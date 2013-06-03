Gir mer rom for kulturbedriftene

Innovasjon Norge får sin første kulturansvarlige og avdelingen for reiseliv er omdøpt til avdeling for reiseliv og kultur. Bestillingene i regjeringens plan for kulturbedrifter vil sørge for at de ikke faller gjennom i fremtiden, mener reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin.

I regjeringens nye plan for å bygge lønnsomhet i norske kulturbedrifter går det klart fram at mye må gjøres for at gründermillionene som deles ut av Innovasjon Norge også skal bli fullt tilgjengelige for kulturlivet. Bestillingene skal sørge for at kulturbedriftene lærer seg å søke effektivt, at de bedre forstår hva tiltakene består i, at de blir bedre til å samarbeide samt at Innovasjon Norge og Kulturrådet innleder samarbeid.

Rapporten . Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene», som kom i 2010, konkluderte med at det mangler sammenheng mellom Kulturrådets arbeid med å utvikle «kunst- og kulturvirksomhet i bredden og Innovasjon Norge som skal ta hånd om de delene av kultursektoren som har et typisk kommersielt potensial.»

Rapporten pekte på en «klar utfordring vedrørende kultur og kompetanse i de to virkemiddelaktørene. Workshopene påpeker særlig at Innovasjon Norges saksbehandlere har for liten forståelse for kulturnæringenes særegne sider. Samtidig formidles at Kulturrådet har for liten kjennskap til kulturnæringene utenfor de par største byene i landet.»

Kulturansvarlig i Innovasjon Norge

Den nye handlingsplanen siterer rapportens konklusjoner når den bestiller en felles satsing på kulturnæringene av de to institusjonene.

— Det blir vår nye tjenesteansvarlige innen kultur som skal lede satsingen, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin. Stillingen utlyses i første omgang internt.

Satsingen har utgangspunkt i det Tuftin kaller «klare bestillinger» fra regjeringen. En egen mentortjeneste skal bidra til å styrke kulturbedriftenes sjanser til å få innvilget midler.

— Et av målene er å lære kulturbedriftene å samarbeide tettere om søknader. For eksempel kan flere bedrifter gå sammen om en søknad om støtte til å drive en felles prosjektledelse i inntil tre år, sier Tuftin.

Egen tiltakskjede

I tillegg til mentorering av kulturlivets gründere skal Kulturrådet og Innovasjon Norge heretter samarbeide bedre.

— Det skal være et tett og godt samarbeid. Målet er å etablere en egen tiltakskjede for kulturbedriftene for å sikre at de ikke faller gjennom.

— Betyr det nye, friske midler til kulturbedriftene?

— Vi har fått 15 millioner nå, så får vi se hva politikerne bestemmer videre sier Tuftin.

Tuftin er opptatt av at Innovasjon Norge bidrar til å justere det bildet av Norge som presenteres ute i verden til å omfatte kultur og ikke bare natur. Han viser til salg av operapakker til tyske operaelskere og ikke minst til at samarbeidet som er innledet med hovedorganisasjonen Virke også styrker kulturprofilen i Innovasjon Norge.