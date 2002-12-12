Bransjen

Sirkus Artist blir Megafon og JS Artist

Publisert
12.12.2002
Skrevet av
Knut Steen

Etter at Sirkus Artist nylig ble avviklet, ble stallen delt i to mellom tidligere daglig leder Jan Sollien, og hans medarbeider John Eivind Meland. Sollien driver nå booking- og managementbyrået JS Artist, mens Meland, sammen med kollega Stein Hjertholm, driver med produksjon og booking i nystartede Megafon. – Delingen av stallen til Sirkus Artist foregikk naturlig etter hvem som hadde jobbet med hvilke artister, sier Meland, som ser for seg at Megafon kommer til å bli en av landets største på booking av norske artister i Norge løpet av kort tid.

Megafon har per idag Bertine Zetlitz, The Margarets, Euroboys, Satyricon, Lano Places, Zuma, Kaada og Uncles Institution i stallen. Men dette betyr ikke at Megafon er mette, kan Meland fortelle:

— Vi er alltid på jakt, og kommer til å knytte til oss nye artister i pop/rock-segmentet over tid. Hovedgesjeften vår er og kommer til å være booking og produksjon, der Stein Hjertholm sitter på solid spisskonpetanse innenfor sistnevnte felt, men i løpet av neste år kommer vi også til å kunne tilby en management-funksjon til enkelte band, sier Meland.

Selv om denne delen kommer til å bli begrenset, i alle fall med det første, ser Meland for seg at det vil bli nødvendig å utvide organisasjonen innen overskuelig fremtid:

— Vi har planer om å utvide, og klare mål om å bli en av de få store og gode firmaene i på dette bransjefeltet, forteller Meland.

For en tid tilbake angrep WildStar Worlds Tom Garretson norske agenter, som han mente gjorde en slett jobb for klekkelig lønn – hva er Megafons plan for å unngå den kategorien?

— Vi har tenkt til å gjøre en god jobb, og ta betalt ut i fra hva vi gjør. Prosentandelene er personlige avtaler mellom artisten og oss, ut i fra hvor mye de ønsker at vi skal involvere oss, så de ønsker jeg ikke å gå ut med. Helt generelt kan jeg si at vi nok befinner oss midt på treet prismessig.

Hvordan skiller du en greit kompetent agent fra en som er virkelig god?

— Det viktigste er å jobbe til artistens beste hele tiden, og for å kunne gjøre det, er det nødvendig vite hva man vil, og sette konkrete mål som man hele tiden jobber mot. Det er også viktig å kunne stoppe opp, evaluere underveis, og kanskje senke kravene eller avslutte samarbeidet hvis man ikke kommer dit man ville. Er man strukturert, og har kontroll, er mye gjort, mener Meland, som også ser klare fallgruver innenfor agent-yrket:

— Det er veldig ofte lett å love mer enn man kan holde, og ta på seg mer enn man makter å gjøre. Vi er veldig fokusert på å ikke gå i de fellene, lover Mæland, som allerede er i full gang med å planlegge vinteren og vårens storsatsinger:

— Bertine kommer med ny plate i februar og Zuma har en utgivelse som slippes utpå våren, så vi er i full gang med å arrangere turnéer og spillejobber for dem, forteller Meland.

Selv om Megaforn og JS Artist på papiret kommer til å være konkurrenter, kan det virke som de tre herrene, som har felles fortid fra både Sirkus, kommer til å spille makkere på flere arenaer. Et samarbeid rundt den omreisende svenske Kalas-festivalen er allerede i emning. Kalas hadde i 2002 sin første konsert utenfor Sverige på Youngstorget i Oslo, og samarbeidet med svenskene later til å ha gitt mersmak. Nå snakkes det om flere norgeskonserter:

— Formatet og antall konserter i Norge er enda uvisst, men det som skjedde på Youngstorget i fjor gikk så bra at vi er innstilte på å videreutvikle den norske delen av Kalas, sier Meland, som mener det er for tidlig å konkretisere noe nå: – Vi får se hva vi finner på, men en kjempesuksess som trekker 125.000 mennesker på 15 konserter bare i Sverige, er vi naturligvis interesserte i å jobbe med.

Samarbeidet med United Stage og Sverige tar Meland og Sollien også med seg fra Sirkus Artist, der Sollien har gjort turnéer for blant andre Lisa Ekdahl og Michael Wiehe. Det gjør han fremdeles.

Ellers har Sollien Vidar Busk, Reidar Larsen, Amund Maarud, Vibeke Saugestad, Crowtown, Molo, Magnus Grønneberg og Jørn Hoel i stallen.

Til forskjell fra kollega Meland har kommer ikke Sollien til å drive med produksjon selv – der kommer han til å søke hjelp hos Megafon. Ellers er Sollien, som liker å holde seg unna rampelyset, litt lei av at alle er så opptatte av å være «managere»:

— Jeg kaller det heller rådgiver, for det er det jeg gjør. JS Artist kommer til å holde seg innenfor Norge, og her er det ikke mulig å leve av å være «manager» på heltid – man klarer seg ikke på det alene.

Sollien avviser heller ikke at JS Artist og Megafon nok kommer til å beholde noen bånd seg imellom:

— Jeg har drevet Sirkus Artist i mange år, og har hatt et godt samarbeid med Mæland lenge. Vi har et godt forhold, og kommer nok til å samarbeide en del fremover, bekrefter Jan Sollien.

