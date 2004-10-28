Stavanger kammermusikkfestival søker daglig leder

28.10.2004
- Red.

Kammermusikkfestivalen i Stavanger søker daglig leder. Som søker til stillingen må du ha evnen til å arbeide planmessig og strukturert i et langtidsperspektiv, kombinert med talent for improvisasjon og takling av uforutsette innspill i en tidvis kaotisk hverdag. Stillingen har også ansvar for markedsføring av festivalen internasjonalt, og for planlegging av festivalens rolle i Stavangers kulturbysatsning frem mot 2008. Her kan du lese hele utlysningen og nærmere beskrivelse av stillingen.

International Chamber Music Festival (ICMF) er en stiftelse opprettet i 1991, med formål å arrangere en årlig kammermusikkfestival på høyt internasjonalt nivå i Stavanger. Festivalens kunstneriske ledere er Grieg Trio – fiolinisten Sølve Sigerland, cellisten Ellen Flesjø og pianisten Vebjørn Anvik. I løpet av 14 år har Stavangerfestivalen sikret seg en plass blant Europas fremste festivaler for kammermusikk og er medlem av European Festival Association.

Ønsket om å vinne stadig større begeistring hos et stadig større publikum er nært knyttet til Grieg Trios høye mål om å sikre festivalens posisjon blant Europas fremste kammermusikkfestivaler ved eksklusivitet og et høyest tenkelig artistnivå. På denne måten ønsker festivalen også å være en sentral medspiller for Stavanger-regionens satsing mot kulturhovedstadsåret 2008.

Oppgaver og ansvar
Daglig leder rapporterer til festivalens styre og har hovedansvaret for daglig drift, administrasjon og økonomi. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er markedsføring og salg, innhenting av sponsorbidrag, kontakt med sponsorer og bevilgende myndigheter. Daglig leder vil også ha koordineringsansvar i forbindelse med festivalartistenes reiser og opphold, frivillige hjelpere (kammertjenere) og ledelse av det arrangementstekniske arbeid som knytter seg til profilering og gjennomføring av festivalen.

Kompetansekrav
Vi trenger en festivalsjef som kan spille på flere strenger; – samtidig! Som søker til stillingen må du ha evnen til å arbeide planmessig og strukturert i et langtidsperspektiv, kombinert med talent for improvisasjon og takling av uforutsette innspill i en tidvis kaotisk hverdag. En utpreget sans for detaljer og kontrollstyring er like viktig som helhetlig overblikk. Du må ha et stort sosialt engasjement og ha utpregede kontaktskapende evner i markedsføringen av festivalen nasjonalt og internasjonalt. Et viktig vilkår for markedsføringsarbeidet er at du er interessert i eller har bakgrunn fra klassisk musikk. Det samme gjelder for den kontakt du skal ha med kunstnerisk ledelse og festivalartistene.

Relevant erfaring kan være festivaldrift, salg og arrangement av konserter eller andre kultur-/opplevelsestilbud. Erfaring fra kontakt med presse, bevilgende myndigheter og annet sponsorarbeid er et fortrinn. God økonomiforståelse er en forutsetning

Relevant utdanning kan være markedsføring, kunst og kulturforvaltning, kommunikasjon & media på høgskole-nivå.

Hva kan vi tilby deg?
…først og fremst alle utfordringene med å videreutvikle bærekraften til et av de viktigste musikk-kulturelle arrangementene i Norge! Dernest byr stillingen som festivalsjef på gode profileringsmuligheter og mange nyttige og interessante kontakter nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er en åremålsstilling for de neste 3 festivaler. Utgangspunkt for utlysningen er en 100% stilling. Dersom en deling av stillingen imidlertid skulle vise seg mer hensiktsmessig p.g.a spesielle forutsetninger, kan dette bli vurdert.
Lønn og andre betingelser etter avtale.

Dersom du kjenner deg igjen i disse beskrivelsene, ber vi deg sende søknad med CV snarest og senest innen 10. november til: Styret i ICMF, Sandvigå 27, 4007 Stavanger. Dersom du foretrekker E-post, send denne til tone@mhk.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styreleder Tone Veen, tlf. 51561008/97101074. Du kan også kontakte kunstnerisk ledelse v/Sølve Sigerland, tlf. 23330507/92838543

Relaterte saker

Arve Moen Bergseth

Variert program i Stavanger

Før helgen ble programmet for Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival lagt fram. I sitt første festivalprogram som kunstneriske ledere presenterte Grieg trio...

Grieg Trio

Beethoven+ til Berlin og snart klart program i Stavanger

Grieg Trio har hendene fulle for tiden. For knappe fire måneder siden overtok de den kunstneriske ledelsen av kammermusikkfestivalen i...

Peteris Vasks

Pris til Grieg Trios utvalgte

Grieg Trio har valgt den anerkjente latviske komponisten Peteris Vasks som festivalkomponist til høstens kammermusikkfestival i Stavanger. Nylig vant samme...

Grieg Trio

Grieg Trio skal lede kammermusikkfestivalen i Stavanger

Det vakte stor oppmerksomhet at Truls Mørk trakk seg som kunstnerisk leder for International Chamber Music Festival i Stavanger. Nå...

Truls Mørk, 2003 (Foto: Rikskonsertene.no)

Truls Mørk tar farvel med Kammermusikkfestivalen

Truls Mørk slutter som kunstnerisk leder av International Chamber Music Festival – kammermusikkfestivalen i Stavanger. Etter tretten år og tretten...

Henning Kraggerud

Stavanger Kammermusikkfestival: – Det motsatte av alminneleg

Den trettande internasjonale kammermusikkfestivalen i Stavanger er over. – Programmets mange innfallsvinklar gjer årets festival meir samtidig og relevant enn...

Flere saker

Blå

Bort fra båser og sjangre

Hvordan jobber den nå 20 år gamle konsertscenen og klubben Blå med egen profil og bookingplan?

Erik Hillestad, leder av Kirkelig Kulturverksted og Kulturkirken Jakob

Idol – Erik Hillestads tale under Olavsfestdagene

– Jeg tror verden mer enn noen gang trenger gode idoler som peker på noe som er større enn dem...

Lars Norberg – her på konsert med Satyricon

Perspektiver på heavy metal som skapende praksis

Metal i 2023 er et konglomerat av stiler og uttrykk – musikalsk, visuelt og konseptuelt, skriver musiker og musikkviter Lars...