Ny guide over alle konsertscenene og festivalene i Bergen

I samarbeid med Bergen Reiselivslag har Brak lansert brosjyren Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals.

Guiden Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals kartlegger konsertscenene og festivalene i Bergen og omegn, og arrangørene har selv vært bidratt med innholdet til brosjyren.

Brosjyren er på engelsk og retter seg i hovedsak mot musikkinteresserte gjester fra utlandet, og skal bidra til å øke Bergens musikkturisme. Den vil også distribueres i deler av studentmiljøet som en innledning til musikkmiljøet i Bergen for nye studenter.

– Mange tilreisende spør hvor de kan oppleve musikk i byen, men det var ingenting som kunne gi et skikkelig svar på dette – rett og slett en oversikt over hvor ting skjer i musikkens verden. Nå har vi det, sier forteller André Borlaug Grønningen, prosjektansvarlig i Brak i en pressemelding.

Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag, ønsker øke denne type turisme.

– Bergen har i mange år hatt en god vekst på utvikling av kulturopplevelser innen mange sjangre. Antall tilreisende som vil til Bergen har derfor også økt. For å gjøre oss enda mer tilgjengelig, er det naturlig at vi også utvikler verktøy som skaper reiselyst, forteller Warberg.

Bergen Music Scene: An introduction to venues concert and festivals kan plukkes opp på Turistinformasjonen, på konsertscenene og på en rekke hoteller i byen, samt på VisitBergen.com.