikk fullstendig i forhold til relevante internasjonale utgivelser, og vi ønsker også å kunne tilby brede gjennomganger av musikkhistorie, sjanger og nyheter som også er relevante i internasjonal sammenheng.

WiMP som eksportkanal

Ved flere anledninger har vi også løftet frem norsk musikk i våre utenlandske versjoner av WiMP og er overbevist om at vi med våre internasjonale ambisjoner vil være en fin eksportkanal for norske artister med internasjonalt potensiale.

Som Ballade tidligere har påpekt er utgivelsene fra plateselskapenes side foreløpig ikke merket med norsk, slik at vi ikke har eksakt statistikk på norskandelen av spillinger i WiMP. IFPI har uttalt at de jobber med dette.

I mellomtiden jobber vi ut fra å opprettholde vårt høye nivå av norskpromotering i tjenesten. Vi inviterer gjerne deg som har aktivitetsforslag til å ta kontakt med WiMP-redaksjonen.

Per Einar Dybvik er daglig leder i WiMP Norge.