– Jeg kan ikke se at regjeringens nye plan skal kunne utgjøre noen særlig forskjell for de kulturbaserte næringene, sier BI-professor Anne-Britt Gran.

Til tross for at hun selv er sitert flere ganger i planen «Fra gründer til kulturbedrift» mener Anne-Britt Gran at kulturlivet fortsatt vil falle gjennom, blant annet fordi byene taper når tiltakene settes inn.

— Spesielt er dette synd for hovedstaden som har flest kulturtilbud, og med ny opera, nye museer og en sterk musikkarena, er i ferd med å bli en kulturby å regne med, sier Gran.

Opphengt i distrikt og natur

Ikke minst er hun kritisk til den norske reiselivsstrategien.

— Det er to store svakheter ved satsingen på reiseliv i Norge. Det ene er at den primært forstås som distriktspolitikk, og det andre er at den er helt opphengt i natur.

— Så planen er dødfødt?

— Det skjer tross alt noen endringer i riktig retning. Planen oppretter et bransjeråd for kulturnæringene («For å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming», red.anm). Her sitter det blant andre representanter for hovedorganisasjonen Virke, som har forståelse for både hovedstadsperspektivet og for kulturlivet. Så det skjer noen små endringer i riktig retning, men at planen skal utgjøre noen særlig forskjell for de kulturbaserte næringene kan jeg ikke se. Jeg tror det ikke før jeg får se det.

– Gir det ikke tross alt grunn til håp at Innovasjon Norge skal ta mer hensyn til kulturlivet og at kulturrådet og Innovasjon Norge nå skal samarbeide?

— Det gjenstår å se. Problemet med at reiselivet styrer kulturbasert turisme er at den fort blir museumsfokusert og institusjonstung og glemmer de levende og yngre kulturtilbudene. Kulturlivet selv må trekkes direkte inn i strategiene. Bestillingen av en satsing på kulturnæring hos både Kulturrådet og Innovasjon Norge har utgangspunkt i evalueringer gjort av Oxford Research og BI. Håpet nå er at de sammen skal få til noe. Men da må de som skal jobbe med dette fra begge sider lytte godt til kulturbransjene selv. Det er de som vet hvor skoen trykker.

— For deg handler dette mye om manglende forståelse for storbyenes rolle i kulturnæringen, forstår vi. Hva må til?

— Egentlig er tiden inne for en knallurban og digital kulturturisme i Oslo, helt uavhengig av denne Handlingsplanen, sier Gran.