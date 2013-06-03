Bransjen

– Tror det ikke før jeg får se det

Publisert
03.06.2013
Skrevet av
Tellef Øgrim

– Jeg kan ikke se at regjeringens nye plan skal kunne utgjøre noen særlig forskjell for de kulturbaserte næringene, sier BI-professor Anne-Britt Gran.

Til tross for at hun selv er sitert flere ganger i planen «Fra gründer til kulturbedrift» mener Anne-Britt Gran at kulturlivet fortsatt vil falle gjennom, blant annet fordi byene taper når tiltakene settes inn.

— Spesielt er dette synd for hovedstaden som har flest kulturtilbud, og med ny opera, nye museer og en sterk musikkarena, er i ferd med å bli en kulturby å regne med, sier Gran.

Opphengt i distrikt og natur
Ikke minst er hun kritisk til den norske reiselivsstrategien.

— Det er to store svakheter ved satsingen på reiseliv i Norge. Det ene er at den primært forstås som distriktspolitikk, og det andre er at den er helt opphengt i natur.

Les også:

— Så planen er dødfødt?

— Det skjer tross alt noen endringer i riktig retning. Planen oppretter et bransjeråd for kulturnæringene («For å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming», red.anm). Her sitter det blant andre representanter for hovedorganisasjonen Virke, som har forståelse for både hovedstadsperspektivet og for kulturlivet. Så det skjer noen små endringer i riktig retning, men at planen skal utgjøre noen særlig forskjell for de kulturbaserte næringene kan jeg ikke se. Jeg tror det ikke før jeg får se det.

– Gir det ikke tross alt grunn til håp at Innovasjon Norge skal ta mer hensyn til kulturlivet og at kulturrådet og Innovasjon Norge nå skal samarbeide?

— Det gjenstår å se. Problemet med at reiselivet styrer kulturbasert turisme er at den fort blir museumsfokusert og institusjonstung og glemmer de levende og yngre kulturtilbudene. Kulturlivet selv må trekkes direkte inn i strategiene. Bestillingen av en satsing på kulturnæring hos både Kulturrådet og Innovasjon Norge har utgangspunkt i evalueringer gjort av Oxford Research og BI. Håpet nå er at de sammen skal få til noe. Men da må de som skal jobbe med dette fra begge sider lytte godt til kulturbransjene selv. Det er de som vet hvor skoen trykker.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— For deg handler dette mye om manglende forståelse for storbyenes rolle i kulturnæringen, forstår vi. Hva må til?

— Egentlig er tiden inne for en knallurban og digital kulturturisme i Oslo, helt uavhengig av denne Handlingsplanen, sier Gran.

Relaterte saker

Per Arne Tuftin

Gir mer rom for kulturbedriftene

Innovasjon Norge får sin første kulturansvarlige og avdelingen for reiseliv er omdøpt til avdeling for reiseliv og kultur. Bestillingene i...

Marit Klingen Daams

Påfyll av næring til kultur-Norge

Innovasjon Norges nye “kultursjef”, seniorrådgiver Margit Klingen Daams, skal profesjonalisere kulturbedriftene med kursing, rådgivning og med holdningsendring i støtteapparatet.

Ole Hamre på Tall Ships Races Foto: Bergen Kommune / Eivind Senneset

Ny guide over alle konsertscenene og festivalene i Bergen

I samarbeid med Bergen Reiselivslag har Brak lansert brosjyren Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals.

Catharina Roos Bilsbak Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Hvordan skal vi få de lønnsomme kultur-turistene til Norge?

Vi må begynne å snakke om det å investere i kunsten, skriver programsjefen i NOSO.

Flere saker

Erlend Bilsbak Foto: Privat

Klagesang fra en underarbeidet kulturarbeider

Er musikkbransjen interessert i den kunnskap og erfaring som nyutdannede fra kulturøkonomiske- og administrative utdannelser representerer, spør nyutdannede Erlend Bilsbak.

MODE strykerkvartett til Lofoten seminar

Satser på unge strykekvartetter

Lofoten Pianofestival arrangerer for første gang kvartettseminar for unge strykekvartetter under den internasjonale kammermusikkfesten i juli. Seminaret ledes av den...

Radio

Kulturministeren må svare om P1s lokalmusikkutt

Hege H. Liadal (AP) hevder at NRK har glemt sin regionale rolle og ber Helleland gripe inn. – Dette hverken...