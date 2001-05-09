Bransjen

Omdiskutert momsreform

Publisert
09.05.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Den Norske Impresarioforening, Gramart, Music Managers Forum, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet og Norsk Rockforbund har sammen skrevet et åpent brev til finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, der de stiller seg kritisk til forlaget til ny momsreform, som skal tre i kraft 1. juli. Organisasjonene mener at den nye loven bl.a. vil medføre dyrere billetter og svekket sikkerhet.

14 musikk- og kulturorganisasjoner leverte tirsdag inn en svært kritisk høringsuttalelse til Finansdepartementet på det nye forslaget til momsreform som skal tre i kraft fra 1.7.01.

Det fokuseres i høringsnotatet på følgende tre problemområder:

Merverdiavgift på formidling av konserter og tekniske tjenester fordyrer billettpriser og produksjoner betydelig (totalt anslått til 12%. Dette vil i følge brevskriverne medføre færre publikummere, reduserte honorar for artistene og færre konserter.

MVA på managementvirksomhet vil gi grunnlag for at norske artister søker utenlandske management. Dersom de også velger utenlandsk plateselskap, så forsvinner all kompetanse og penger ut av Norge.

MVA på sikkerhetstjenester kan gjøre at sikkerheten ved arrangementer kan bli svekket.

Organisasjonene anmoder derfor om fritak av MVA på disse tjenestene.

De undertegnende organisasjoner er: Den Norske Impressarioforening, Gramart, Music Managers Forum – Norway, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet, Norsk Rockforbund, IAMA / Pro Arte, Norsk Jazzforum, Musikkens Venners Landsforbund, Norske Festivaler, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturhusnettverk, Ny Musikk og NOPA.

Hele uttalelsen kan du lese .

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

MVA vil gi dyrere konserttilbud

Ballade bringer i dag videre høringsnotatet fra seks sentrale organisasjoner i musikk livet, som sterkt hevder at resultatet av MVA...

Flere saker

Fra Per Åhlins animasjonsfilm «Reisen til Melonia

Står formen i veien?

Er det et problem hvis programmet til Den kulturelle skolesekken virker uengasjerende for en voksen anmelder, spør Embret Rognerød.

Kai Robøle

– Mange kan lite om rettigheter og opphavsrett

Mens vi venter på oppdateringene i åndsverkloven: Forlegger Kai Robøle mener nivået på kunnskap om rettigheter knytta til egne verk er...

Benedicte Torget. Foto: Øystein Sevåg

Kraften i det enkle

Da Benedicte Torget skulle spille inn ny plate hadde hun seg selv inne på audition, og endte opp med jobben...