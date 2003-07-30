Nytt fra dagliglivet på Farmen

Det vesle suksesselskapet Farmen Records har inngått en toårig avtale med Play It Again Sam om distribusjon av Chicken Farm-katalogen og Kaizers Orchestra i Tyskland, Østerrike og Sveits. Først ut er Kaizers «Ompa til du dør», som blir sluppet i forbindelse med deres opptreden på Haldern-festivalen. Det er høye forventninger og ambisjoner om det norske orkesteret hos PIAS, som håper på 5 000 solgte etter at deres Europaturne er overstått første oktober.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Salget rapporteres ellers å være bra for både Kaizers og Bjørn Berge i BeNeLux-markedet, der de norske artistene så langt har solgt henholdsvis 1500 og 500 eksemplarer, noe som Farmen karakteriserer som «bare starten på det hele». Bjørn Berge skal i likhet med Kaizers Orchestra på Europaturne denne høsten, noe som vil bringe ham gjennom hele Nord- Europa. Tuneen, som finner sted i oktober og nbovember, vil også inkludere en showcase i Paris og en i London.

Farmen melder videre at mottagelsen av «Ompa til du dør» generelt meget bra i Sverige, med unntak av to negative kritikker fra to aviser.

— Dette er helt ideelt; de skal få bite i seg det sure eplet i løpet av høsten! uttaler det entusiastiske tomannsselskapet, som ellers kan røpe at Bjørn Berge antageligvis slippes i slutten av august hos söta bror.

En av de negative anmeldelsene var å lese i Aftonbladet, som in extenso skrev følgende: «Det blir allt jobbigare att vara Tom Waits-fan när det hela tiden kommer fram en massa rödvinsångande luffarromantiker som ska översätta eller göra skitjobbig rockcabaret av Waits helt unika musik. Dessa sex unga norrmän skriver visserligen egna låtar och har nog lyssnat på Nick Cave också, men med sina skrynkliga saxofoner, sina rostiga gitarrer och hela sättet de berättar sina historier på ramlar de ändå ned i facket av Waits-epigoner. De är jättestora i Norge och var, ska erkännas, lite småroliga på Roskilde. Men fjorton låtar av det här Stavanger-brölet i stereon är åtminstone nio för mycket.»

Andre steder har anmeldelsene av både «Ompa…» og «Evig Pint» vært langt mer entusiastiske, der uttrykk som «Årets skiva» og «en av de bästa alternativa albumen från Skandinavien i år» har sittet løst. Interesserte kan lese mer på denne lenken fra Farmens nettsider.

Farmen melder ellers at Mo Mac Trio har tilbrakt sommeren i studio, og kommer med en oppfølger i oktober. Tim Scott har dessuten lekt litt med tanken om et nytt akustisk soloalbum. I tillegg ser det ut til at Farmen vil bli involvert i et annet, foreløpig hemmelig Scott-prosjekt. Debutalbumet til The MoMac Trio er i disse dager også ute i Japan, hvor labelen som lisensierte albumet skal være mer enn fornøyd med mottagelsen så langt.

Farmen arbeider for tiden ellers med å finne en samarbeidspartner i Frankrike, og håper å ha dette på plass etter årets POPKomm. Johns Quijote er for øvrig tilbake hos selskapet, som slipper deres nye epos «Værmelding for fattigfolk» den 20.august. Det nye albumet med Tønes lar derimot vente på seg til over nyåret, men Farmen skal korte ned ventetiden med en CD-single i løpet av høsten, samt en relansering av debuten «Rett te håves», som lenge har vært utsolgt.

— Mange har spurt om vi har funnet noe nytt å ta tak i, men da må vi bare beklage, sier Remo Rehder og Erik Brenna avslutningsvis. – Lille Farmen mer enn nok å ta tak i, og vi er fremdeles et 2 1/4-manns-selskap, så det handler mer om å benytte mulighetene og få utnyttet potensialet til de artistene vi har enn å finne nye.