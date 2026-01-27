Bandcamp vil utestenge KI-musikk

Mens KI-merking på den aller største musikkplattformen ventes, sier utfordrer Bandcamp at de kaster ut «all KI-musikk».

– Vi tror den menneskelige forbindelsen som finnes gjennom musikk er en viktig del av samfunnet og kulturen vår, og at musikk er mye mer enn et produkt som skal konsumeres. Det er et resultat av en menneskelig kulturell dialog som strekker seg tilbake før det skrevne ord.

Slik innleder musikktrømmeren Bandcamp et mye omtalt innlegg om å «bevare Bandcamp menneskelig».

Strømmetjenesten – som i hovedsak fungerer som en samleside for en rekke artister og plateutgiveres respektive «mini-butikker» inkludert fri-til-å-lytte-smakebiter, er blant annet blitt kalt «The anti-Spotify» i amerikansk presse.

På nettforumet sitt skrev Bandcamp 13. januar at bruk av kunstig intelligens ikke er tillatt i noe musikalsk eller lydprosjekt i musikk som ligger hos dem. Ei heller etterligningen av spesifikke artister eller gjenkjennelige stiler.

– Alt arbeid skal være originalt og skapt av en fysisk person. Videre skriver plattformen at de ber brukere som oppdager innhold som framstår som om det er KI-generert i sin «substansielle» form, rapporterer dette. Oppfordringen ligger her, sammen med et diskusjonsforum med nesten 300 kommentarer, der mange ber om oppklaringer, langs med i hvilken grad KI som verktøy utestenges, hvor serøiøst man kan ta denne utestengingen, og om det i det hele tatt kan håndheves.