Vedtatt innovasjon

Oslo byråd har vedtatt retningslinjene for sin nye kulturinnovasjonsordning og satt søknadsfristen til 1. desember.

I september skrev Ballade om at Oslo kommunes budsjett for kultur og næring og øremerket dem til prosjekter for innovasjon.

– Med denne ordningen skal kultur- og næringslivet utfordres til å utforske og prøve ut nye ideer. Samarbeid mellom kulturaktører og næringsliv vil også kunne utløse et stort potensial for talentutvikling og verdiskaping, sa byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke da.

Nå er retningslinjene for ordningen vedtatt, og det er satt en søknadsfrist til 1. desember.

Møter musikkmiljøet

21. oktober møter kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke Oslos musikkmiljø for å fortelle om tankene bak budsjettet. Arrangører er Oslo Musikkråd og Musikkbyen Oslo.

Budsjettmøtet finner sted på nye Vanguard på Schous kulturbryggeri, kl 14.00- 15.00. Det er det mulig å komme med innspill. Hver person/organisasjon får to minutter til sitt innlegg.

Påmelding til Oslo (at) musikk.no.