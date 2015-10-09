Bransjen

Ny guide over alle konsertscenene og festivalene i Bergen

Publisert
09.10.2015
Skrevet av
- Red.

I samarbeid med Bergen Reiselivslag har Brak lansert brosjyren Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals.

Guiden Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals kartlegger konsertscenene og festivalene i Bergen og omegn, og arrangørene har selv vært bidratt med innholdet til brosjyren.

Brosjyren er på engelsk og retter seg i hovedsak mot musikkinteresserte gjester fra utlandet, og skal bidra til å øke Bergens musikkturisme. Den vil også distribueres i deler av studentmiljøet som en innledning til musikkmiljøet i Bergen for nye studenter.

– Mange tilreisende spør hvor de kan oppleve musikk i byen, men det var ingenting som kunne gi et skikkelig svar på dette – rett og slett en oversikt over hvor ting skjer i musikkens verden. Nå har vi det, sier forteller André Borlaug Grønningen, prosjektansvarlig i Brak i en pressemelding.

Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag, ønsker øke denne type turisme.

– Bergen har i mange år hatt en god vekst på utvikling av kulturopplevelser innen mange sjangre. Antall tilreisende som vil til Bergen har derfor også økt. For å gjøre oss enda mer tilgjengelig, er det naturlig at vi også utvikler verktøy som skaper reiselyst, forteller Warberg.

Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals kan plukkes opp på Turistinformasjonen, på konsertscenene og på en rekke hoteller i byen, samt på VisitBergen.com.

Anne Britt Gran

– Tror det ikke før jeg får se det

– Jeg kan ikke se at regjeringens nye plan skal kunne utgjøre noen særlig forskjell for de kulturbaserte næringene, sier...

Orfeo. Foto: Monika Rittershaus.

Prismefestival i Bergen

Festspillene i Bergen er mer fargerike enn noen gang. Men hvor mye variasjon, og hvor lite risiko, tåles før det...

NOSO på turnè til Salzburg og Wien i Østerrike, April 2015.

– En investering

Det er lite gambling og mye penger i klassisk musikk i Salzburg og Wien. Jørgen Mathisen rapporterer fra NOSOs besøk...

Amfinatt på Hovefestivalen i

Et blindspor

KRONIKK: Ringvirkningsanalyser er et blindspor for kultursektoren, skriver Knut Vareide, forsker ved Telemarksforsking.

Hage på Vill Vill Vest Foto: Helge Brekke

Bergens bransjebygger ser mot utlandet

Brak fyller 20 år. Målet nå er å skape et internasjonalt ledende musikkmiljø på Vestlandet.

