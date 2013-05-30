Begge parter må lære

Regjeringens nye kulturnæringsplanen er en klar bestilling til Innovasjon Norge og Kulturrådet, hevder Trond Giske.

De 12 årene som har gått siden den første planen for kultur og næring ble lansert har i følge næringsminister Trond Giske gitt «en viss modningsprosess», uten at det har skjedd nok konkret for å utvikle kulturbedriftene.

Han kaller den nye kulturnæringsplanen, som ble lagt fram igår, «en klar bestilling». Bestillingen går ikke minst til Innovasjon Norge og Kulturrådet.

I planen etterlyser Regjeringen både samordning av virkemidler og forenkling av søkeprosesser. Vurderingen p.t er at det «ikke eksisterer en tiltakskjede mellom Norsk kulturråd og Innovasjon Norge».

Kulturarbeidere som gründere

At nærings- og kulturpolitikk har «betydning for næringsutvikling i kulturnæringene» vil trolig ikke sjokkere veldig mange. De av oss som har vært opptatt av at næringsstøtten skal ta inn over seg kulturlivets forutsetninger og egenart kan kanskje likevel glede seg over at Regjeringen nå kommanderer Innovasjon Norge og Kulturrådet til å samarbeide.

Selv om den punktvise beskrivelsen av samarbeidets innhold først og fremst peker på tiltak for å lære kunstnere og kulturarbeidere å bli bedre grundere (gjennom mentortjeneste, nettverk og klynger), ligger det i det minste en forsiktig oppstrammer i teksten som kan peke mot et mer kulturvennlig Innovasjon Norge (forenkling av virkemidler, søknadsprosesser og rapportering samt kundedialog).

En annen kapital

Ballade spurte næringsminister Trond Giske om han også kan gjøre noe for å øke kulturkompetansen i Innovasjon Norge.

— Samtidig med at vi må kreve at en kunstner eller kulturarbeider, som vil satse på næringsvirksomhet, skaffer seg hjelp til å lage seg en forretningsplan, gjøre markedsanalyse og lage en investeringsplan, så trenger vi et virkemiddelapparat, blant annet i Innovasjon Norge, som forstår at produksjonsprosessen og salgsanalysen og risikovurdering i en kulturbedrift er annerledes enn i en annen type virksomhet.

— Det er ekstremt uforutsigbart å vite hvilken bok som selger eller hvilken musiker som lykkes. Du må tåle en større risiko. Det er også en annen kapital som finnes i bedriften. Hvis kunstneren ikke lykkes så finnes det ofte ikke mye pant å hente for en kreditor. Kompetanse og kunnskap ligger inne i kunstneren selv. Dette må virkemiddelapparatet lære seg, sier Giske.

— Men finnes det i det hele tatt en metodikk for dette? Er vi i stand til å vurdere hva som for eksempel kan bli en lønnsom eksportsatsning?

— Dette ligner mye på det som nå vokser fram av kompetansetunge tjenester for eksempel innen rådgivning hvor kompetansen på samme måte ligger i den enkelte medarbeider, hvor det er veldig lite kapital investert og hvor det å ta vare på og videreutvikle den enkelte medarbeider er kjernen i hele virksomheten. Utviklingen av kompetansebedrifter er nært beslektet, selv om salgsvirksomheten og markedsanalysene blir helt annerledes. Innenfor kompetansetunge tjenester har Innovasjon Norge lært mye i løpet av de siste ti årene, vil jeg si.

— Men har de kommet noe vei med å utvikle kompetanse for vurdering av kulturbedrifter spesielt? Har dere noe konkret program for dette i dag?

— Det er jo nå 12 år siden Ellen Horn og Grete Knudsen (de daværende kultur- og næringsministrene, red. anm.) lanserte planen Tango for To (om kultur og næring, red. anm.). Dette har ført til en viss modningsprosess, men det har ikke kommet langt nok. Jeg tror det kommer av at man har spredd seg for bredt. I denne handlingsplanen gir vi noen klare, konkrete bestillinger på ting som faktisk hjelper, sier Giske.

Dokumentet «Fra gründer til kulturnæring» kan lastes ned her.

Her er de mest musikkrelevante tiltakene i planen:

Legge frem en stortingsmelding om immaterielle rettigheter

Foreslå lovendring mot krenkelser av opphavsrett på internett

Utrede digitale utfordringer i musikkbransjen

Fortsette gjennomføringen av Kulturløftet

Justere kunstnerpolitikken for at flere skal kunne leve av egen kunst

Etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene

Oppdatere statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi

Fortsette den nordiske satsingen på kulturnæringene

Etablere en kulturnæringssatsing i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge

Utvikle det næringsrettede virkemiddelapparatet

Opprette et bransjeråd for kulturnæringene

Satse videre på entreprenørskap i utdanningen

Etablere ny gründertjeneste i Innovasjon Norge

Utvikle en modell for kulturelt entreprenørskap

Fortsette satsingen på næringshager

Utvide reisestøtteordningen i Music Norway

Bidra til by:Larms Nordic Music Prize 2013

Utvikle statistikk om norsk musikknæring