Bransjen

Oppretter bransjeråd

Publisert
30.05.2013
Skrevet av
- Red.

Regjeringen etablerer et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området.

Nyheten om et bransjeråd ble gjort kjent i forbindelse med at Regjeringen la frem en handlingsplan for kulturnæringene onsdag.

Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for kulturnæringene vil møte politisk ledelse i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Det stiftes fordi regjeringen ønsker å møte kulturnæringene for å få bedre innsikt i deres felles utviklingsmuligheter og utfordringer. Tanken er videre å fange opp næringenes synspunkter, behov og ønsker for utvikling av felles politikk for kulturnæringene. Det legges opp til ett møte i året.

Foto: NHD
Rådets medlemmer:

Leder: Kirsti Hjemdahl, Kristiansand, seniorforsker, forretningsutvikler,Agderforskning.
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo, medlem av Kulturrådet, musikk.
Ragnhild Dalheim Eriksen, Tromsø, tidligere leder for Riddu Riððu festivalen,engasjert av Sametinget for å arbeide med kultur og næring. Medlem i regjeringens nordområdeutvalg.
Bård Flikke, Trondheim, partner og prosjektleder i Trondheim Kultur & Næring (T- KN).
Gro Caroline Flølo, Stryn, kreativ leder, Designhuset Farmhouse. Arbeider tverrfaglig med designkompetanse i samarbeid med kompetansemiljøer.
Ante Giskeødegaard, Ålesund, daglig leder Momentium, festivalarrangør (sammen med Lars B. Giskeødegaard).
Sigrid Hilsen, Drammen, Papirbredden Innovasjon. Arbeider helhetlig med kulturnæringsutvikling i Drammen.
Jan Fredrik Karlsen, Oslo, manager, musikk. Gry Isabell Sannes Knutsen, Stavanger, Ipark arbeider bredt og tungt med kulturnæring, bl.a. gjennom en kulturinkubator. Lars Leegaard Marøy, Bergen, daglig leder, filmfondet FUZZ.
Bjørn Nørstegård, Lillehammer, Lillehammer kunnskapspark. Har i mange år arbeidet med kulturnæringene, særlig rettet mot opplevelser og reiseliv.
Hilde Charlotte Solheim, Oslo, reiselivsdirektør Virke. Kunnskaper om kultur og kulturnæringenes bidrag inn i annen næring.
Steinar Sørlie, Åmot, Åmot Operagard, Sogn og Fjordane. Jørgen Tharaldsen, Oslo, Artplant, spillutvikling.
Arne-Wilhelm Theodorsen, Tromsø, representant for Introfondet, regionalt fond for utvikling av kulturnæringer i Tromsøregionen.
Maria Utsi, Vadsø, Varangerfestivalen. Leder av Varangerfestivalen, Vadsø, tidligere leder av Hermetikken kulturnæringshage.

