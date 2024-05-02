Nina Hodneland. daglig leder av Norske kulturhus

(Foto: Norske kulturhus)

Norske kulturhus: – De markedsledende artistene er de som i stor grad turnerer på kulturhusene

02.05.2024
Guro KlevelandSiri Narverud Moen

Norske kulturhus’ Nina Hodneland svarer Claudia Scott om deres posisjon i det lokale kultursamfunnet, versus og sammen med, klubbene.

Ballade har forelagt Nina Hodneland, leder av interesseorganisasjonen for de om lag 130 kulturhusene i landet, Norske kulturhus, utsagnene og forslagene fra Claudia Scott i saken der hun forfekter en vilje til å utjevne inntekter fra de store arrangørene.

Hodneland svarer slik (merk at svar kom 30. april, men publisert av Ballades redaktør 2. mai, red. mrk.):
– Vi har ropt varsko om situasjonen i flere år, og derfor setter jeg egentlig stor pris på denne typen tilbakemelding fra utøvere.

– Jeg snakker veldig gjerne om «glansbildene» og trekke frem de programmerende og produserende kulturhusene som gjør det svært godt, men vi kjenner oss dessverre igjen i beskrivelsen, sier Hodneland.

– «Kulturhusmodellen» gjør at man får en situasjon der nettopp de markedsledende artistene er de som i stor grad turnerer på kulturhusene. Det er ikke noe galt i å vise de markedsledende artistene, og «det publikum vet de vil ha», men Norske kulturhus er bekymret for mangfoldet i programmeringen på kulturhusene, både på musikk og scenekunst, fortsetter hun.

– Medlemmene i Norske kulturhus har en ting til felles, de eies alle av kommunen. I en ekstremt presset kommuneøkonomi opplever husene at utleiemodellen, med minst mulig økonomisk risiko for kulturhuset, foretrekkes av eier. Dette gjelder ikke alle, presiserer Hodneland, men sier at svært mange kulturhus hovedsakelig driver i dag med utleie, der risiko ligger hos artist. Da får vi fort en situasjon der det er de artistene som vet de kan fylle salen som leier seg inn, sier Hodneland.

Samtidig som eier (kommunen) ønsker mindre økonomisk risiko, noe som gjør at kulturhusene leier ut, fremfor å programmere, tar også publikum betydelig mindre «risiko» enn før, avslutter Hodneland.

Denne saken er en sidesak til «Spillestedene må reddes», publisert 30. april 2024. Saken er er oppdatert med sitater fra daglig leder av Norske kulturhus, Nina Hodneland, 2. mai kl. 05.40. Den er publisert som en en egen sidesak i tillegg fordi saken uten Hodnelands sitater fikk leve i et døgn uten hennes utfyllende sitater. Se også hovedsaken her

 

Countryens klassereise i Norge: Damene har hatt en viktig rolle i å gjøre countrysjangeren «stueren» her til lands, mener forskerne.

Claudia Scott: – Spillestedene må reddes

Claudia Scott vil utjevne med inntekter fra de store arrangørene.

Arktisk Kultursenter

Norske kulturhus: – Situasjonen for kulturhusene i Nord-Norge er fortvilende

Publikumssvikt og bortfall av inntekter og innhold: Bølgen starter nord for Olavshallen og går nordover, særlig.

Dystre utsikter for norske kulturhus

Kraftig nedgang i både publikumsbesøk og aktivitet. – Det er kommunenes ansvar å sette i gang hjulene, sier Nina Hodneland,...

Illustrasjonsbilde – fellesskap my life through a lens unsplash

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap.

Ibsenhuset fra scenen i Dovregubbens hall

Ibsenhuset 50 år: – Det er ikke noe dukkehjem som reises

Landets første og største flerbrukshus for kultur fyller 50 år. Ibsenhuset markerte et før og etter for Skien, og slikt...

Hultins liv med jazz

Randi Hultins unike jazzfotografier lander i Trondheim.

Norges ungdomskor. Bildet er tatt ved en annen anledning enn uttakelsen til verdenssamlingen for kor

Norges Ungdomskor og Nordic Voices til verdenssamling for kor

De er to utvalgte blant 24 kor fra hele verden som møtes på 12th World Symposium on Choral Music i...

Marcus & Martinus var de yngste og Arve Tellefsen den eldste av årets Spellemenn. Begge hadde til felles at de ikke var til stede da de ble ropt opp som vinnere. (Foto: Spellemannprisen)

Hipp Spellemannpris uhipp for spellemennene

Lørdagens tv-sendte Spellemannshow har fått en mer ungdommelig og hippere profil, men hva hjelper vel det når mange av spellemennene...