Påfyll av næring til kultur-Norge

Innovasjon Norges nye “kultursjef”, seniorrådgiver Margit Klingen Daams, skal profesjonalisere kulturbedriftene med kursing, rådgivning og med holdningsendring i støtteapparatet.

Planen om kultur og næring, som den rødgrønne regjeringen la fram i mai ifjor, inneholdt en klar beskjed om at Innovasjon Norge skulle styrke arbeidet mot kulturbedriftene.

I planen etterlyste den daværende regjeringen både samordning av virkemidler og forenkling av søkeprosesser. Vurderingen var at det «ikke eksisterer en tiltakskjede mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge».

Resultatet var at Innovasjon Norge sist høst ansatte Margit Klingen Daams som asnvarlig for kulturnæringene.

Det skal satses på fire områder – kompetanse, mentor, bedriftsnettverk og samlokalisering (av kulturbedrifter). De tre første har Innovasjon Norge ansvar for, det siste er Kulturrådets felt. Målet er å bidra til at kulturbedriftene får verktøy til å lykkes med å skape lønnsom virksomhet.

Nye kurs

Kommende høst lanserer Innovasjon Norge et kurs i forretningsforståelse for kulturbedrifter over hele Norge.

— Målet er å gi innsikt for å kunne jobbe mer profesjonelt med bedriften, sier Daams.

Kurset skal i utgangspunktet favne alle typer kulturbedrifter uansett størrelse og virksomhet. Daams innrømmer at dette blir en utfordring i første runde, men lover mer målrettede kurs etter hvert.

— Vi begynner generelt, men jeg ser for meg at vi skal kunne etablere flere typer kurs etter hvert, sier Daams.

Hun legger til at kurskostnadene blir subsidiert slik at det skal bli rimeligere å delta.

Dessuten jobber hun sammen med Kulturrådet og Oslo Kommune for å få laget et kart med oversikt over offentlige virkemidler rettet mot kulturnæringene. Første versjon blir en pilot som viser virkemidler for bedrifter som i Oslo-regionen.

Når det gjelder bedriftsnettverksordningen, som allerede er et av Innovasjon Norges virkemidler, jobbes det med tilpasninger som gjør det mulig for flere kulturbedrifter å benytte ordningen. (Bedriftsnettverksordningen er beregnet for bedrifter som vil etablere forpliktende kommersielle samarbeid.)

— Vi skal blant annet vurdere om det å fire på kravet om egenkapital kan utløse mer innovasjon, sier Daams.

Intern holdningsendring

Mange norske kulturaktører og organisasjoner har gitt uttrykk for at Innovasjon Norge ikke forstår kulturbedriftene og derfor ikke er interesserte i å støtte dem.

Selv om hun ikke deler en så kategorisk beskrivelse er Daams enig i at en holdningsendring må til.

— Vi må slutte å si at kulturbedriftene ikke vil drive næring. I utgangspunktet er det å etablere bedrift noe det samme uavhengig av bransje.

Hun lover å gjøre sitt til at Innovasjon Norge jobber tettere med kulturbransjen framover.

— Vi har allerede mye kulturkompetanse ute på distriktskontorene våre som vi kan dra nytte av.

Margit Klingen Daams har bakgrunn som sosialantropolog og entreprenør, med erfaring fra kunst, kultur og design