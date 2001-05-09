Bransjen

Norske talenter: kjenn deres besøkelsestid!

Publisert
09.05.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Inger Dirdal i Music Export Norway inviterer nå alle med på den neste store begivenheten for den europeiske platebransjen: Popkomm i Køln fra 16. til 18. august. De tyske arrangørene har gitt klare signaler på at de ønsker seg norske artister på scenene i år. Big Bang er allerede bekreftet, og en rekke andre navn er på vei.

PopKomm er sammen med MIDEM i Frankrike det største musikkbransjetreffet i Europa. I fjor var det 17. 000 registrerte besøkende på selve messedelen, mens rundt 90 000 mennesker så de ca. 500 konsertene som foregikk i løpet av helgen. Nå er Music Export Norway i god gang med å forberede den norske invasjonen under høstens arrangement, som i likhet med MIDEM vil gå under fellestittelen ”Norway Now”.

— Helt konkret skal vi nå jobbe hardt for at det skal skje mest mulig for norske aktører nede i Køln, forteller Dirdal. – Vi skal ha en egen stand som tar videre tråden fra MIDEM, både innholdsmessig og hva utseende angår.

Inger Dirdal forteller at den norske Popkomm-standen vil bli større enn i fjor, og er nå like omfangsrik som den svenske, som den vil stå ved siden av. Nytt av året er at en rekke norske band ligger godt an til å få opptre under showcaser i løpet av weekenden.

— Det er snakk om et stort lokale med to scener, som til sammen tar 1200 personer. Det blir showcase-konserter med spesielt fokus på Norge, der Big Bang alt er bekreftet. Den største scenen, som tar 800 publikummere, vil ha fokus på norsk pop og rock, mens den mindre scenen vil bli viet mer akustisk musikk. Det er i siste omgang Popkomm som bestemmer hvem som skal få opptre, men jeg vet at de jobber med å få tak i bl.a. Briskeby, Euroboys, El Caco, Maria Solheim, Sister Sonny, Ai Phoenix, St. Thomas og Euroboys.

Selv om Popkomm nok har et litt større fokus på pop og rock enn MIDEM, er alle genre og bransjer representert. Dirdal understreker at det slett ikke er for sent å melde seg på – enten det er med lynraske forespørsler om opptredener for sine artister, eller mer generell representasjon. I fjor var det 22 norske selskaper som benyttet anledningen til å vise seg frem. Foruten tyskerne selv stilte følgende nasjoner med det høyeste antallet påmeldte deltakere: Storbritannia hadde 260, Holland 218 og USA 159.

— De store selskapene er nok mer synliggjort på Popkomm enn på MIDEM, men det er rom for alle. Men det gjelder å melde interesse så snart som mulig. Etter 22. juni kommer påmeldingsavgiften til å stige.

Dirdal forteller avslutningsvis at det kommer til å være mye media representert under årets tilstelning.

— Både VIVA Og MTV skal sende fra Popkomm, samtidig som det kommer til å kry av journalister for øvrig. Vi håper å få midler til både promoskiver og annen informasjon, og skal ellers lage et engelskspråklig magasin i samarbeid med Faro Publishing. Nå som utlandet for alvor har begynt å snakke om alle talentene fra Norge, må de som jobber med talentene her hjemme se å få vist dem frem.

Music Export Norway og Inger Dirdal kan kontaktes på telefon 24 12 96 99, eller på e-post.

EksportMesser

Grete Knudsen (foto: MEN)

Knudsen roser musikkbransjen

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen mener Music Export Norway besto eksamen med stil da musikkbransjen deltok på statsbesøket i Japan....

Inger Dirdal

Vellykket eksportfremstøt

For første gang har musikkindustrien deltatt i en norsk næringslivsdelegasjon. Forrige uke stilte Music Export Norway AS (MEN) med en...

Inger Dirdal og Larry Bringsjord, FONO

Music Export Norway på by:Larm

Music Export Norway ble etablert i juni 2000, og hadde sin første store, internasjonale oppgave i forbindelse med MIDEM-messen i...

D'sound

MEN sikter mot Japan

Music Export Norway retter nå blikket mot det viktige japanske musikkmarkedet. Fremstøtet innebærer at norsk musikkbransje, på lik linje med...

Tore O. Sandvik og Anita Skorgan under seminar om Norsk Musikk Eksport, MIDEM

Norsk seminar under MIDEM

I forbindelse med den pågående MIDEM-messen arrangerte Music Export Norway et seminar om musikkeksport som samlet deltakere fra Utenriksdepartementet, Nærings-...

Gode tilbakemeldinger på den norske standen

Ballade snakket tirsdag med Inger Dirdal, som er leder for Music Export Norway. Hun kan fortelle om gode tilbakemeldinger under...

