Bransjen

Nye Spotify-forhandlinger

Publisert
20.07.2010
Skrevet av
Tellef Øgrim

Daglig leder Erik Brataas hos den norske nettmusikk-distributøren Phonofile-Artspages finner ikke Spotifys annonsebaserte forretningsmodell “særlig lovende”. Avtalen han har gjort med Spotify på vegne av norske plateselskaper er den første som ikke direkte er anbefalt plateselskapene. TONO greier på sin side ikke å bli enig med Spotify om en permanent avtale

— Vi har en forretningsmessig straight avtale med Spotify, men det er høyst prisverdig at diskusjonen om Spotify kommer nå, sier daglig leder Erik Brataas i Phonfile-Artspages til Ballade.

Etter at FONO, som organiserer 123 norske plateselskaper, tidligere i sommer gikk ut og anbefalte sine medlemmer å vurdere avtalen med Spotify, er det nå klart at 3 selskaper, Major, Grappa og daWorks sier opp avtalen med Spotify. Dermed slutter de seg også til FONOs krav om en rett til å reservere seg mot gratismodellen.

Det er Phonofile-Artspages som forhandler med Spotify på vegne av selskapene. Selskapet forvalter den digitale distribusjonen for plateselskaper i Norden overfor en lang rekke nettbutikker og -tjenester.

— Avtalen med Spotify er den første vi har gjort som vi ikke uten videre har anbefalt våre leverandører (plateselskapene red.anm) å gå inn på, sier Erik Brataas.

Han tviler med andre ord på om hvorvidt Spotifys modell er hensiktsmessig for musikkbransjen. Det faktum at avtalen likevel ble inngått tilskriver Brataas det “globale hylekoret av entusiasme” som utspilte seg da Spotify skulle lanseres.

Erik Brataas

Nå sier han at han har “stor forståelse for FONOs utspill”, uten at han dermed ønsker å ta stilling til utspillet.

FONO og Alliance Venture er de største eierne i Phonofile-Artspages. (Phonofile og Artspages fusjonerte i vinter.)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Det er bra at det nå blir stilt spørsmål ved den annonsebaserte modellen til Spotify. Diskusjonen kan bidra til at det blir utviklet en levedyktig tjeneste, sier Brataas, som legger til at Phonfile-Artspages “i løpet av høsten kommer til å forhandle med Spotify på nytt for å finne en løsning som våre leverandrer er fornøyd med”.

Spotify-grunder Daniel Ek innrømmet tidligere i juli at forretningsmodellen hans er .

Brataas minner om at musikkindustrien er midt i en “stor omveltning” og at harde diskusjoner om hvordan framtida skal se ut bare er naturlig.

I ettermiddag sluttet Rune Kristoffersen i Rune Grammofon seg til FONOs aksjon. Han sier at han kommer til å trekke seg fra Spotify ved utgangen av året «hvis vi ikke får en avtale som tilsier en helt annen løsning».

TONO, som representerer norske komponister overfor Spotify, forhandler på flere måneders overtid med det svenske selskapet for å få til en overgang fra fjorårets prøveordning til det TONO oppfatter som «normal tariff». TONOs kommunikasjonssjef Jan Richard Kjelstrup skriver i en e-post at «vi tar opp tråden igjen i august».

Norske rettighetshaveres forhold til Spotify, som mange for ett år siden utropte til musikkbransjens reddende engel, har med andre ord kurs for skilsmissen.

