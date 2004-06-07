Variert program i Stavanger

07.06.2004
- Red.

Før helgen ble programmet for Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival lagt fram. I sitt første festivalprogram som kunstneriske ledere presenterte Grieg trio en konfekteske med østeuropeisk og baltisk kulør, ispedd både Bach, fransk neoklassisisme og nyere kommentarer til mester Johann Sebastian. Festivalkomponist er latvieren Peteris Vasks. Rosamünde-kvartetten, Kellerkvartetten, fiolinisten Fabio Biondi og klarinettisten Michael Collins er blant dem som kommer. Her kan du lese det fullstendige programmet.

Grieg trio overtok som kunstneriske ledere for kammermusikkfestivalen i Stavanger da Truls Mørk overraskende trakk seg tilbake i november i fjor etter tretten år og tretten festivaler.

Blant de røde trådene gjennom årets program finner vi Bela Bartoks duetter for to fioliner, koblet med Luciano Berios tilsvarende. De to fioliinistene i Keller-kvartetten, Andras Keller og Janos Pilz, har spilt inn alle Bartoks duetter. Kellerkvartetten ble grunnlagt på Lisztkonsrvatoriet i Budapest i 1987 og fikk sitt internasjonale gjennombrudd da de vant alle priser og særpriser ved både Evian- og Borciani-konkurransen i 1990. Kvartetten har blant annet et nært samarbeid med komponisten György Kurtag.

Antonin Dvorak er en annen gjennomgangsfigur, representert med blant annet strykekvartett, en pianotrio og en strykekvintett.

Ellers blir det naturligvis mange fremføringer av verk av festivalkomponist Peteris Vasks. Vasks er født i Latvia i 1946 som sønn av en minister. Med den stigmatiseringen det medførte i det tidligere Sovjetunionen, begynte han å studere musikk i Litauen. I 1970 ble han uteksaminert som kontrabassist og ble ansatt i orkesteret i Latvias nasjonalopera, Latvias symfoniorkester og Latvias kammerorkester. I 1978 gikk han ut av konservatoriets komposisjonsklasse og begynte å arbeide som komposisjonslærer. Hans første stykker var ukonvensjonelle. Vasks skrev aleatorikk og var inspirert av den polske klangskolen – Lutoslawski og Penderecki, samt enklere teksturer som George Crumb. På 80-tallet etablerte Vasks seg i et personlig klangverden som bygget på strykere, messing og piano.

Og foruten å være sterkt representert i originalversjon, figurerer ærverdige Johann Sebastian Bach også i to nyere verk, Samuel Barbers ”Mutations from Bach” og Eivind Buenes ”Conversations with J.S.”

Stavanger Symfoniorkester gjentar suksessen med å dele orkesteret i et klassisk og et samtidsensemble. SSO Contemporary skal blant annet gjøre Magnar Åms ”Studier over en salmetone fra Luster” med Arve Moen Bergset som kvedersolist.

Festivalen har også invitert den anerkjente sopranen Miranda van Kralingen, som skal synge Poulenc, Hindemith, Schumann, Dvorak og Respighi, og de norske sigøynermusikerne med mer i Sturm und Drang.

Tirsdag 10. august kl. 18.00, Åpningskonsert, Domkirken

Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter for to fioliner (3-5`)
Tbd.

Johann Sebastian Bach
Fiolinkonsert g-moll BWV 1056(18`) SSO Classical
Fabio Biondi, fiolin og dir.

Peteris Vasks Klavertrio (28`)
Grieg Trio
– – –
Antonin Dvorak
Strykekvartett F-dur op. 96 (35`)
Keller Kvartett

Tirsdag 10. august kl. 22, Festivalpub, Breivei
Sturm und Drang

Onsdag 11. august kl. 12, Lunchkonsert, Lille sal Bjergsted
Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter for 2 fioliner (3-5 `)
tbd.

Joseph Haydn
Strykekvartett G-dur op 77 nr. 1 (20`)
Rosamunde Kvartett

Peteris Vasks
Fløyte sonate (14`)
Phillipa Davies, fløyte

Antonin Dvorak
Humoresker op. 101 (Utvalg) (15`)
Stefan Veselka, klaver

Onsdag 11. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter(3-5`)
tbd.

Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.1 G-dur BWV 1027 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo

Francis Poulenc
”La courte paille” (8`)
Miranda van Kralingen, sang
Stefan Veselka, klaver

Antonin Dvorak
Trio i f-moll op. 65 (35`)
Grieg Trio

Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken

Luciano Berio / Bela Bartok
Duetter(3-5)
tbd.

Johann Sebastian Bach
Konsert for 2 fioliner d-moll BWV 1043 (18`)
SSO Classical
Fabio Biondi, fiolin og dir.
Sølve Sigerland, fiolin

Igor Stravinsky
Tre stykker (1919) (8`)
Michael Collins, klarinett

Leos Janacek
”På gjengrodde stier” (utvalg) (15`)
Jiri Hlinka, klaver
– – –
Wolfgang Amadeus Mozart
Kvintett for Klaver og Blåsere Ess-dur KV 452 (24`)
Stefan Veselka, klaver
London Winds

Onsdag 11. august kl. 19, Kveldskonsert, Sandnes kulturhus

Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter (3-5`)
tbd.

Johann Sebastian Bach
Sonate for solo fiolin a-moll BWV 1003 (20`)
David Grimal, fiolin

Edvard Grieg
Sonate for fiolin og klaver (20`)
David Grimal, fiolin
Vebjørn Anvik, klaver
– – –
Antonin Dvorak
Strykekvintett Ess-dur op.97 Keller Kvartett
Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj

Onsdag 11. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster

Peteris Vasks
Landscape (9`)
Phillippa Davies, fløyte

Johann Sebastian Bach
Sonate for cembalo d-moll BWV 964 (20`)
Ketil Haugsand, cembalo

Peteris Vasks
Blåsekvintett (10`)
London Winds

Ludwig van Beethoven
Strykekvartett G-dur op.18 nr.2 (20`)
Rosamunde Kvartett

Torsdag 12. august kl. 12, Talentkonsert, Lille sal Bjergsted

Johann Sebastian Bach
Partita B-dur

Edvard Grieg
Lyriske stykker op. 71 (utvalg)

Robert Schumann
2 Noveletter op. 21

Aleksander Skrjabin
Sonate nr.2

Sergei Prokofiev
Toccata

Jie Zhang, klaver

Torsdag 12. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach
Suite for cello solo nr.5 c-moll BWV 1011 (22-23`)
Liv Opdal, cello

Eivind Buene
Conversations with J.S. (10`)
Anja Lechner, cello
Peteris Vasks
”Distant Light” (30`)
David Grimal, fiolin
SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent

Torsdag 12. august kl. 17, Barnekonsert, Stavanger Konserthus

Camille Saint-Saëns
Dyrenes karneval
11 musikere, 2 skuespillere og 7 dansere

Torsdag 12. august kl. 19, Kveldskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach
Chaconne for solo fiolin fra d-moll Partita BWV 1004 (14`)
Fabio Biondi, fiolin

Ludwig van Beethoven
Kvintett for klaver, obo, klarinett, horn og fagott i Ess-dur op. 16 (25`)
Vebjørn Anvik, klaver
Medlemmer fra London Winds

Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni
Chaconne (14`) Vestard Shimkus, klaver

Samuel Barber
Mutations from Bach (5`) Medlemmer fra SSO Contemporary
(11 messingblåsere og pauke)

Antonin Dvorak
Serenade for blåse ensemble d-moll op. 44 (25`)
London Winds (ledet av Michael Collins, klarinett)
Medlemmer fra SSO

Torsdag 12. august kl. 22, Nattkonsert, Utstein Kloster

György Ligèti
2 duetter for 2 fioliner (1,30`)

Bela Bartok
Duetter (utvalg)(10`)
Medlemmer fra Keller kvartett

Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.2 D-dur BWV 1028 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo

Johannes Brahms
Klarinett kvintett h-moll op. 115 (30`)
Michael Collins, klarinett
Keller Kvartett

Fredag 13. august kl. 12, Talentkonsert, Lille konsertsal, Bjergsted

Peteris Vasks
”The Book”

Robert Schumann
Kinderszenen (arr)

Johann Sebastian Bach
Suite for cello solo nr. 2 d-moll BWV 1008

Sergei Prokofiev
Sonate for cello og klaver C-dur op. 119

Andreas Gulden, cello

Fredag 13. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Arnold Schönberg
Kammersymfoni nr. 1 E-dur op. 9a (22`) SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent

Leos Janacek
In the mist (18`)
Stefan Veselka, klaver

Giovanni Battista Sammartini
Sinfonia Ess-dur
SSO Classical
Fabio Biondi, dirigent

Francesco Geminiani
Concerto grosso op.3 nr.3

Arvo Pärt ”Summa”(6`)

Fredag 13. august kl. 18, Utstein Kloster

Johann Sebastian Bach
Gambesonate nr.3 g-moll BWV 1029 (15`)
Laurence Dreyfus, gambe
Ketil Haugsand, cembalo

Peteris Vasks
Strykekvartett nr. 3 (25`)
Rosamunde kvartett

Paul Hindemith
Der Todes Tod (10-12`)
Miranda van Kralingen, sang
Medlemmer fra Rosamunde Kvartett
Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj
Liv Opdal, cello

Fredag 13. august kl. 21, Domkirken

Johannes Brahms
Trio for horn, fiolin og klaver Ess-dur op. 40 (30`)
Richard Watkins, horn
David Grimal, fiolin
Stefan Veselka, klaver
– – –
Olivier Messiaen
”Quatuor pour la fin de temps” (45-50`)
Michael Collins, klarinett
Grieg Trio

Fredag 13. august kl. 23, Festivalpub, Breivei

Sturm und Drang

Lørdag 14. august kl. 12, Lunchkonsert, Bethel

Bela Bartok / Luciano Berio
Duetter (utvalg) (3-5`)
tbd.

Johann Sebastian Bach
Fiolinsonate nr.6 G-dur (20`)
Fabio Biondi, fiolin
Ketil Haugsand, cembalo

Antonin Dvorak
Terzett for 2 fioliner og bratsj (15`)
Medlemmer fra Rosamunde Kvartett

Antonin Dvorak
Bagateller for 2 vl., cello og celesta (17`)
medlemmer fra Keller Kvartett
Vestard Shimkus, celesta

Lørdag 14. august kl. 15, Lille konsertsal, Bjergsted

Johann Sebastian Bach
Partita nr.5 G-dur (20`)
Ketil Haugsand, cembalo

Thomas Larcher
Strykekvartett nr.1 (15`)
Rosamunde Kvartett

Antonin Dvorak
Sigøynersanger (utvalg) (10`)

Robert Schumann
Frauenliebe und –leben (25`)
Miranda van Kralingen, sang
Ludmilla Berlinskaya, klaver

Lørdag 14. august kl. 15, Barnekonsert, Sandnes Kulturhus

Camille Saint-Saëns
Dyrenes Karneval
11 musikere, 2 skuespillere, 7 dansere
Lørdag 14. august kl. 18, Gallakonsert, Stavanger Konserthus
Alle festivalartistene

Søndag 15. august kl. 10.30, Festgudstjeneste, Domkirken

Peteris Vasks
Musica dolorosa for strykere

Magnar Åm
Studier over en salmetone fra Luster
Arve Moen Bergset, sang
SSO Contemporary
Fabrice Bollon, dirigent

Antonin Dvorak
Biblische Lieder (utvalg)
Miranda van Kralingen, sang
Ludmila Berlinskaya, klaver

Antonin Dvorak
”På det hellige berg” for klaver (fra poetiske stemningsbilder op. 85)
Stefan Veselka, klaver

Søndag 15. august kl. 15, Ettermiddagskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach
”Die Kunst der fuge” (utdrag) (30`)
Keller Kvartett

Ottokar Respighi
”Il Tramonto” (12`)
Miranda van Kralingen, sang
Keller Kvartett

Johannes Brahms
Sonate cello og klaver e-moll op. 38 (22`)
Ellen M. Flesjø, cello
Ludmila Berlinskaya, klaver

Søndag 15. august kl. 19, Avslutningskonsert, Domkirken

Johann Sebastian Bach
Orkestersuite nr. 1 C-dur BWV 1066 (25`)
SSO Classical
Fabio Biondi, dirigent

Peteris Vasks
”Spring music” (22`)
Vestard Shimkus, klaver

Antonin Dvorak
Klaverkvintett (35`) Ludmilla Berlinskaya, klaver
Rosamunde Kvartett

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

