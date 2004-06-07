Variert program i Stavanger
Før helgen ble programmet for Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival lagt fram. I sitt første festivalprogram som kunstneriske ledere presenterte Grieg trio en konfekteske med østeuropeisk og baltisk kulør, ispedd både Bach, fransk neoklassisisme og nyere kommentarer til mester Johann Sebastian. Festivalkomponist er latvieren Peteris Vasks. Rosamünde-kvartetten, Kellerkvartetten, fiolinisten Fabio Biondi og klarinettisten Michael Collins er blant dem som kommer. Her kan du lese det fullstendige programmet.
Grieg trio overtok som kunstneriske ledere for kammermusikkfestivalen i Stavanger da Truls Mørk overraskende trakk seg tilbake i november i fjor etter tretten år og tretten festivaler.
Blant de røde trådene gjennom årets program finner vi Bela Bartoks duetter for to fioliner, koblet med Luciano Berios tilsvarende. De to fioliinistene i Keller-kvartetten, Andras Keller og Janos Pilz, har spilt inn alle Bartoks duetter. Kellerkvartetten ble grunnlagt på Lisztkonsrvatoriet i Budapest i 1987 og fikk sitt internasjonale gjennombrudd da de vant alle priser og særpriser ved både Evian- og Borciani-konkurransen i 1990. Kvartetten har blant annet et nært samarbeid med komponisten György Kurtag.
Antonin Dvorak er en annen gjennomgangsfigur, representert med blant annet strykekvartett, en pianotrio og en strykekvintett.
Ellers blir det naturligvis mange fremføringer av verk av festivalkomponist Peteris Vasks. Vasks er født i Latvia i 1946 som sønn av en minister. Med den stigmatiseringen det medførte i det tidligere Sovjetunionen, begynte han å studere musikk i Litauen. I 1970 ble han uteksaminert som kontrabassist og ble ansatt i orkesteret i Latvias nasjonalopera, Latvias symfoniorkester og Latvias kammerorkester. I 1978 gikk han ut av konservatoriets komposisjonsklasse og begynte å arbeide som komposisjonslærer. Hans første stykker var ukonvensjonelle. Vasks skrev aleatorikk og var inspirert av den polske klangskolen – Lutoslawski og Penderecki, samt enklere teksturer som George Crumb. På 80-tallet etablerte Vasks seg i et personlig klangverden som bygget på strykere, messing og piano.
Og foruten å være sterkt representert i originalversjon, figurerer ærverdige Johann Sebastian Bach også i to nyere verk, Samuel Barbers ”Mutations from Bach” og Eivind Buenes ”Conversations with J.S.”
Stavanger Symfoniorkester gjentar suksessen med å dele orkesteret i et klassisk og et samtidsensemble. SSO Contemporary skal blant annet gjøre Magnar Åms ”Studier over en salmetone fra Luster” med Arve Moen Bergset som kvedersolist.
Festivalen har også invitert den anerkjente sopranen Miranda van Kralingen, som skal synge Poulenc, Hindemith, Schumann, Dvorak og Respighi, og de norske sigøynermusikerne med mer i Sturm und Drang.
Tirsdag 10. august kl. 18.00, Åpningskonsert, Domkirken
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter for to fioliner (3-5`)
Tbd.
Johann Sebastian Bach
Fiolinkonsert g-moll BWV 1056(18`) SSO Classical
Fabio Biondi, fiolin og dir.
Peteris Vasks Klavertrio (28`)
Grieg Trio
– – –
Antonin Dvorak
Strykekvartett F-dur op. 96 (35`)
Keller Kvartett
Tirsdag 10. august kl. 22, Festivalpub, Breivei
Sturm und Drang
Onsdag 11. august kl. 12, Lunchkonsert, Lille sal Bjergsted
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter for 2 fioliner (3-5 `)
tbd.
Joseph Haydn
Strykekvartett G-dur op 77 nr. 1 (20`)
Rosamunde Kvartett
Peteris Vasks
Fløyte sonate (14`)
Phillipa Davies, fløyte
Antonin Dvorak
Humoresker op. 101 (Utvalg) (15`)
Stefan Veselka, klaver
Onsdag 11. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter(3-5`)
tbd.
Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.1 G-dur BWV 1027 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo
Francis Poulenc
”La courte paille” (8`)
Miranda van Kralingen, sang
Stefan Veselka, klaver
Antonin Dvorak
Trio i f-moll op. 65 (35`)
Grieg Trio
Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken
Luciano Berio / Bela Bartok
Duetter(3-5)
tbd.
Johann Sebastian Bach
Konsert for 2 fioliner d-moll BWV 1043 (18`)
SSO Classical
Fabio Biondi, fiolin og dir.
Sølve Sigerland, fiolin
Igor Stravinsky
Tre stykker (1919) (8`)
Michael Collins, klarinett
Leos Janacek
”På gjengrodde stier” (utvalg) (15`)
Jiri Hlinka, klaver
– – –
Wolfgang Amadeus Mozart
Kvintett for Klaver og Blåsere Ess-dur KV 452 (24`)
Stefan Veselka, klaver
London Winds
Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Sandnes kulturhus
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter (3-5`)
tbd.
Johann Sebastian Bach
Sonate for solo fiolin a-moll BWV 1003 (20`)
David Grimal, fiolin
Edvard Grieg
Sonate for fiolin og klaver (20`)
David Grimal, fiolin
Vebjørn Anvik, klaver
– – –
Antonin Dvorak
Strykekvintett Ess-dur op.97 Keller Kvartett
Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj
Onsdag 11. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster
Peteris Vasks
Landscape (9`)
Phillippa Davies, fløyte
Johann Sebastian Bach
Sonate for cembalo d-moll BWV 964 (20`)
Ketil Haugsand, cembalo
Peteris Vasks
Blåsekvintett (10`)
London Winds
Ludwig van Beethoven
Strykekvartett G-dur op.18 nr.2 (20`)
Rosamunde Kvartett
Torsdag 12. august kl. 12, Talentkonsert, Lille sal Bjergsted
Johann Sebastian Bach
Partita B-dur
Edvard Grieg
Lyriske stykker op. 71 (utvalg)
Robert Schumann
2 Noveletter op. 21
Aleksander Skrjabin
Sonate nr.2
Sergei Prokofiev
Toccata
Jie Zhang, klaver
Torsdag 12. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken
Johann Sebastian Bach
Suite for cello solo nr.5 c-moll BWV 1011 (22-23`)
Liv Opdal, cello
Eivind Buene
Conversations with J.S. (10`)
Anja Lechner, cello
Peteris Vasks
”Distant Light” (30`)
David Grimal, fiolin
SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent
Torsdag 12. august kl. 17, Barnekonsert, Stavanger Konserthus
Camille Saint-Saëns
Dyrenes karneval
11 musikere, 2 skuespillere og 7 dansere
Torsdag 12. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken
Johann Sebastian Bach
Chaconne for solo fiolin fra d-moll Partita BWV 1004 (14`)
Fabio Biondi, fiolin
Ludwig van Beethoven
Kvintett for klaver, obo, klarinett, horn og fagott i Ess-dur op. 16 (25`)
Vebjørn Anvik, klaver
Medlemmer fra London Winds
Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni
Chaconne (14`) Vestard Shimkus, klaver
Samuel Barber
Mutations from Bach (5`) Medlemmer fra SSO Contemporary
(11 messingblåsere og pauke)
Antonin Dvorak
Serenade for blåse ensemble d-moll op. 44 (25`)
London Winds (ledet av Michael Collins, klarinett)
Medlemmer fra SSO
Torsdag 12. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster
György Ligèti
2 duetter for 2 fioliner (1,30`)
Bela Bartok
Duetter (utvalg)(10`)
Medlemmer fra Keller kvartett
Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.2 D-dur BWV 1028 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo
Johannes Brahms
Klarinett kvintett h-moll op. 115 (30`)
Michael Collins, klarinett
Keller Kvartett
Fredag 13. august kl. 12, Talentkonsert, Lille konsertsal, Bjergsted
Peteris Vasks
”The Book”
Robert Schumann
Kinderszenen (arr)
Johann Sebastian Bach
Suite for cello solo nr. 2 d-moll BWV 1008
Sergei Prokofiev
Sonate for cello og klaver C-dur op. 119
Andreas Gulden, cello
Fredag 13. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken
Arnold Schönberg
Kammersymfoni nr. 1 E-dur op. 9a (22`) SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent
Leos Janacek
In the mist (18`)
Stefan Veselka, klaver
Giovanni Battista Sammartini
Sinfonia Ess-dur
SSO Classical
Fabio Biondi, dirigent
Francesco Geminiani
Concerto grosso op.3 nr.3
Arvo Pärt ”Summa”(6`)
Fredag 13. august kl. 18, Utstein Kloster
Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.3 g-moll BWV 1029 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo
Peteris Vasks
Strykekvartett nr. 3 (25`)
Rosamunde kvartett
Paul Hindemith
Der Todes Tod (10-12`)
Miranda van Kralingen, sang
Medlemmer fra Rosamunde Kvartett
Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj
Liv Opdal, cello
Fredag 13. august kl. 21, Domkirken
Johannes Brahms
Trio for horn, fiolin og klaver Ess-dur op. 40 (30`)
Richard Watkins, horn
David Grimal, fiolin
Stefan Veselka, klaver
– – –
Olivier Messiaen
”Quatuor pour la fin de temps” (45-50`)
Michael Collins, klarinett
Grieg Trio
Fredag 13. august kl. 23, Festivalpub, Breivei
Sturm und Drang
Lørdag 14. august kl. 12, Lunchkonsert, Bethel
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter (utvalg) (3-5`)
tbd.
Johann Sebastian Bach
Fiolinsonate nr.6 G-dur (20`)
Fabio Biondi, fiolin
Ketil Haugsand, cembalo
Antonin Dvorak
Terzett for 2 fioliner og bratsj (15`)
Medlemmer fra Rosamunde Kvartett
Antonin Dvorak
Bagateller for 2 vl., cello og celesta (17`)
medlemmer fra Keller Kvartett
Vestard Shimkus, celesta
Lørdag 14. august kl. 15, Lille konsertsal, Bjergsted
Johann Sebastian Bach
Partita nr.5 G-dur (20`)
Ketil Haugsand, cembalo
Thomas Larcher
Strykekvartett nr.1 (15`)
Rosamunde Kvartett
Antonin Dvorak
Sigøynersanger (utvalg) (10`)
Robert Schumann
Frauenliebe und –leben (25`)
Miranda van Kralingen, sang
Ludmilla Berlinskaya, klaver
Lørdag 14. august kl. 15, Barnekonsert, Sandnes Kulturhus
Camille Saint-Saëns
Dyrenes Karneval
11 musikere, 2 skuespillere, 7 dansere
Lørdag 14. august kl. 18, Gallakonsert, Stavanger Konserthus
Alle festivalartistene
Søndag 15. august kl. 10.30, Festgudstjeneste, Domkirken
Peteris Vasks
Musica dolorosa for strykere
Magnar Åm
Studier over en salmetone fra Luster
Arve Moen Bergset, sang
SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent
Antonin Dvorak
Biblische Lieder (utvalg)
Miranda van Kralingen, sang
Ludmila Berlinskaya, klaver
Antonin Dvorak
”På det hellige berg” for klaver (fra poetiske stemningsbilder op. 85)
Stefan Veselka, klaver
Søndag 15. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken
Johann Sebastian Bach
”Die Kunst der fuge” (utdrag) (30`)
Keller Kvartett
Ottokar Respighi
”Il Tramonto” (12`)
Miranda van Kralingen, sang
Keller Kvartett
Johannes Brahms
Sonate cello og klaver e-moll op. 38 (22`)
Ellen M. Flesjø, cello
Ludmila Berlinskaya, klaver
Søndag 15. august kl. 19, Avslutningskonsert, Domkirken
Johann Sebastian Bach
Orkestersuite nr. 1 C-dur BWV 1066 (25`)
SSO Classical
Fabio Biondi, dirigent
Peteris Vasks
”Spring music” (22`)
Vestard Shimkus, klaver
Antonin Dvorak
Klaverkvintett (35`) Ludmilla Berlinskaya, klaver
Rosamunde Kvartett