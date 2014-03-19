– Lærer ikke forretningsdrift på kurs

DEBATTINNLEGG: Jørgen H. V. Gjerdrum ønsker en bredere satsning fra Innovasjon Norge.

Innlegget er en kommentar til artikkelen , hvor Margit Klingen Daams forteller om Innovasjon Norges kommende satsninger på kulturfeltet.

Det er fint at Innovasjon Norge i samarbeid med Kulturrådet satser på kursing av kulturaktørene slik at de tilføres forretningsmessig kompetanse.

Etter min mening er dette dog ikke tilstrekkelig for å sikre vekst i kulturnæringene og hjelpe gründerne over terskelen fra «one-man band» til levedyktig næringsvirksomhet.

Behov for kompetanse

Et underliggende problem er at kunstnere, kulturgründere, ledere i institusjonene og andre i feltet har hatt og til dels fremdeles har vanskelig for å betrakte seg selv som næringsdrivende og i kommersielle virksomheter. Dette gjør blant annet at man undervurderer behovet for den forretningskompetanse som er nødvendig for å kunne drive en sunn, levedyktig næringsvirksomhet med kunst og kunstneriske produksjoner som «produkter».

I dialog med kulturaktørene er det særlig to problemstillinger som åpenbarer seg:

1) Med sitt faglige fokus har kunstnere sjelden evnen til å se hvilken kompetanse deres virksomhet må tilføres for at den skal kunne løftes opp til å bli en bærekraftig næring det er mulig å leve av.

2) Ledere i kulturinstitusjonene, organisasjonene og øvrige virksomheter er ofte selv kunstnere og mangler mye av det nødvendige forretningsmessige perspektiv slik at mange større kunstbaserte virksomheter også sliter med å få utløst sitt kommersielle potensial.

Forretningsdrift og utvikling omhandler kompetansefelt som økonomiforståelse, styring og kontroll, regnskapsføring, salg- og markedsføring, organisasjonsutvikling, ledelse, og ikke minst strategiutvikling og planarbeid. Man må vite hvor man står, ha et mål for hvor man vil og å etablere en strategi for å komme seg dit.

Kunstneren må få være kunstner

Dette er ikke noe man driver som venstrehåndsarbeid, eller lærer seg på kurs. Mange organisasjoner driver kurser innen entreprenørskap eller bransjeforståelse, noe man også finner i kunsthøyskolenes fagplaner. Det er likevel høyst diskutabelt om det er riktig og mulig for kunstneren selv å tilegne seg tilstrekkelig forretningsmessig kompetanse. Min klare mening er at denne kompetansen må tilføres den kunstbaserte virksomheten utenfra, fra profesjonelle innen forretningsdrift og ledelse Kunstneren må som andre fagfolk konsentrere seg om å gjøre det en kunstner skal gjøre; være kunstner, arbeide med sin kunst, produsere og bli best mulig på det.

Behovet for en profesjonalisering av drift og utvikling av næringsvirksomheter i kultursektoren må langt høyere opp på agendaen. Hvordan møter man så denne utfordringen?

Etabler et servicesenter!

Etter min oppfatning er det nødvendig med en jordnær, operativ tilnærming til kulturgrunderens behov. Jeg mener man bør tenke i retning av å etablere et forum eller et «Kulturlivets servicesenter» hvor enkeltkunstnere, kulturgründere og andre kan kjøpe den kompetansen og kapasitet de til enhver tid trenger, på timebasis.

Jeg mener videre det er nødvendig at man i virkemiddelapparatet f.eks. i regi av Innovasjon Norge, får etablert fora for å få beskrevet behovet for forretningskompetanse i kulturlivets diverse virksomheter. Og deretter bør man få etablert en tjeneste som tilfører dem denne kompetansen på et rimelig vis.

Dette vil være en god bruk av offentlige kulturmidler og en viktig støtte for å bringe mange små virksomheter over kneika. På denne måten vil man utløse det sannsynligvis store kommersielle potensial som finnes i disse.

Jørgen H. V. Gjerdrum er senior rådgiver/partner i Kulturvekst.no og tidligere rektor ved NISS.