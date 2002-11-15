Norsk rekordsalg i oktober

Mens platesalget internasjonalt fremdeles strever i kraftig motbakke, er den lokale plateindustrien inne i en tilsvarende medvind. Ferske tall fra Gramofongrossistenes Forening og IFPI viser 94 prosent økning i salget av norskproduserte album i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor. Norskandelen for oktober 2002 er på hele 30 prosent – mot 19 prosent i fjor. Markedsandelen til Universal er nå like stor som den til EMI, Sony og BMG til sammen, mens Kirkelig Kulturverksted, Tylden og Bare Bra Musikk til sammen har nærmere ti prosent av det totale markedet.

Oktobertallene fra GGF for oktober 2002 viser en økning i totalsalget av fonogrammer på 9% i verdi og 23% i volum sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Salget av CD-album viser en økning på 9% i verdi og 24% i volum sammenlignet med 2001, mens singelsalget har økt med 13% i verdi og 21% i volum sammenlignet med samme periode.

Aller mest oppsiktsvekkende er vel at salget av norskproduserte album økte med 94% i verdi og 95% i volum sammenlignet med oktober 2001 – med andre ord nærmere en fordobling. I følge den nyeste utgaven av bransjebladet FaroJournalen må man tilbake til 1998 for å finne platesalg til butikk på over 110 millioner kroner i oktober måned – og det har aldri vært solgt norske album til butikk for så mye som 36 millioner kroner i én og samme måned.

Faro Journalen har intervjuet Kjetil Karlsen i platebutikkjeden Musikkverket i forbindelse med de høye tallene, der han er rask med å peke ut platene til Bjørn Eidsvåg og Odd Børretzen/Lars Martin Myhre som viktige bidragsytere til den norske suksessen.

— Alle butikkene våre har hatt økning på mellom 16 og 40 prosent i oktober, sier Kjetil Karlsen til FJ. – Det har i hele høst kommet veldig mye bra norsk. Børretzen og Eidsvåg tok av så raskt som vi ikke har sett maken til. Mange butikker ble utsolgt av Odd Børretzen, men med Bjørn Eidsvåg har vi vært flinke, og det har Sony vært også.

Ballade intervjuet for kort tid siden Larry Bringsjord i FONO, som mente at den vedvarende suksessen for norske artister var et resultat av langsiktig jobbing av både plateselskaper og artister.

— Jeg tolker dette som at norsk musikk er på full fart opp igjen. Jeg tror dette må være et tegn på en større endring, og et resultat av langvarig innsats. Vi ser her hvordan godt etablerte artister virkelig slår til, samtidig som også nye band som Jaga Jazzist, Ugress og Gåte har gjort det bra.

Bringsjord påpekte også tre interessante fellestrekk ved en rekke av de norske storselgerne i september og oktober: De fleste av de norske suksessartistene denne høsten var utgitt på uavhengige selskaper, sang på norsk og var ikke TV-annonsert.

Universal hadde i oktober en markedsandel på hele 33, 4 prosent. Den neste selskapet på listen var EMI med 15,8 % – en nedgang på nærmere seks prosent av totalmarkedet i forhold til september 2002. Både Sony og BMG økte noe i forhold til forrige måned, og kunne notere seg for henholdsvis 12 og 8 prosent av totalsalget. Den siste av de fem store – Warner – måtte nøye seg med en markedsandel på 6,2 prosent.

Blant de norske selskapene var det som nevnt Kirkelig Kulturverksted, Bare Bra Musikk og Tylden som gjorde det best – med henholdsvis 3,6; 3,1, og 3,0 % markedsandel. MNW, Playground, Tuba, Bonnier Amigo og Master Music/Naxos hadde alle mellom 2,4 og 1, 9 prosent av totalmarkedet, mens Gunnar Hordviks nystartede Norwave-selskap kunne notere seg for 1,6 % markedsandel i oktober måned.