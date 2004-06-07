Variert program i Stavanger

Før helgen ble programmet for Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival lagt fram. I sitt første festivalprogram som kunstneriske ledere presenterte Grieg trio en konfekteske med østeuropeisk og baltisk kulør, ispedd både Bach, fransk neoklassisisme og nyere kommentarer til mester Johann Sebastian. Festivalkomponist er latvieren Peteris Vasks. Rosamünde-kvartetten, Kellerkvartetten, fiolinisten Fabio Biondi og klarinettisten Michael Collins er blant dem som kommer. Her kan du lese det fullstendige programmet.

Grieg trio overtok som kunstneriske ledere for kammermusikkfestivalen i Stavanger da Truls Mørk overraskende trakk seg tilbake i november i fjor etter tretten år og tretten festivaler.

Blant de røde trådene gjennom årets program finner vi Bela Bartoks duetter for to fioliner, koblet med Luciano Berios tilsvarende. De to fioliinistene i Keller-kvartetten, Andras Keller og Janos Pilz, har spilt inn alle Bartoks duetter. Kellerkvartetten ble grunnlagt på Lisztkonsrvatoriet i Budapest i 1987 og fikk sitt internasjonale gjennombrudd da de vant alle priser og særpriser ved både Evian- og Borciani-konkurransen i 1990. Kvartetten har blant annet et nært samarbeid med komponisten György Kurtag.

Antonin Dvorak er en annen gjennomgangsfigur, representert med blant annet strykekvartett, en pianotrio og en strykekvintett.

Ellers blir det naturligvis mange fremføringer av verk av festivalkomponist Peteris Vasks. Vasks er født i Latvia i 1946 som sønn av en minister. Med den stigmatiseringen det medførte i det tidligere Sovjetunionen, begynte han å studere musikk i Litauen. I 1970 ble han uteksaminert som kontrabassist og ble ansatt i orkesteret i Latvias nasjonalopera, Latvias symfoniorkester og Latvias kammerorkester. I 1978 gikk han ut av konservatoriets komposisjonsklasse og begynte å arbeide som komposisjonslærer. Hans første stykker var ukonvensjonelle. Vasks skrev aleatorikk og var inspirert av den polske klangskolen – Lutoslawski og Penderecki, samt enklere teksturer som George Crumb. På 80-tallet etablerte Vasks seg i et personlig klangverden som bygget på strykere, messing og piano.

Og foruten å være sterkt representert i originalversjon, figurerer ærverdige Johann Sebastian Bach også i to nyere verk, Samuel Barbers ”Mutations from Bach” og Eivind Buenes ”Conversations with J.S.”

Stavanger Symfoniorkester gjentar suksessen med å dele orkesteret i et klassisk og et samtidsensemble. SSO Contemporary skal blant annet gjøre Magnar Åms ”Studier over en salmetone fra Luster” med Arve Moen Bergset som kvedersolist.

Festivalen har også invitert den anerkjente sopranen Miranda van Kralingen, som skal synge Poulenc, Hindemith, Schumann, Dvorak og Respighi, og de norske sigøynermusikerne med mer i Sturm und Drang.

Tirsdag 10. august kl. 18.00, Åpningskonsert, Domkirken

Bela Bartok / Luciano Berio

Duetter for to fioliner (3-5`)

Tbd.

Johann Sebastian Bach

Fiolinkonsert g-moll BWV 1056(18`) SSO Classical

Fabio Biondi, fiolin og dir.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Peteris Vasks Klavertrio (28`)

Grieg Trio

– – –

Antonin Dvorak

Strykekvartett F-dur op. 96 (35`)

Keller Kvartett

Tirsdag 10. august kl. 22, Festivalpub, Breivei

Sturm und Drang

Onsdag 11. august kl. 12, Lunchkonsert, Lille sal Bjergsted

Bela Bartok / Luciano Berio

Duetter for 2 fioliner (3-5 `)

tbd.

Joseph Haydn

Strykekvartett G-dur op 77 nr. 1 (20`)

Rosamunde Kvartett

Peteris Vasks

Fløyte sonate (14`)

Phillipa Davies, fløyte

Antonin Dvorak

Humoresker op. 101 (Utvalg) (15`)

Stefan Veselka, klaver

Onsdag 11. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Bela Bartok / Luciano Berio

Duetter(3-5`)

tbd.

Johann Sebastian Bach

Gambesonate nr.1 G-dur BWV 1027 (15`)

Laurence Dreyfus, gambe

Ketil Haugsand, cembalo

Francis Poulenc

”La courte paille” (8`)

Miranda van Kralingen, sang

Stefan Veselka, klaver

Antonin Dvorak

Trio i f-moll op. 65 (35`)

Grieg Trio

Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken

Luciano Berio / Bela Bartok

Duetter(3-5)

tbd.

Johann Sebastian Bach

Konsert for 2 fioliner d-moll BWV 1043 (18`)

SSO Classical

Fabio Biondi, fiolin og dir.

Sølve Sigerland, fiolin

Igor Stravinsky

Tre stykker (1919) (8`)

Michael Collins, klarinett

Leos Janacek

”På gjengrodde stier” (utvalg) (15`)

Jiri Hlinka, klaver

– – –

Wolfgang Amadeus Mozart

Kvintett for Klaver og Blåsere Ess-dur KV 452 (24`)

Stefan Veselka, klaver

London Winds

Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Sandnes kulturhus

Bela Bartok / Luciano Berio

Duetter (3-5`)

tbd.

Johann Sebastian Bach

Sonate for solo fiolin a-moll BWV 1003 (20`)

David Grimal, fiolin

Edvard Grieg

Sonate for fiolin og klaver (20`)

David Grimal, fiolin

Vebjørn Anvik, klaver

– – –

Antonin Dvorak

Strykekvintett Ess-dur op.97 Keller Kvartett

Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj

Onsdag 11. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster

Peteris Vasks

Landscape (9`)

Phillippa Davies, fløyte

Johann Sebastian Bach

Sonate for cembalo d-moll BWV 964 (20`)

Ketil Haugsand, cembalo

Peteris Vasks

Blåsekvintett (10`)

London Winds

Ludwig van Beethoven

Strykekvartett G-dur op.18 nr.2 (20`)

Rosamunde Kvartett

Torsdag 12. august kl. 12, Talentkonsert, Lille sal Bjergsted

Johann Sebastian Bach

Partita B-dur

Edvard Grieg

Lyriske stykker op. 71 (utvalg)

Robert Schumann

2 Noveletter op. 21

Aleksander Skrjabin

Sonate nr.2

Sergei Prokofiev

Toccata

Jie Zhang, klaver

Torsdag 12. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach

Suite for cello solo nr.5 c-moll BWV 1011 (22-23`)

Liv Opdal, cello

Eivind Buene

Conversations with J.S. (10`)

Anja Lechner, cello

Peteris Vasks

”Distant Light” (30`)

David Grimal, fiolin

SSO Contemporary

Fabrice Bollon, dirigent

Torsdag 12. august kl. 17, Barnekonsert, Stavanger Konserthus

Camille Saint-Saëns

Dyrenes karneval

11 musikere, 2 skuespillere og 7 dansere

Torsdag 12. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach

Chaconne for solo fiolin fra d-moll Partita BWV 1004 (14`)

Fabio Biondi, fiolin

Ludwig van Beethoven

Kvintett for klaver, obo, klarinett, horn og fagott i Ess-dur op. 16 (25`)

Vebjørn Anvik, klaver

Medlemmer fra London Winds

Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni

Chaconne (14`) Vestard Shimkus, klaver

Samuel Barber

Mutations from Bach (5`) Medlemmer fra SSO Contemporary

(11 messingblåsere og pauke)

Antonin Dvorak

Serenade for blåse ensemble d-moll op. 44 (25`)

London Winds (ledet av Michael Collins, klarinett)

Medlemmer fra SSO

Torsdag 12. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster

György Ligèti

2 duetter for 2 fioliner (1,30`)

Bela Bartok

Duetter (utvalg)(10`)

Medlemmer fra Keller kvartett

Johann Sebastian Bach

Gambesonate nr.2 D-dur BWV 1028 (15`)

Laurence Dreyfus, gambe

Ketil Haugsand, cembalo

Johannes Brahms

Klarinett kvintett h-moll op. 115 (30`)

Michael Collins, klarinett

Keller Kvartett

Fredag 13. august kl. 12, Talentkonsert, Lille konsertsal, Bjergsted

Peteris Vasks

”The Book”

Robert Schumann

Kinderszenen (arr)

Johann Sebastian Bach

Suite for cello solo nr. 2 d-moll BWV 1008

Sergei Prokofiev

Sonate for cello og klaver C-dur op. 119

Andreas Gulden, cello

Fredag 13. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Arnold Schönberg

Kammersymfoni nr. 1 E-dur op. 9a (22`) SSO Contemporary

Fabrice Bollon, dirigent

Leos Janacek

In the mist (18`)

Stefan Veselka, klaver

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonia Ess-dur

SSO Classical

Fabio Biondi, dirigent

Francesco Geminiani

Concerto grosso op.3 nr.3

Arvo Pärt ”Summa”(6`)

Fredag 13. august kl. 18, Utstein Kloster

Johann Sebastian Bach

Gambesonate nr.3 g-moll BWV 1029 (15`)

Laurence Dreyfus, gambe

Ketil Haugsand, cembalo

Peteris Vasks

Strykekvartett nr. 3 (25`)

Rosamunde kvartett

Paul Hindemith

Der Todes Tod (10-12`)

Miranda van Kralingen, sang

Medlemmer fra Rosamunde Kvartett

Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj

Liv Opdal, cello

Fredag 13. august kl. 21, Domkirken

Johannes Brahms

Trio for horn, fiolin og klaver Ess-dur op. 40 (30`)

Richard Watkins, horn

David Grimal, fiolin

Stefan Veselka, klaver

– – –

Olivier Messiaen

”Quatuor pour la fin de temps” (45-50`)

Michael Collins, klarinett

Grieg Trio

Fredag 13. august kl. 23, Festivalpub, Breivei

Sturm und Drang

Lørdag 14. august kl. 12, Lunchkonsert, Bethel

Bela Bartok / Luciano Berio

Duetter (utvalg) (3-5`)

tbd.

Johann Sebastian Bach

Fiolinsonate nr.6 G-dur (20`)

Fabio Biondi, fiolin

Ketil Haugsand, cembalo

Antonin Dvorak

Terzett for 2 fioliner og bratsj (15`)

Medlemmer fra Rosamunde Kvartett

Antonin Dvorak

Bagateller for 2 vl., cello og celesta (17`)

medlemmer fra Keller Kvartett

Vestard Shimkus, celesta

Lørdag 14. august kl. 15, Lille konsertsal, Bjergsted

Johann Sebastian Bach

Partita nr.5 G-dur (20`)

Ketil Haugsand, cembalo

Thomas Larcher

Strykekvartett nr.1 (15`)

Rosamunde Kvartett

Antonin Dvorak

Sigøynersanger (utvalg) (10`)

Robert Schumann

Frauenliebe und –leben (25`)

Miranda van Kralingen, sang

Ludmilla Berlinskaya, klaver

Lørdag 14. august kl. 15, Barnekonsert, Sandnes Kulturhus

Camille Saint-Saëns

Dyrenes Karneval

11 musikere, 2 skuespillere, 7 dansere

Lørdag 14. august kl. 18, Gallakonsert, Stavanger Konserthus

Alle festivalartistene

Søndag 15. august kl. 10.30, Festgudstjeneste, Domkirken

Peteris Vasks

Musica dolorosa for strykere

Magnar Åm

Studier over en salmetone fra Luster

Arve Moen Bergset, sang

SSO Contemporary

Fabrice Bollon, dirigent

Antonin Dvorak

Biblische Lieder (utvalg)

Miranda van Kralingen, sang

Ludmila Berlinskaya, klaver

Antonin Dvorak

”På det hellige berg” for klaver (fra poetiske stemningsbilder op. 85)

Stefan Veselka, klaver

Søndag 15. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach

”Die Kunst der fuge” (utdrag) (30`)

Keller Kvartett

Ottokar Respighi

”Il Tramonto” (12`)

Miranda van Kralingen, sang

Keller Kvartett

Johannes Brahms

Sonate cello og klaver e-moll op. 38 (22`)

Ellen M. Flesjø, cello

Ludmila Berlinskaya, klaver

Søndag 15. august kl. 19, Avslutningskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach

Orkestersuite nr. 1 C-dur BWV 1066 (25`)

SSO Classical

Fabio Biondi, dirigent

Peteris Vasks

”Spring music” (22`)

Vestard Shimkus, klaver

Antonin Dvorak

Klaverkvintett (35`) Ludmilla Berlinskaya, klaver

Rosamunde Kvartett