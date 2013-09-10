Spissing mot innovasjon i Oslo

Før helgen fremmet byrådet sitt forslag om retningslinjer til en ny innovasjonsordning for kulturlivet og kulturnæringene.

Oslo kommunes budsjett for kultur og næring i 2013 omfatter for første gang en egen avsetning til innovasjon. Potten er hentet fra de andre ordningene til kulturstøtte i kommunen, og utgjør 5,5 millioner kroner.

At det ble satt av en slik pott i budsjettet er allerede godkjent av bystyret, som nå også har fått oversendt et forslag til retningslinjer for ordningen.

– Med denne ordningen skal kultur- og næringslivet utfordres til å utforske og prøve ut nye ideer. Samarbeid mellom kulturaktører og næringsliv vil også kunne utløse et stort potensial for talentutvikling og verdiskaping, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke i en pressemelding.

Les også:

Fra før av har Oslo kommune to ordninger for kulturstøtte, med hovedvekt på forvaltning og formidling av kunst og kultur. De to ordningene er ordinær driftsstøtte til kunst- og kulturtiltak, og løpende tilskudd.

I følge byrådssekretær Anne Siri Koksrud, forteller spissingen av budsjettet at innovasjon er et satsingsområdet i kommunen.

Den nye ordningen skal videre legge vekt på utvikling, eksperimentering og utforskning, og retter seg mot aktører og prosjekter som ikke omfattes av eksisterende ordninger.

Alle aktører som kan bidra til innovasjon på kulturfeltet i Oslo, både profesjonelle kunstnere, amatører eller etablerte næringsaktører, kan søke om midler fra potten, og det er meningen at man kan søke både om konkrete prosjekter, forprosjekter og konseptutvikling.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

I notatet som nå skal behandles er det gitt fire eksempler på ulike former midlene kan brukes til:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Tilskudd til nyskaping, utprøving av nytt samvirke mellom kulturuttrykk og kulturnæringer.

— Gaveforsterkning eller andre alternative finansieringskilder til byens kulturliv.

— Oppnå konkrete formål/resultater listet i budsjett 2013: tiltrekke kunnskapsarbeidere og talenter, være attraktivt besøksmål, lokalisering av inkubatorer innen kultur- og kreative næringer, kartlegging og internasjonal kompetanseutveksling, gi arenaer for rekruttering og eksponering av byens talenter, stille kommunens eiendom/arealer/ressurser til disposisjon for kultur/kulturnæringer/kreativ industri, m.v.

— ”Raske bidrag” – relativt små tiltak/bidrag, som ved spesielt forenklet og effektiv saksbehandling kan redusere risikoen ved utprøve nye ideer/muligheter.

Les også:

Tungt for brukerne?

Saken var på høring i sommer, og fem organisasjoner gav svar innen fristen 10. juli.

Blant disse var Østnorsk jazzsenter, som mener at nok en søknadsordning er tungvint for brukerne.

— Kommunens ordninger for driftstilskudd og løpende tilskudd har blant annet til formål å stimulere til «nytenking og utvikling» og Østnorsk jazzsenter mener derfor at søknader om tilskudd til innovative tiltak kan behandles innenfor de eksisterende ordningene. Hensynet til brukerne og ordningenes brukervennlighet bør veie tungt, uttalte senterets Kari Grete Jacobsen i en pressemelding.

Høringsdokumentene og forslag til forskrift er nå sendt til bystyret, og alt tyder på at kulturaktører i Oslo kan vente seg en ny søknadsfrist denne høsten.