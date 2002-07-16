Kalas med Sveriges fremste popmusikere og norske håp

Førstkommende søndag har den svenske sommerfesten Kalas premiere på Youngstorget i Oslo. – Vi arrangerer Kalas i Oslo i samarbeid med United Stage fordi dette er et meget bra konsept som Norge fortjener å ta del i. Svenskene har hatt stor suksess med dette konseptet hjemme i Sverige og ønsker trolig på sikt å utvide konseptet til å gjelde hele Norden, forteller John Eivind Meland hos den norske arrangøren Sirkus.

Det blir siste sjanse til å se det svenske rockeikonet Thåstrøm på en norsk scene. Samtidig får vi nok et besøk fra Norgesvennene The Hellacopters og Kent. Omtalte og aktuelle norske band som Amulet og Surferosa spiller også opp på Youngstorget til glede for musikkinteresserte Oslo-folk.

Utover Arvikafestivalen like over svenske grensen der mindre norske artister som Lame Ducks, The Graves, Zensor, Beezewax og de to nevnte Kalas-bandene fikk prøve seg på de minste scenene mens rockestorheter som Primal Scream, The Cure, Orbital og Soft Cell med mer eller mindre hell underholdt i første rekke norske og svenske goth- og synth-publikummere, bød helgens musikktilbud i vårt naboland på premiere for den etterhvert årlige omreisende Kalas-turneen. Turneen fikk kanonkritikker i alle de store svenske avisene. Blant annet skriver Expressens Anders Nunstedt:

«Ska du bara gå på en konsert i sommar – gå på Kalas». Han fortsetter med følgende lovord om en av de mest populære bandene på Idrettsplassen i Kristiansand for to uker siden. «Sommarens absoluta pärla är den turnerande Kalasfestivalen, med Kent, Thåström och Hellacopters som dragnamn och Mando Diao och Varanteatern som komplement. Den största upplevelsen heter (förstås) Kent. Efter albumet ”Vapen & ammution”, som snart är den största svenska säljaren sedan Nordmans (!) dagar – samlings-plattor undantagna – är de helt enkelt ett måste. Inte nog med att de inhöstat två gånger fem getingar i år (klubbpremiären i Köpenhamn samt albumet), de är så överjävligt övertygande live att det borde vara straffbelagt att ignorera dem. ”Utan tvekan det bästa jag sett i sommar”, skrev jag efter premiären i Norrköping i fredags – och det verkar så förbli. Om inte bandet överträffar sig självt senare. Därmed inte sagt att det inte finns fler höjdare att pricka in».

Ellers vitner de svenske boulevardavisenes dekning av helgens turnepremierer om en kamp om festivalpublikummet mellom Thåstrøm og Kent som har vist frem begge artistene fra sin beste side. Søndag flytter den omreisende festen til Oslo. Med dette er det klart for nok en sjanse til å se noen av nabolandets mest fremtredende artister her hjemme. Men det handler ikke utelukkende om eksportering av svensk musikk til Norge, og svenske festivaler hit. – Vi har også et ønske om å kunne utveksle musikk med våre nærmeste naboland og være med på å lage et marked i hele Norden for alle nordiske artister. Vi tror at en slik omreisende festival kan være med på å bidra til det. I tillegg hører sommer og god musikk sammen, og Oslo kan trenge en ny festival ettersom det ikke skjer så altfor mye her på sommeren, kommenterer impressario og bookingagent John Eivind Meland.

Dessverre kommer ikke det nye rockehåpet Mando Diao som er like kjent for å disse The Hives («Never Mind the Hives Here`s Mando Diao») og The Hellacopters som sin kompromissløse punkrock til Norge. I stedet får man noen av hovedstadens fineste liveband i form av Amulet og Surferosa. Sommeren og det siste året har Oslo-kvintetten Amulet vist seg frem som et stadig bedre og mer ekspressivt liveband. Med Turbonegro og Black Flag-referenser og hardslående og energisk metallisk punkrock har de vunnet stadig flere tilhørere. I etterkant av en lykket fremtreden på Quartfestivalen har Platekompaniet kjørt kampanje på bandets siste album «Freedom Fighters». I likhet med andre kampanjeartister som The (International) Noise Conspiracy har salget kun vært begrenset av MNWs evne til å levere skiver. En noe halvslapp utgave av bandet -ikke altfor lykkelige over å måtte avslutte festivalen- vekket liv i de gjenværende nordmennene på Lyran på Arvika denne helgen, men vant knapt noen nye svenske fans. Det kan det bli forandring på snart. Bandet som fikk Alarm-prisen er nå knyttet til en av verdens største uavhengige bookingsamarbeider, når de nå har signert med The Agency Group. For tiden forhandler de med flere selskap om kontrakt for sitt neste album. Blant de mest fremtredende intressentene finner man EMI Recorded Music og Primitive Records.

— Amulet og Surferosa har vi valgt fordi det er to av de mest spennende norske artister for tiden. Vi mener også at de står godt til resten av programmet, og at det sammen med de svenske artistene blir en veldig fin og sterk festivalbilling, forteller Meland. Det er nok et revansjelystent og kampklart band som beveger seg på scenen på Youngstorget i helgen. Der får de selskap av kitsch/camp synthpop-glamrockerne Surferosa. Surferosa presenterte i helgen festivalpublikummet på Arvika for en rekke nye låter ved siden av etterhvert kjente radio- og undergrunnshiter som «Lucky Lipsticks» og «Disco Love». Med sitt fandenivolske pågangsmot og ståpåhumør vekket de liv i en mer en halvfull Lyran fredag kveld. Det er tydelig at det må mer dynamikk og variasjon inn i låtarrangementene før plateselskapene og den store publikumsmassen lar seg forføre. Likevel gledet et flertall nordmenn og svensker seg over bandets pastisj av 1980-tallsdiscoelementer og glamrock. Her var både referenser til Kim Wilde, Duran Duran, Trans X, The Buggles og Backyard Babies. Gi bandet den nødvendige tiden til å utvikle seg i øvingslokale og på livescenene og vi kan få nok et norsk popband å regne med. Til helgen er det klart for en ny sjanse til å se ett av de hardest arbeidende norske popbandene for de av dere som verken var i Stavern eller på Arvika denne helgen.

Sommerens utgave av Kalas besøker 15 svenske byer – og altså for første gang en norsk by. Det startet i Norrköping 12.juli og avsluttes i Stockholm 3.august. Og 21.juli spiller de sin eneste Kalas-konsert i Norge, med to norske gjester på programmet, Amulet og Surferosa. Mange ser gjerne at vi også her i Norge kan få flere arrangementer av denne typen.

— Tradisjonen for sommerturneer og festivaler er ikke så sterk som i Sverige. I Sverige har hatt sine Folkparkarrangementer, og vi har vel ikke noe som er helt tilsvarende her. Det er en del festivaler som er høyst oppegående her i Norge, men det burde vel egentlig være rom for å gjøre mer turneer og arrangementer på sommeren ettersom sol, sommer og god musikk jo er en meget bra kombinasjonen. Jeg tror det er noe som i tilfelle må bygges opp over sikt slik at folk blir mer vant med å gå på konserter på sommeren, konkluderer Meland. Han mener også at festivaler er viktige for den generelle musikkinteressen og for utviklingen av interessen for å oppleve livemusikk blant publikum.

— Det har veldig mye å si tror jeg. Mange mennesker som ikke bor i de mest sentrale strøkene er nok ikke så vant med å gå på konserter, og endel unge mennesker har nok noen av sine første møter med artister live på festival. Det gjør forhåpentligvis noe med rekrutteringen til livekonserter ellers i året også. I helgen er det ihvertfall klart for nok en utendørskonsert i Oslo i sommer. Rockefeller gjør i tillegg et nachspiel etter Kalas på John Dee i samarbeid med Kents manager Rocco Gustravsson. Her vil Martin & Harri fra Kent og Bobba Fett fra Hellacopters være Dj`s.