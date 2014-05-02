Musikkforleggerne utlyser stipend til forlag.

Norsk musikkforleggerforening har byttet navn til Musikkforleggerne.

Nå utlyser de reise- og prosjektstipend til forlag, også til forlag som ikke er medlemmer av foreningen.

Reisestøtten er på 15 000 kroner, prosjektstøtte på maks 30 000.

Prosjekttilskudd kan gis til alle typer forlagsprosjekter som f.eks.:

— Produksjon og ferdigstillelse av demos.

— Administrativ utstyrsstøtte for oppdatering av nødvendige utstyr.

— Markedsføring

— Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavsmenn.

— Låtskrivercamper

— Workshops

Søknadsfristen for stipendene er 30. mai, men det gis også ad hoc-støtte gjennom året.

Se Musikkforleggernes hjemmeside for søknadsskjema og flere betingelser

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.