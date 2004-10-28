Stavanger kammermusikkfestival søker daglig leder

Kammermusikkfestivalen i Stavanger søker daglig leder. Som søker til stillingen må du ha evnen til å arbeide planmessig og strukturert i et langtidsperspektiv, kombinert med talent for improvisasjon og takling av uforutsette innspill i en tidvis kaotisk hverdag. Stillingen har også ansvar for markedsføring av festivalen internasjonalt, og for planlegging av festivalens rolle i Stavangers kulturbysatsning frem mot 2008. Her kan du lese hele utlysningen og nærmere beskrivelse av stillingen.

International Chamber Music Festival (ICMF) er en stiftelse opprettet i 1991, med formål å arrangere en årlig kammermusikkfestival på høyt internasjonalt nivå i Stavanger. Festivalens kunstneriske ledere er Grieg Trio – fiolinisten Sølve Sigerland, cellisten Ellen Flesjø og pianisten Vebjørn Anvik. I løpet av 14 år har Stavangerfestivalen sikret seg en plass blant Europas fremste festivaler for kammermusikk og er medlem av European Festival Association.

Ønsket om å vinne stadig større begeistring hos et stadig større publikum er nært knyttet til Grieg Trios høye mål om å sikre festivalens posisjon blant Europas fremste kammermusikkfestivaler ved eksklusivitet og et høyest tenkelig artistnivå. På denne måten ønsker festivalen også å være en sentral medspiller for Stavanger-regionens satsing mot kulturhovedstadsåret 2008.

Oppgaver og ansvar

Daglig leder rapporterer til festivalens styre og har hovedansvaret for daglig drift, administrasjon og økonomi. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er markedsføring og salg, innhenting av sponsorbidrag, kontakt med sponsorer og bevilgende myndigheter. Daglig leder vil også ha koordineringsansvar i forbindelse med festivalartistenes reiser og opphold, frivillige hjelpere (kammertjenere) og ledelse av det arrangementstekniske arbeid som knytter seg til profilering og gjennomføring av festivalen.

Kompetansekrav

Vi trenger en festivalsjef som kan spille på flere strenger; – samtidig! Som søker til stillingen må du ha evnen til å arbeide planmessig og strukturert i et langtidsperspektiv, kombinert med talent for improvisasjon og takling av uforutsette innspill i en tidvis kaotisk hverdag. En utpreget sans for detaljer og kontrollstyring er like viktig som helhetlig overblikk. Du må ha et stort sosialt engasjement og ha utpregede kontaktskapende evner i markedsføringen av festivalen nasjonalt og internasjonalt. Et viktig vilkår for markedsføringsarbeidet er at du er interessert i eller har bakgrunn fra klassisk musikk. Det samme gjelder for den kontakt du skal ha med kunstnerisk ledelse og festivalartistene.

Relevant erfaring kan være festivaldrift, salg og arrangement av konserter eller andre kultur-/opplevelsestilbud. Erfaring fra kontakt med presse, bevilgende myndigheter og annet sponsorarbeid er et fortrinn. God økonomiforståelse er en forutsetning

Relevant utdanning kan være markedsføring, kunst og kulturforvaltning, kommunikasjon & media på høgskole-nivå.

Hva kan vi tilby deg?

…først og fremst alle utfordringene med å videreutvikle bærekraften til et av de viktigste musikk-kulturelle arrangementene i Norge! Dernest byr stillingen som festivalsjef på gode profileringsmuligheter og mange nyttige og interessante kontakter nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er en åremålsstilling for de neste 3 festivaler. Utgangspunkt for utlysningen er en 100% stilling. Dersom en deling av stillingen imidlertid skulle vise seg mer hensiktsmessig p.g.a spesielle forutsetninger, kan dette bli vurdert.

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Dersom du kjenner deg igjen i disse beskrivelsene, ber vi deg sende søknad med CV snarest og senest innen 10. november til: Styret i ICMF, Sandvigå 27, 4007 Stavanger. Dersom du foretrekker E-post, send denne til tone@mhk.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styreleder Tone Veen, tlf. 51561008/97101074. Du kan også kontakte kunstnerisk ledelse v/Sølve Sigerland, tlf. 23330507/92838543